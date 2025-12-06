Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightSabarimalachevron_rightശബരിമലയിൽ ഇനി...
    Sabarimala
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 12:08 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 12:08 AM IST

    ശബരിമലയിൽ ഇനി ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ സദ്യ; മുൻ തീ​രു​മാ​നം മാറ്റി ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    Sabarimala, Sadya
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ഇ​നി ഒ​ന്നി​ട​വി​ട്ട ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ദ്യ വി​ള​മ്പാ​ൻ തീ​രു​മാ​നം. ഒ​രു ദി​വ​സം പു​ലാ​വ് ന​ൽ​കി​യാ​ൽ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം സ​ദ്യ വി​ള​മ്പു​മെ​ന്ന് തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. അ​ധി​ക ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​റെ​യും യോ​ഗം ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ചോ​റ്, പ​രി​പ്പ്, സാ​മ്പാ​ർ, അ​വി​യ​ൽ, അ​ച്ചാ​ർ, തോ​ര​ൻ, പ​പ്പ​ടം, പാ​യ​സം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് ഏ​ഴ് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​ദ്യ​യാ​യി​രി​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​കു​ക. സ്റ്റീ​ൽ പ്ലേ​റ്റും സ്റ്റീ​ൽ ഗ്ലാ​സു​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​​ഗി​ക്കു​ക. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​ശ്ന​മി​ല്ലെ​ന്നും ഒ​മ്പ​ത് കോ​ടി രൂ​പ അ​ന്ന​ദാ​ന ഫ​ണ്ടി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും ദേ​വ​സ്വം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്ക​കം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം.

    ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ കേ​ര​ള സ​ദ്യ ന​ൽ​കാ​നാ​യി​രു​ന്നു നേ​ര​ത്തെ തീ​രു​മാ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ക​മ്മി​റ്റി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:travancore devaswom boardsadyaSabarimalaLatest News
    News Summary - Sabarimala to have Sadya on alternate days from now on- Devaswom Board
    Similar News
    Next Story
    X