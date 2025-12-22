Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Spirituality
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 11:11 AM IST

    വ​ച​നം മാം​സ​മാ​യി: ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ-​ന​മ്മോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ള്ള ദൈ​വം

    വ​ച​നം മാം​സ​മാ​യി: ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ-​ന​മ്മോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ള്ള ദൈ​വം
    പ്രി​യ സ​ഹോ​ദ​രീ​സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രേ, ക്രി​സ്മ​സ് ദൈ​വം മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി ന​മ്മു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ വ​സി​ക്കാ​ൻ വ​ന്ന സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്താ​യ ര​ഹ​സ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ്. ‘വ​ച​നം മാം​സ​മാ​യി’ എ​ന്ന സ​ത്യം ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്, ദൈ​വം അ​ക​ലെ​യു​ള്ള​വ​ന​ല്ല; അ​വ​ൻ ‘ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ’- ന​മ്മോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ള്ള ദൈ​വ​മാ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ്. ക്രി​സ്മ​സ് വെ​റും ഒ​രു ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല,

    ഒ​രു യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ്. ന​സ​റാ​യ​നാ​യ യേ​ശു​വി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ദൈ​വം മ​നു​ഷ്യ​നോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ന്നു. അ​വ​നെ ക​ണ്ടും കേ​ട്ടും അ​നു​ഭ​വി​ച്ചും ജീ​വി​ച്ച ശി​ഷ്യ​ർ അ​വ​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ലും പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ലും മി​ശി​ഹാ​യെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. കു​രി​ശു​മ​ര​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​വ​ൻ ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​റ്റു​വെ​ന്ന് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ, യേ​ശു യ​ഥാ​ർ​ഥ മ​നു​ഷ്യ​നും സ​ത്യ​ദൈ​വ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ‘വ​ച​നം മാം​സ​മാ​യി’ - ഈ ​സ​ത്യ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ നാം ​വീ​ണ്ടും വി​സ്മ​യി​ക്കു​ന്നു. നി​ത്യ​വും സ​ർ​വ​ശ​ക്ത​നു​മാ​യ ദൈ​വം എ​ങ്ങ​നെ ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി മാ​റി? അ​തി​ന് ഒ​രേ​യൊ​രു ഉ​ത്ത​ര​മേ​യു​ള്ളൂ: സ്നേ​ഹം. സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ൻ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​നോ​ടൊ​പ്പം ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. യേ​ശു​ക്രി​സ്തു​വി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​രോ​ടു​ള്ള ദൈ​വ​ത്തി​ന്‍റെ അ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത സ്നേ​ഹ​മാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ദൈ​വം മാ​റു​ന്നി​ല്ല; അ​വ​ൻ സ്നേ​ഹ​മാ​ണ്, എ​പ്പോ​ഴും. ‘ഞാ​ൻ ആ​കു​ന്നു ഞാ​ൻ’ എ​ന്ന് സ്വ​യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ദൈ​വം ക​രു​ണ​യും വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യും നി​റ​ഞ്ഞ​വ​നാ​ണ്. പി​താ​വി​ന്‍റെ ഇ​ഷ്ട​ത്താ​ലും പ​രി​ശു​ദ്ധാ​ത്മാ​വി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്താ​ലും ക​ന്യ​ക മ​റി​യ​യു​ടെ ഗ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ മാം​സ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​ച്ച ദൈ​വ​പു​ത്ര​നി​ൽ സൃ​ഷ്ടി അ​തി​ന്‍റെ പൂ​ർ​ണ​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ, പ​രി​ശു​ദ്ധ ലി​യോ പാ​പ്പാ ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു: ക്രി​സ്മ​സി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ തി​ര​ക്കി​ലും ഓ​ട്ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ലും നാം ​അ​ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. അ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ, ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം വെ​റും ബാ​ഹ്യ​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​വു​ക​യും, ക്രി​സ്തു​വി​ന്‍റെ ജ​ന​നം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ശ​ക്കു​പ​ക​രം ന​മ്മു​ക്ക് നി​രാ​ശ തോ​ന്നു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​തി​നു​പ​ക​രം, യേ​ശു​വി​നെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ ഹൃ​ദ​യം ശാ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്ക് സ​മ​യം എ​ടു​ക്കാം. അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്താ​ൽ, അ​വ​ന്‍റെ സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​ണ​സാ​ന്നി​ധ്യം ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഏ​റ്റ​വും വി​ല​പ്പെ​ട്ട നി​ധി​യാ​യി മാ​റും. ‘ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ’ എ​ന്ന നാ​മ​ത്തി​ൽ ദൈ​വം നീ​തി​യു​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി ന്‍റെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ലോ​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നു. അ​വ​ന്‍റെ രാ​ജ്യം ഈ ​ലോ​ക​ത്തി​ന്റേ​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ലും, ഈ ​ലോ​ക​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹ​പ​ര​വും നീ​തി​യു​ള്ള​തു​മാ​യ​താ​യി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ശ​ക്തി​യാ​ണ് അ​ത്.

    മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ സേ​വി​ക്കാ​നും, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും, നീ​തി​ക്കാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളാ​നും ക്രി​സ്മ​സ് ന​മ്മെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ബ​ത്‍ല​ഹേ​മി​ൽ ജ​നി​ച്ച ഈ​ശോ എ​ല്ലാ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ടി​മ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​നെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വ​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, വേ​ദ​ന​യും അ​നീ​തി​യും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ക്രി​സ്മ​സ് പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ്. ഈ ​ക്രി​സ്മ​സി​ൽ, ‘വ​ച​നം മാം​സ​മാ​യ’ ഈ ​മ​ഹാ​ര​ഹ​സ്യം ന​മ്മു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളെ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി ന​മ്മെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യ​ട്ടെ. പ്രി​യ സ​ഹോ​ദ​രീ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രേ, ‘വ​ച​നം മാം​സ​മാ​യി’- അ​വ​ൻ ന​മ്മു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ വ​സി​ക്കാ​ൻ വ​ന്നു; അ​വ​ൻ ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ ആ​ണ്, ന​മു​ക്ക് അ​ടു​ത്തെ​ത്തി​യ ദൈ​വം, ന​മ്മോ​ടു​കൂ​ടെ ഉ​ള്ള സ്നേ​ഹം. സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഈ ​മ​ഹ​ത്താ​യ ര​ഹ​സ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​മു​ക്ക് ഒ​രു​മി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കാം; ബെ​ത്‌​ല​ഹേ​മി​ന്‍റെ കാ​ലി​ത്തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശി​ക്കു​ന്ന പ്ര​കാ​ശ​ത്താ​ൽ ന​മ്മു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​യ​ട്ടെ! എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും, ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ.

