Madhyamam
    LIFE
    28 Nov 2025 9:53 AM IST
    28 Nov 2025 9:53 AM IST

    'ബന്ധം തകർക്കുന്ന പുതിയ അംഗത്തെ കരുതണം'

    ‘ബന്ധം തകർക്കുന്ന പുതിയ അംഗത്തെ കരുതണം’
    ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്ത് ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ വേ​ർ​പി​രി​യു​ന്ന​തി​ന്റെ തോ​ത് വ​ള​രെ കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി, ന​ട​നും നി​ർ​മാ​താ​വു​മാ​യ സോ​നു സൂ​ദ് പ​റ​യു​ന്ന​ത് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യൊ​രു യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ്. ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ര​സ്പ​രം ​കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ സ​മ​യ​വും അ​തി​നേ​ക്കാ​ളു​പ​രി ക്ഷ​മ​യും ഇ​ല്ല​താ​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് സോ​നു സൂ​ദ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ‘‘എ​ല്ലാ​ത​രം വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ന്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​ക്കു​മു​ള്ള അ​റി​വ് ഇ​ന്ന് അ​പാ​ര​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് വ​ഴി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​ക്കെ കി​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ത​വ​രെ പ​ല വ​ഴി​ക​ളി​ലേ​ക്കും ​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു. കു​ടും​ബ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​മാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ വ​ഴി​തെ​റ്റി പോ​കു​ന്ന​ത്. കു​ടും​ബ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യൊ​രു അം​ഗം വ​ന്ന​തി​ന്റെ മാ​റ്റ​മാ​ണി​ത്. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണാ​ണ് ഈ ​അം​ഗം.

    അ​തി​ലൂ​ടെ, ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ലോ​ക​ത്തോ​ട് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​ക്ക​യാ​ണ് ആ​ളു​ക​ൾ’’ -സൂ​ദ് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. സ്വ​ന്ത​ക്കാ​രെ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്ക് സ​മ​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത് എ​ന്തൊ​രു ദൗ​ർ​ഭാ​ഗ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ‘‘ഫോ​ൺ ദൂ​രെ വെ​ച്ചി​ട്ട് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ കേ​ൾ​ക്ക​ൽ വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ൽ പ​ല പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ക​ണ​ക്ട​ഡ് കാ​ലം ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ത​ള​ർ​ത്തു​ന്ന വി​ധം

    എ​പ്പോ​ഴും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലോ​ക​വു​മാ​യി ക​ണ​ക്ട് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്ത് ഇ​ത് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ പ​ല​വി​ധ​ത്തി​ൽ ബാ​ധി​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ‘‘ഇ​ത് ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ഭാ​വം​ത​ന്നെ മാ​റ്റി​യേ​ക്കാം. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി ന​മ്മു​ടെ അ​ധി​കാ​ര ബ​ലാ​ബ​ലം, പ​ര​സ്പ​രാ​ശ്രി​ത​ത്വം, നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ബോ​ധം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചി​രി​ക്കാ​ൻ ന​ല്ല സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തെ ഇ​ത് ന​ന്നാ​യി ബാ​ധി​ക്കും’’ -ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് കാ​മ്ന ഛിബ്ബ​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഏ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​ത്തി​ലെ​യും പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​കം പ​ര​സ്പര ബ​ഹു​മാ​ന​വും ആ ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​വ​ർ എ​ന്താ​ണ് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നു​മു​ള്ള​താ​ണ്. ഫോ​ണി​ല്ലാ​തെ പ​ര​സ്പ​രം സ​മ​യം ചെ​ല​വി​ട​ണ​മെ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ‘‘ത​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ന​ല്ല​തും മോ​ശ​മാ​യ​തു​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കും. ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടാ​നും ഈ ​പ​ങ്കു​വെ​പ്പ് സ​ഹാ​യി​ക്കും’’ -ഛിബ്ബ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു.

