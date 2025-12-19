Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sabarimala
    Posted On
    19 Dec 2025 7:26 PM IST
    Updated On
    19 Dec 2025 7:26 PM IST

    ശബരിമല തീർഥാടനം: കാനനപാതയിൽ ഭക്​തർക്ക്​ നിയന്ത്രണം

    Sabarimala
    കാനനപാത വഴി പോകുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തർ 

    ശബരിമല: കാനനപാതയിലൂടെ ശബരിമലയിലേക്ക്​ കടത്തിവിടുന്ന ഭക്​തരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണം. പുല്ലുമേട് കാനനപാത വഴിയുള്ള തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ്​ നടപടി.

    വണ്ടിപ്പെരിയാർ സത്രത്തിലൂടെ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്​ വഴി ഒരു ദിവസം ആയിരം തീർഥാടകരെ മാത്രമേ കടത്തി വിടുകയുള്ളൂവെന്ന്​ ദേവസ്വം ബോർഡ്​ അറിയിച്ചു.

    വെർച്ച്വൽ ക്യൂ വഴി വണ്ടിപ്പെരിയാർ- പുല്ലുമേട് പാത തെരെഞ്ഞെടുത്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത തീർഥാടകർക്ക് നിയന്ത്രണം ബാധകമല്ല. ഹൈകോടതി നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനമെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു.

    News Summary - Sabarimala pilgrimage: Restrictions on devotees on forest path
