Madhyamam
    Sabarimala
    Posted On
    21 Jan 2026 12:55 PM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 12:55 PM IST

    തിരുവാഭരണ മടക്കഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചു

    തിരുവാഭരണ മടക്കഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചു
    തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ മ​ട​ക്ക ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ

    ശ​ബ​രി​മ​ല: മ​ണ്ഡ​ല-​മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക്​ തീ​ർ​ഥാ​ട​നം സ​മാ​പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ മ​ട​ക്ക​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി. ഗ​ണ​പ​തി ഹോ​മ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം രാ​വി​ലെ 6.15നാ​ണ്​ പ​തി​നെ​ട്ടാം പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി പെ​രി​യ​സ്വാ​മി മ​രു​തു​വ​ന ശി​വ​ന്‍കു​ട്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വ​ന്ന പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് 30 അം​ഗ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ മ​ട​ക്കം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​ന്ത​ളം കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തും. ആ​ദ്യ പെ​ട്ടി​യി​ലാ​ണ് പ​തി​നെ​ട്ടാം​പ​ടി ക​യ​റി ഭ​ഗ​വാ​നെ ചാ​ര്‍ത്തു​ന്ന തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം. തി​രു​മു​ഖം, പ്ര​ഭ, ചു​രി​ക, വാ​ള്‍, പു​ഷ്‌​ക​ല, പൂ​ര്‍ണ​രൂ​പ​ങ്ങ​ള്‍, ആ​ന, ക​ടു​വ, പു​ലി രൂ​പ​ങ്ങ​ള്‍, വ​ലം​പി​രി ശം​ഖ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ണ്ട്.

    ര​ണ്ട് പെ​ട്ടി​ക​ള്‍ മാ​ളി​ക​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്കാ​ണ്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. പ​ന്ത​ളം രാ​ജ​പ്ര​തി​നി​ധി ക​ള​ഭാ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തി​ന് ന​ല്‍കി​യ സ്വ​ര്‍ണ​ക്കു​ടം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ര​ണ്ടാം പെ​ട്ടി​യി​ലാ​ണ്. ഈ ​പെ​ട്ടി​യും പ​തി​നെ​ട്ടാം​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് താ​ഴെ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ത​ല​പ്പാ​റ​മ​ല, ഉ​ടു​മ്പാ​റ​മ​ല​യു​ടെ കൊ​ടി​ക​ള്‍, അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ തി​ട​മ്പ്, നെ​റ്റി​പ്പ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ മൂ​ന്നാം പെ​ട്ടി​യി​ലും. വി​ള​ക്കെ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​പ്പി​ന് ഇ​വ​യാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. കൊ​ല്ല​മു​ഴി-​നി​ല​ക്ക​ല്‍ വ​ഴി​യു​ള്ള മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​യി​ല്‍ ളാ​ഹ വ​നം വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫി​സി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള സ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ വി​ശ്ര​മി​ക്കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പെ​രു​ന്നാ​ട് ക​ക്കാ​ട് കോ​യി​ക്ക​ല്‍ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​യ്യ​പ്പ വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ല്‍ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ചാ​ര്‍ത്തി ദ​ര്‍ശ​ന​മു​ണ്ട്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ആ​റ​ന്മു​ള കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ല്‍ വി​ശ്ര​മം. ഇ​വി​ടെ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ദ​ര്‍ശി​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​ന്ത​ളം കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കും.

    ശബരീ ശുചിത്വം

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: കാ​ന​ന​പാ​ത​ക​ളി​ൽ അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ൻ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ശ​ബ​രീ​സേ​വാ ട്ര​സ്റ്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ‘ശ​ബ​രീ ശു​ചി​ത്വം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്ത് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഭ​ക്ത​ർ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ന​ന​പാ​ത​ക​ളി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ഹാ​സ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​നു ത​യ്യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷെ​മീ​ർ ത​ട​ത്തി​ൽ, എം.​സി. ആ​രി​ഫ്, കാ​ർ​ത്തി​ക് മു​രി​ങ്ങ​മം​ഗ​ലം, വി. ​രാ​ജീ​വ്, അ​ജ്മ​ൽ അ​ലി, നി​ഷാ​ൽ വ​ലം​ഞ്ചു​ഴി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

