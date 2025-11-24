Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightSabarimalachevron_rightഅയ്യപ്പനുവേണ്ടി പാല്‍...
    Sabarimala
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 12:26 PM IST

    അയ്യപ്പനുവേണ്ടി പാല്‍ ചുരത്തി ഗോശാലയിലെ പൈക്കള്‍

    text_fields
    bookmark_border
    അയ്യപ്പനുവേണ്ടി പാല്‍ ചുരത്തി ഗോശാലയിലെ പൈക്കള്‍
    cancel
    Listen to this Article

    ശ​ബ​രി​മ​ല: അ​യ്യ​പ്പ​നു​വേ​ണ്ടി പാ​ല്‍ ചു​ര​ത്തു​ക​യാ​ണ് സ​ന്നി​ധാ​നം ഗോ​ശാ​ല​യി​ലെ പ​ശു​ക്ക​ള്‍. ഗോ​ശാ​ല​യി​ല്‍ ഉ​ല്‍പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശു​ദ്ധ​മാ​യ പാ​ലാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ദൈ​നം​ദി​ന പൂ​ജ​ക​ള്‍ക്കും നി​വേ​ദ്യ​ത്തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വെ​ച്ചൂ​ര്‍, ജേ​ഴ്സി, എ​ച്ച്.​എ​ഫ്. ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍പ്പെ​ട്ട ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ 18 പ​ശു​ക്ക​ളാ​ണ് ഗോ​ശാ​ല​യി​ല്‍ ഉ​ള്ള​ത്. 10 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ഗോ​ക്ക​ളെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി ആ​ന​ന്ദ സ​മ​ന്ത​യാ​ണ്.

    നി​യോ​ഗം പോ​ലെ കൈ​വ​ന്ന അ​വ​സ​രം ഭ​ക്തി​യോ​ടെ വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ആ​ന​ന്ദ. പു​ല​ര്‍ച്ചെ ഒ​രു മ​ണി​യോ​ടെ ത​ന്നെ ഗോ​ശാ​ല ഉ​ണ​രും. മൂ​ന്നി​ന് ക്ഷേ​ത്ര ന​ട തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നേ പാ​ല്‍ ക​റ​ന്നെ​ത്തി​ക്ക​ണം. ആ​ദ്യം തൊ​ഴു​ത്ത് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കും. തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​ശു​ക്ക​ളെ കു​ളി​പ്പി​ക്കും. പി​ന്നീ​ടാ​ണ് പ്ര​ർ​ഥ​നാ​പൂ​ര്‍വം പാ​ല്‍ ക​റ​ന്നെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടോ​ടെ ക​റ​വ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി പാ​ല്‍ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​ക്കും. അ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തി​നും നി​വേ​ദ്യ​ത്തി​നു​മാ​ണ് ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ന്‍ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ര​ക്കു​ള്ള ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ല്‍ അ​തൊ​ന്നും ബാ​ധി​ക്കാ​തെ തീ​ര്‍ത്തും ശാ​ന്ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഗോ​ശാ​ല പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം. വെ​ളി​ച്ച​വും ഫാ​നും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ അ​നു​ബ​ന്ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഗോ​ശാ​ല​യി​ല്‍ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ശു​ക്ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പം ഒ​രു ആ​ടും ഇ​പ്പോ​ള്‍ അ​തി​ഥി​യാ​യി ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PathanamthittaSabarimala
    News Summary - sabarimala special stories
    Similar News
    Next Story
    X