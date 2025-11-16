ശബരീശഗിരിയിൽ ഇനി ശരണമന്ത്രങ്ങൾ മുഴങ്ങും കാലം; മണ്ഡല-മകരവിളക്ക്​ തീർഥാടനത്തിനായി നട ഇന്ന്​ തുറക്കും

ശബരീശഗിരിയിൽ ഇനി ശരണമന്ത്രങ്ങൾ മുഴങ്ങും കാലം; മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനായി നട ഇന്ന് തുറക്കുംtext_fields
ശബരിമല: അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ മഹാപ്രവാഹത്തിന് തുടക്കമിട്ട് ഇന്ന് ശബരിമല നട തുറക്കുന്നു. ശബരീശ ഗിരിയിൽ ഇനി ശരണമന്ത്രങ്ങൾ മുഴങ്ങും കാലം. 65 ദിവസം നീളുന്ന മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനായി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിലവിലെ മേൽശാന്തി അരുൺകുമാർ നമ്പൂതിരി നട തുറന്ന് ശ്രീകോവിലിൽ ദീപം തെളിക്കും.
തുടർന്ന് മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രം തുറക്കാൻ മേൽശാന്തി വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിക്ക് താക്കോലും ഭസ്മവും കൈമാറും. ഇതിനുശേഷം പതിനെട്ടാംപടി ഇറങ്ങി ആഴി തെളിയിച്ച ശേഷം തീർഥാടകരെ പടികയറി ദർശനത്തിന് അനുവദിക്കും. നിയുക്ത മേൽശാന്തിമാരാണ് ആദ്യം പതിനെട്ടാംപടി കയറുന്നത്. വൈകിട്ട് ആറോടെ ചാലക്കുടി വാസുപുരം മറ്റത്തൂർകുന്ന് ഏറന്നൂർ മനയിൽ ഇ.ഡി. പ്രസാദ് (47) ശബരിമലയിലും കൊല്ലം മയ്യനാട് കൂട്ടിക്കട ആയിരംതെങ്ങ് മട്ടത്തുമഠത്തിൽ എം.ജി. മനു നമ്പൂതിരി(47) മാളികപ്പുറത്തും പുതിയ മേൽശാന്തിമാരാകുന്ന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും.
വൃശ്ചികം ഒന്നായ തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് പൂജകൾ തുടങ്ങുക. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ച മൂന്നിന് ശബരിമല, മാളികപ്പുറം നടകൾ തുറക്കും. ദിവസവും പുലർച്ച മൂന്ന് മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒന്നുവരെയും വൈകീട്ട് മൂന്ന് മുതൽ രാത്രി 11വരെയുമായിരിക്കും ദർശനം. ഡിസംബർ 27നാണ് മണ്ഡലപൂജ. തുടർന്ന് രാത്രി 10ന് നട അടക്കും. മകരവിളക്കിനായി ഡിസംബർ 30ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നട തുറക്കും. ജനുവരി 14നാണ് മകരവിളക്ക്. തീർഥാടനത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് ജനുവരി 20ന് നട അടക്കും.
ശബരിമല തീർഥാടനം: ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 3500 പൊലീസുകാർ
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല മണ്ഡല-മകര വിളക്ക് സീസണിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സുരക്ഷക്കായി 3,500 പൊലീസുകാർ. സന്നിധാനത്തും നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും സ്പെഷൽ ഓഫിസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആറ് ഘട്ടമായിട്ടാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം സന്നിധാനം, നിലയ്ക്കൽ, വടശ്ശേരിക്കര എന്നിവിടങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. പമ്പ, നിലക്കൽ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂമുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ല പോലീസ് മേധാവിയുടെ സമുച്ചയത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു.
പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും നിലയ്ക്കലുമായി സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 100 സി.സി.ടി.വി കാമറകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട- പമ്പ റൂട്ടിൽ പ്ലാപ്പള്ളി മുതൽ പെരുനാട് വരെയും പെരുനാട് മുതൽ മണ്ണാകുളഞ്ഞി വരെയും 24 മണിക്കൂറും മൊബൈൽ പട്രോളിങും നടത്തും. ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനായി 320 സ്പെഷൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരം അപകടമേഖലയായ വിളക്കുവഞ്ചിയിൽ ഉൾപ്പെടെ 10ഓളം പൊലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റും ക്രമീകരിച്ചു.
ദർശനത്തിനെത്തുന്ന കട്ടികൾ വഴിതെറ്റിയാൽ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താനായി പമ്പയിൽ ഫോറസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിന് മുന്നിലായി റിസ്റ്റ് ബാൻഡ് ധരിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തി. 15 സീറ്റിൽ താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് പമ്പയിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തരെ ഇറക്കിയശേഷം ഇവ മടങ്ങിയെത്തി നിലയ്ക്കലിലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യണം. നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്കും തിരിച്ചും ഒരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടയിലും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തും. പന്തളത്ത് 70 ഓളം സ്പെഷൽ ഓഫിസർമാരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എയ്ഡ് പോസ്റ്റും തുറന്നു.
വ്രണപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കെ.ജയകുമാർ
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്ണക്കവര്ച്ച വിവാദം കത്തിനില്ക്കുന്നതിനിടെ തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റായി മുന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ. ജയകുമാറും ബോർഡ് അംഗമായി മുന് മന്ത്രിയും സി.പി.ഐ നേതാവുമായ കെ. രാജുവും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി പി.എൻ. ഗണേശ്വരൻ പോറ്റി സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം പി.ഡി. സന്തോഷ് കുമാര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ഏറെ നിര്ണായകമായ സമയത്താണ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്നും, നിലവിലെ വിവാദങ്ങളുടെ പേരില് ബോര്ഡിന്റെ വിശ്വാസ്യതക്ക് ഭംഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില് അത്തരം സാഹചര്യം ആവര്ത്തിക്കില്ലെന്നും ജയകുമാര് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദം വിശ്വാസികളില് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സാഹചര്യം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനില്ക്കാന് അനുവദിക്കില്ല. മോശം കാര്യങ്ങള് നടക്കാന് ഇടയായതിന് കാരണം നടപടിക്രമങ്ങളിലെ പഴുതുകളാണ്.
സമീപനങ്ങളിലെ ചില വൈകല്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ആവര്ത്തിക്കാന് സാധ്യമല്ലാത്ത തരത്തില് നടപടി സ്വീകരിക്കും. ദേവനെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന ബോര്ഡാണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് എന്ന അഭിമാനമാണ് ഭക്തര്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അത് തിരിച്ചുപിടിക്കും. ഭഗവാന്റെ സ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഭക്തര് സമര്പ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ഭദ്രമാണെന്നും ഉറപ്പാക്കും. വിശ്വാസം വ്രണപ്പെടാന് തക്ക ഒരു നടപടിയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.
ജയകുമാറിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ബോർഡ് അംഗമാകാൻ തയാറായതെന്ന് രാജു പറഞ്ഞു. ദേവസ്വം മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ, മന്ത്രിമാരായ വി. ശിവൻകുട്ടി, ജി.ആർ. അനിൽ, രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി, കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മന്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ അഡ്വ. കെ.ബി. മോഹൻദാസ്, മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്. പ്രശാന്ത്, മുൻ ബോർഡ് അംഗം എ. അജികുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register