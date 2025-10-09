Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Spirituality
    Spirituality
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:00 AM IST

    ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് മലർക്കെ തുറന്ന് മസ്ജിദിന്റെ വാതിലുകൾ...

    ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് മലർക്കെ തുറന്ന് മസ്ജിദിന്റെ വാതിലുകൾ...
    ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി മ​സ്ജി​ദ് ലു​അ് ലു​അി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും

    അ​റി​വി​ന്റെ​യും വേ​ദി’ സാ​യാ​ഹ്ന സ​ദ​സ്സി​ൽ ടി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് വേ​ളം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കാ​ണാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​വ​രു​ടെ​യെ​ല്ലാം മു​ന്നി​ൽ മ​ല​ർ​ക്കെ തു​റ​ന്ന് മ​സ്ജി​ദ് വാ​തി​ലു​ക​ൾ. ഇതര മതസ്ഥർ​ക്ക് മു​സ്‍ലിം പ​ള്ളി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​തേ​ത​ര സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​റി​വി​ന്റെ​യും വേ​ദി​യാ​യ ‘ഓ​പ​ൺ മ​സ്ജി​ദ്’ പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് വേ​റി​ട്ട സം​ഗ​മ​മാ​യ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ലാ​ണ് മാ​വൂ​ർ റോ​ഡി​ലെ ലു​അ്​​ലു​അ് മ​സ്ജി​ദി​ൽ പ​രി​പാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഹൃ​ദ​യം തു​റ​ന്ന് പ​ര​സ്പ​രം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​നും കൂ​ട്ടാ​യ്മ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യെ​ന്ന് വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യു​ടെ​യും കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ പ​ള്ളി എ​ല്ലാ​വ​രു​ടേ​തു​മാ​ണെ​ന്ന ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ ചി​ല​ർ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ത് ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നെ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ളം​ബ​ര​മാ​യി പ​രി​പാ​ടി​യെ​ന്നും കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. കെ. ​ജ​യ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ഭ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ത് പ്ര​ള​യ​കാ​ല​ത്ത് മാ​ത്രം പോ​രെ​ന്നും ആ ​ധാ​ര​ണ ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഓ​പ​ൺ മ​സ്ജി​ദ് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​താ​യും ഫാ. ​ജെ​റോം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘മ​സ്ജി​ദ്: ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​മ​ല്ല, ജീ​വി​ത​പാ​ഠ​ശാ​ല​യാ​ണ്’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​വു​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ല്ലാ മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ആ​ളു​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, വ​നി​ത​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​സ്ജി​ദ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​പു​റ​മെ, വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലു​ള്ള ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ സെ​ഷ​ൻ, അ​റി​വി​ന്റെ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ ഹ്ര​സ്വ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, സ​മ​വാ​യ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ‘ഖു​ർ​ആ​ൻ ആ​സ്വാ​ദ​നം’ സെ​ഷ​ൻ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി. മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​ക​ളി​ല്ലാ​താ​ക്കി വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ മ​നു​ഷ്യ​സ​ന്ദേ​ശം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ‘ഓ​പ​ൺ മ​സ്ജി​ദ്’ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി പ​ങ്കെടുത്ത​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി കേ​ര​ള സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം ന​ദ്‍വി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സാ​യാ​ഹ്നം ടി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് വേ​ളം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​ബ്നു ഹം​സ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ബാ​ബു​രാ​ജ്, പി.​ടി. മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി, ത​ങ്ക​പ്ര​സാ​ദ്, ജി.​കെ എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര, എ​ൻ.​എം. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, യു.​പി. സി​ദ്ദീ​ഖ്, പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​അ​ശ്ക​റ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​സ്ജി​ദ് ലു​അ്​​ലു​അ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:mosquejamath islamispiritualismKozhikode
