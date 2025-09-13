Begin typing your search above and press return to search.
    13 Sept 2025 11:09 AM IST
    13 Sept 2025 11:09 AM IST

    ശോ​ഭാ​യാ​ത്ര​ക്ക് നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടേ​കാ​ൻ 36ാം വ​ർ​ഷ​വും സു​നി​ലെ​ത്തി

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും എ​ത്തി​യ​ത് സി​നി​മ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച്
    sunil Thenhipalam
    സു​നി​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം നി​ശ്ച​ല ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ൽ

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: പ​തി​വു തെ​റ്റി​ക്കാ​തെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ 36ാം വ​ർ​ഷ​വും ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ ജ​യ​ന്തി ശോ​ഭാ​യാ​ത്ര​യി​ലേ​ക്ക് നി​ശ്ച​ല​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി സു​നി​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ല​ത്തി​ന്റെ ക​ലാ​സ​മ​ർ​പ്പ​ണം. സി​നി​മ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ർ​ട്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യ സു​നി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ 11 നി​ശ്ച​ല​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശോ​ഭാ​യാ​ത്ര​യി​ലേ​ക്ക് അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. പ​ത്ത് അ​ടി ഉ​യ​ര​മു​ള്ള മൂ​ന്ന് ത​ല​യു​ള്ള കാ​ളി​യ​മ​ർ​ദ​ന ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഹൈ​ലൈ​റ്റ്.

    ആ​ലി​ല​യി​ലെ ഓ​ട​ക്കു​ഴ​ലു​മാ​യു​ള്ള കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഉ​ര​ലി​ൽ കെ​ട്ടി​യ ക​ണ്ണ​ൻ, ന​ര​സിം​ഹ അ​വ​താ​രം, പൂ​ത​ന മോ​ക്ഷം, കാ​ള​യു​ടെ വേ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യു​ള്ള വ​ത്സാ​സു​ര​വ​ധം, കം​സ​ന്റെ മ​ദ​യാ​ന​യാ​യ കു​വ​ല​യാ​പീ​ഠ​ത്തെ കൊ​ല്ലു​ന്ന​ത്, മ​ള്ളി​യൂ​ർ ഗ​ണ​പ​തി​യും കൃ​ഷ്ണ​നും ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്, മ​ത്സ്യാ​വ​താ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ഴ​കാ​ർ​ന്ന നി​ശ്ച​ല ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സു​നി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ, മാ​ങ്കാ​വ്, അ​രീ​ക്കോ​ട്, കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സു​നി​ലി​ന്റെ ​േഫ്ലാ​ട്ടു​ക​ൾ കാ​ണി​ക​ളെ അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ക.

    മ​ക​ൻ ശ്രീ ​ക​ശ്യ​പ്, സു​ഹൃ​ത്ത് വൈ​ക്കം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് മു​ത​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം ആ​ലു​ങ്ങ​ലി​ലെ വാ​ട​ക മു​റി​ക​ളി​ൽ ഒ​ത്തു ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​വ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഏ​ഴാം വ​യ​സ്സി​ൽ ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യോ​ടെ​യാ​ണ് സു​നി​ലി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ ജ​യ​ന്തി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ശോ​ഭാ​യാ​ത്ര​ക്ക് നി​റം പ​ക​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. ക​മ്പി, പോ​ളി ഫോം, ​വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള തു​ണി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യോ​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും.

