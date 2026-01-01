Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 2:22 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 2:22 PM IST

    പ്ലാവിൻകൊമ്പിലെ നക്ഷത്രം

    പ്ലാവിൻകൊമ്പിലെ നക്ഷത്രം
    എ​വി​ടെ സ്റ്റാ​റു​ക​ൾ ക​ണ്ടാ​ലും എ​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന ഒ​രു സം​ഭ​വ​മു​ണ്ട്. 27 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന​താ​ണ്. അ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ യു​വ​ജ​ന സ​ഖ്യാ​ംഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക്രി​സ്മ​സ് വ​ന്നാ​ൽ പി​ന്നെ പ​ള്ളി​യി​ൽ നി​ന്നു​മി​റ​ങ്ങാ​ൻ നേ​ര​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. പാ​ട്ടു പ​ഠി​ത്ത​വും, ക​രോ​ളും, മു​ള​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സ്റ്റാ​റു​ണ്ടാ​ക്ക​ലും, പ​ള്ളി അ​ല​ങ്ക​രി​ക്ക​ലും, പു​ൽ​കൂ​ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്ക​ലു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി പി​ടി​പ്പ​ത് പ​ണി​യു​ണ്ടാ​വും.

    പ​ള്ളി​യി​ൽ ചി​ല അ​റ്റ​കു​റ്റപ്പണി​ക​ൾ ഒ​ക്കെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​രോ​ൾ പു​റ​ത്താ​ണ് ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വെ​റൈ​റ്റി വേ​ണം. ഞ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാ​വ​രും കൂ​ല​ങ്കഷ​മാ​യ ആ​ലോ​ച​ന​യി​ലാ​ണ്. ഒ​ടു​വി​ൽ ക​രോ​ളി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വു​മ​വ​സാ​ന​ത്തെ Nativity Scene ടാ​ബ്ലോ​യി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം നോ​ക്കി ഉ​ണ്ണി​യേ​ശു​വി​നെ കാ​ണാ​ൻ വ​രു​ന്ന വി​ദ്വാ​ന്മാ​രെ അ​തെ പ​ടി പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​വാ ൻ ​തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. പ​ള്ളി മു​റ്റ​ത്ത് കൈയാ​ല​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ന​ല്ല ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ്ലാ​വു​ണ്ട്‌. അ​തി​നു നേ​രെ അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യി സ്റ്റേ​ജ് ഇ​ടു​വാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​കും. വി​ദ്വാ​ന്മാ​ർ കാ​ണി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു വ​രു​മ്പോ​ൾ പ്ലാ​വി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ന​ക്ഷ​ത്രം അ​വ​ർ​ക്കു മു​ന്നി​ലാ​യി സ്റ്റേ​ജി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നാ​ൽ സം​ഭ​വം പൊ​ളി​ക്കും. പ്ലാ​വി​ന്റെ മു​ക​ളി​ല​ത്തെ കൊ​മ്പി​ൽ സ്റ്റാ​ർ കെ​ട്ടി​യാ​ലാ​രും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക​യു​മി​ല്ല.

    പ​ക്ഷെ, പ്ര​ശ്നം ആ​ര് പ്ലാ​വി​ൽ ക​യ​റും? വീ​ട്ടു​കാ​രോ, പ​ള്ളി​ക്ക​മ്മ​റ്റി​യോ അ​റി​ഞ്ഞാ​ൽ സ​മ്മ​തി​ക്കി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ട് അ​തീ​വ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി​ട്ടു​വേ​ണം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​ൻ. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്ലാ​വി​ൽ ക​യ​റാ​ൻ പേ​ടി. ഉ​രി​യാ​ടു​ന്ന​വ​ൻ പ്ലാ​വി​ല എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നാ​ട്ടു​ന​ട​പ്പ​നു​സ​രി​ച്ചു, അ​വ​സാ​നം അ​ത് എ​ന്റെ ത​ല​യി​ലാ​യി. ഞാ​നൊ​രു ദു​ർ​ബ​ല ഹൃ​ദ​യ​നാ​യ​ത് കൊ​ണ്ടും ഇ​ത്തി​രി പൊ​ക്കി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ വീ​ഴു​മെ​ന്ന് കൂ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​റി​യാ​വു​ന്ന​തു കൊ​ണ്ടും അ​വ​ർ അ​ത് ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി ചെ​യ്ത​ത് കൊ​ണ്ടും പ്ലാ​വി​ൽ ക​യ​റാ​ൻ എ​ന്നെ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    പ്ലാ​വി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത് ഒ​രു ശീ​മ​പു​ളി​യു​ണ്ട് അ​തു​വ​ഴി ക​യ​റി​യാ​ൽ പ്ലാ​വി​ന്റെ താ​ഴ​ത്തെ ശി​ഖ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാം. അ​വി​ടെ നി​ന്നും പി​ന്നെ ക​യ​റാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ്. സെ​ക്ര​ട്ട​റി റൂ​ട്ട് പ്ലാ​നു​മാ​യി വ​ന്നു. എ​ന്തു വ​ന്നാ​ലും താ​ഴോ​ട്ട് നോ​ക്ക​രു​തെ​ന്നു ഖ​ജാ​ൻ​ജി. പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷ​ക​നാ​യ എ​ന്നെ ലേ​ഡി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​രാ​ധ​ന​യോ​ടെ നോ​ക്കി. ക​യ​റും, ക്ലി​പ്പു​ക​ളും, കൊ​ളു​ത്തും, വ​യ​റും, ഹോ​ൾ​ഡ​റും ഒ​ക്കെ​യാ​യി ഞാ​ൻ മു​ക​ളി​ലോ​ട്ടു. താ​ഴെ നി​ന്നു​ള്ള പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം കൂ​ടി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ എ​ന്റെ ആ​വേ​ശ​വും കൂ​ടി. എ​ല്ലാ ശു​ഭം. സ്റ്റാ​ർ പ്ലാ​വി​ൻ കൊ​മ്പി​ൽ.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്റ്റാ​ർ താ​ഴേ​ക്കും മു​ക​ളി​ലോ​ട്ടും കു​റെ പ്രാ​വ​ശ്യം വ​ലി​ച്ചു എ​ല്ലാം ശ​രി​യെ​ന്നു ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ‘ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണേ, താ​ഴേ​ക്കു നോ​ക്ക​ല്ലേ’ എ​ന്നു ഖ​ജാ​ൻ​ജി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഞാ​ൻ താ​ഴ​ത്തെ കൊ​മ്പി​ലേ​ക്ക് കാ​ൽ നീ​ട്ടി​യി​ട്ടു എ​ത്തു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തെ​ന്താ കൊ​മ്പി​ന്റെ അ​ക​ലം കൂ​ടി​യോ?

