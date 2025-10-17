Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 1:33 PM IST

    മാനസാന്തരത്തിന്‍റെ കഥ; സംരംഭവിജയത്തിന്‍റെയും

    key hand over
    അ​ടു​ത്തി​ടെ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച വീ​ടി​ന്റെ താ​ക്കോ​ൽ അ​ഫ്​​സ​ൽ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    വ​ടു​ത​ല: ജീ​വി​ത​പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തി​രി ​നേ​രി​ട്ട​യാ​ളാ​ണ്​ അ​ഫ്സ​ൽ ബി​സ്​​മി. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​ല്ലാം പു​സ്ത​ക​വു​മാ​യി സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​മ്പോ​ൾ അ​ഫ്​​സ​ലി​ന്​ തൊ​ഴി​ൽ തേ​ടി ഇ​റ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. അ​വി​ടു​ന്ന്​ പ​ല​വ​ഴി തി​രി​ഞ്ഞ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട​റാ​യി 35 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഓ​ഫി​സും ഒ​ക്കെ​യു​ള്ള നി​ല​യി​ലെ​ത്തി. ഈ ​സം​രം​ഭ​വി​ജ​യ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ മാ​ന​സാ​ന്ത​ര​ത്തി​ന്‍റെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ളു​ണ്ട്. 1008 ജ​ങ്ഷ​നു സ​മീ​പ​ത്തെ വ​ള​യ​നാ​ട് അ​ഫ്സ​ൽ ബി​സ്മി ഇ​പ്പോ​ൾ 95 വീ​ട്​ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. 26 സ്ഥ​ല​ത്ത്​ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​വും മ​റ്റ് അ​നു​ബ​ന്ധ ജോ​ലി​ക​ളും ന​ട​ത്തു​ന്നു. 12 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ഒ​മ്പ​തോ​ളം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ണി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലു​മാ​ണ് അ​ഫ്സ​ലി​ന്റെ ബി​സ്മി ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ.

    സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്താ​ൽ ദീ​ർ​ഘ​നാ​ൾ ജീ​വി​തം വ​ഴി​തെ​റ്റി​പ്പോ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം​വ​രെ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ഫ്സ​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പി​താ​വി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ വേ​ണ്ട​ത്ര ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മാ​താ​വ് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി​യെ​ടു​ത്താ​ണ് കു​ടും​ബം പോ​റ്റി​യ​ത്. കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം ദാ​രി​ദ്ര്യ​വും ആ​ളു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ഹാ​സ​വും നി​റ​ഞ്ഞ​താ​യി​രു​ന്നു. മ​ര​പ്പ​ണി, ബ​സു​ക​ളി​ലെ പ​ണി, മ​ണ്ണ് വാ​ര​ൽ, ടൈ​ൽ​സ് പ​ണി, പെ​യി​ന്റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി ധാ​രാ​ളം ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ത്തൊ​മ്പ​താ​മ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ലെ ത​ന്റെ വി​വാ​ഹ​വും മ​ത​ബോ​ധ​മു​ള്ള ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യും ജീ​വി​തം മാ​റ്റി. സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ വി​വാ​ഹ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ടു​പോ​ലും വി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ഒ​രു ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 600 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും പ​ഴ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ഒ​രു മ​ത​പ​ണ്ഡി​ത​ന്റെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​ണ് നേ​ർ​മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ അ​ഫ്​​സ​ൽ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ക​ൽ​പ​ണി​ക്കാ​ര​നാ​യി ജോ​ലി​നോ​ക്കി. ആ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യം നേ​ടി.

    സ്വ​ന്ത​മാ​യി സ​മ്പാ​ദി​ച്ച് ഒ​രു വി​ഹി​തം അ​ശ​ര​ണ​ർ​ക്ക് കൂ​ടി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ചി​ന്ത​യാ​ണ് സ്വ​ന്ത​മാ​യി പ​ണി പി​ടി​ച്ച് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​ത്. കാ​ട്ടു​പു​റം പ​ള്ളി​ക്ക്​ സ​മീ​പ​മു​ള്ള മി​സ്ക് ഇ​ബ്രാ​ഹി​മാ​ണ്​ (മാ​ധ്യ​മം ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ) ത​ന്നെ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​ണി ഏ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ശ​വും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​ണ്​ ഈ ​നി​ല​യി​ലെ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്. ഉ​മ്മ സു​ബൈ​ദ​യു​ടെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ശീ​ല​വും ഉ​പ​ദേ​ശ​വും സ​ഹാ​യ​വും ത​ന്നെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് ആ​രും സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നി​ല്ല എ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ് ഒ​രു മ​നോ​ധൈ​ര്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യ​ത്.

    ന​ല്ല അ​നു​ഭ​വം മാ​ത്രം കി​ട്ടു​ന്ന രം​ഗ​മ​ല്ല നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല. ധാ​രാ​ളം പേ​ർ ചേ​ർ​ത്ത് നി​ർ​ത്തു​മ്പോ​ഴും പ​ല​രി​ൽ​നി​ന്നും മോ​ശം വാ​ക്കു​ക​ളും കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. 12 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രു​ന്ന ബി​ൽ​ഡി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കാ​റും പി​ക്അ​പ്പും ടി​പ്പ​റും ബൈ​ക്കു​ക​ളും ഒ​ക്കെ ഇ​ന്ന്​ സ്വ​ന്ത​മാ​യു​ണ്ട്. സ്ഥ​ല​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും സ്വ​ന്ത​മാ​യൊ​രു വീ​ട് സ്വ​പ്ന​മാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു. എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി 15 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ സ്ഥി​ര​മാ​യി കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ദ്യം ബാ​ല​ൻ​സ് കി​ട്ടി​യ 6000 രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 2000 രൂ​പ​ക്ക് ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഭ​ക്ഷ​ണ​കി​റ്റ് കൊ​ടു​ത്തു. ഇ​പ്പോ​ൾ 34 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കി​റ്റു​ക​ൾ കൊ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഹ​ജ്ജും ഉം​റ​ക്കും പോ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക് നി​ന്നു കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ഉ​മ്മ സു​ബൈ​ദ​യെ ഉം​റ​ക്ക് വി​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഹം​സ​യാ​ണ്​ (അ​മ്പു) പി​താ​വ്. ഭാ​ര്യ സ​ജ്‌​ന. ആ​യി​ഷ, ആ​ദി​ൽ, ആ​ഹി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്.

    X