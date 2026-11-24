ശബരിമല വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിൽ വൻ മാറ്റം; റദ്ദാക്കിയാൽ വീണ്ടും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ എട്ട് മണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കണം!text_fields
ശബരിമല: ശബരിമല തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് സംവിധാനത്തിൽ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്. വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ദർശനത്തിന് സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അത് റദ്ദാക്കുന്നവർക്ക് അടുത്ത ബുക്കിങ് നടത്താൻ എട്ട് മണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. കൂട്ടത്തോടെ സ്ലോട്ടുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് പിന്നീട് റദ്ദാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളും ഡമ്മി ബുക്കിങ്ങുകളും തടയുകയാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പുതിയ സംവിധാനം ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ നിലവിൽ വരും.
വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനത്തിലൂടെ ദർശനത്തിനായി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ചിലർ സ്ലോട്ടുകൾ കൂട്ടത്തോടെ സ്വന്തമാക്കിയ ശേഷം അവ റദ്ദാക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകരെ ശബരിമലയിലെത്തിക്കുന്ന ചില ഏജൻസികൾ ഡമ്മി ബുക്കിങ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന വിവരവും പരിശോധനയിൽ ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന.
ഇത്തരം ബുക്കിങ്ങുകൾ യഥാർഥത്തിൽ ദർശനത്തിനെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് സ്ലോട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നുവെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് പുതിയ നടപടി. ബുക്ക് ചെയ്ത സ്ലോട്ട് റദ്ദാക്കിയാൽ ഉടൻതന്നെ വീണ്ടും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിയന്ത്രണം വരുന്നതോടെ അനാവശ്യമായി സ്ലോട്ടുകൾ കൈവശം വെക്കുന്ന പ്രവണത കുറക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
അതേസമയം, മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ തീർഥാടന കാലയളവിൽ ഇതുവരെ ശബരിമലയിലെത്തിയ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏകദേശം 47 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ ഈ ഇടിവ് സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ചില ഏജൻസികൾ ഡമ്മി ബുക്കിങ് നടത്തുന്നുവെന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. യഥാർഥ തീർഥാടകർക്ക് ബുക്കിങ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പുതിയ നിയന്ത്രണം സഹായിക്കുമെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്രതീക്ഷ.
വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂടുതൽ തീർഥാടകർക്ക് നേരിട്ട് ബുക്കിങ് നടത്താനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുകയാണ്. ശബരിമല ദർശനത്തിന് കൂടുതൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കത്ത് നൽകി. തിരുവനന്തപുരം, പന്തളം, ഏറ്റുമാനൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രധാന നിർദേശം. ഇതിനായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഹൈകോടതിയുടെ അനുമതി തേടണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, വെർച്വൽ ക്യൂവിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ലോട്ടുകളുടെ പരിധി കഴിഞ്ഞുവെന്ന കാരണത്താൽ അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് ദർശനം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് മന്ത്രി കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന പരാതികളും തീർഥാടകരിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാകുമെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ നിലപാട്. വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി സ്ലോട്ട് ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശബരിമല ദർശനത്തിന് അവസരം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് സംവിധാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന എട്ട് മണിക്കൂർ നിയന്ത്രണം ഡമ്മി ബുക്കിങ്ങുകൾ തടയാനുള്ള നടപടിയായിരിക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്ന മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം തീർഥാടകർക്ക് ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ബുക്കിങ് സംവിധാനത്തിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനൊപ്പം യഥാർഥ ഭക്തർക്ക് സുഗമമായി ദർശനം നടത്താനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഈ നടപടികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പുതിയ നിയന്ത്രണം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് സംവിധാനത്തിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യതയും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമോയെന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്.