    ‘പേ​ടി​ക്കേ​ണ്ട ധൈ​ര്യ​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​ക്കോ...’ താ​ഴെ​നി​ന്ന് വി​ളി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ത് കേ​ട്ട​തും എ​ന്റെ കാ​ലു​ക​ൾ വി​റ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. അ​ത് പി​ന്നെ ശ​രീ​ര​മാ​കെ​യാ​യി. ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റ​ത്തെ ശ്ര​മ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഇ​വി​ടെ നി​ന്നും ഇ​നി താ​ഴേ​ക്കു ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്ന സ​ത്യം ഞാ​ൻ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു.

    കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വി​ട്ട് പോ​യി എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​ക്കി​ളു​മെ​ടു​ത്തു നേ​രെ തേ​ങ്ങ പി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ന​ന്ദ​ൻ ചേ​ട്ട​നെ വി​ളി​ച്ചോ​ണ്ട് വ​ന്നു. ക​ക്ഷി മു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി​വ​ന്നു എ​ന്നെ താ​ഴെ​യി​റ​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ഞാ​ൻ പ്ലാ​വി​ലെ പി​ടി​വി​ട്ടി​ല്ല. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും സം​ഭ​വം അ​റി​ഞ്ഞു പ​ള്ളി​ക്കാ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും ഒ​ക്കെ​യാ​യി പ​ള്ളി​മു​റ്റം നി​റ​ച്ചു ആ​ൾ​ക്കാ​ർ. ‘പേ​ടി​ച്ചു ഇ​രി​ക്കു​വാ ഒ​ന്ന് ര​ണ്ടു പേ​രു​കൂ​ടി വ​ന്നാ​ൽ പ​തു​ക്കെ പി​ടി​ച്ചു ഇ​റ​ക്കാം..’

    പ​റ​ഞ്ഞു തീ​ർ​ന്ന​തും ആ​ൾ​ക്കാ​ർ മു​ക​ളി​ലെ​ത്തി. കു​റ​ച്ചു നേ​ര​ത്തെ ശ്ര​മം കൊ​ണ്ട് എ​ല്ലാ​വ​രും കൂ​ടി എ​ന്നെ താ​ഴെ എ​ത്തി​ച്ചു. അ​തു​വ​രെ ജ​യ് വി​ളി​ച്ച​വ​ർ ക​ട്ട ക​ലി​പ്പി​ൽ. ആ​രും അ​റി​യ​രു​ത് എ​ന്നു വി​ചാ​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് നാ​ട് മു​ഴു​വ​ൻ അ​റി​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ സ​ർ​പ്രൈ​സും പു​ക. ഇ​പ്പോ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​യാ​ൽ പി​ള്ളേ​രു വ​ന്നു ചോ​ദി​ക്കും; ‘അ​ങ്കി​ളേ....​ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ ന​ട​ന്നാ​ൽ മ​തി​യോ ഒ​രു സ്റ്റാ​ർ ഒ​ക്കെ ഇ​ടേ​​ണ്ടേ’ എ​ന്ന്.

    TAGS:Oman Newsgulf news oman
    News Summary - The star on the jack fruit tree
