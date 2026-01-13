Begin typing your search above and press return to search.
    തിരുവാഭരണം ദർശിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ

    തിരുവാഭരണം ദർശിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ
    തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ആ​റ​ന്മു​ള പാ​ർ​ഥ​സാ​ര​ഥി ക്ഷേ​ത്രന​ട​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    പ​ന്ത​ളം: തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ പ​ന്ത​ള​ത്ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ. വ​ലി​യ​കോ​യി​ക്ക​ൽ ശ്രീ​ധ​ർ​മ ശാ​സ്ത ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​ണ്ടു വ​ണ​ങ്ങാ​ൻ സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഭ​ക്ത​രാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. പു​ല​ർ​ച്ചെ മു​ത​ൽ വ​ൻ തി​ര​ക്കാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ൾ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സി.​വി ആ​ന​ന്ദ​ബോ​സ് അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​രും തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം യാ​ത്ര​യാ​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തി​ര​ക്ക് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് വ​ൻ സു​ര​ക്ഷ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​ടൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്‌.​പി. ജി. ​സ​ന്തോ​ഷ്‌​കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 50 അം​ഗ സാ​യു​ധ പൊ​ലീ​സ് സേ​ന ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ട്ട​തു മു​ത​ൽ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​വും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 23ന് ​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തും വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ സേ​വ​നം. വാ​ഹ​നം വ​ഴി​യ​രി​കി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ടു​ന്ന​തി​നും നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എം.​സി റോ​ഡി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് എ​സ്. ജ​യ​കു​മാ​ർ, ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ ​രാ​ജു, സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ പ​ന്ത​ളം മ​ഹേ​ഷ്, ക​ല​ക്ട​ർ പ്രേം​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ അ​യ്യ​പ്പ സേ​വാ സം​ഘം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ ആ​ർ.​രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി, എ.​ഡി.​എം ബി. ​ജ്യോ​തി, അ​ടൂ​ർ ആ​ർ.​ഡി. ഒ. ​വി​പി​ൻ, എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം പ​ന്ത​ളം ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി, മു​ൻ​മ​ന്ത്രി പ​ന്ത​ളം സു​ധാ​ക​ര​ൻ, ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ കെ. ​മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​മു​ദാ​യി​ക നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം യാ​ത്ര​യാ​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പ​ന്ത​ള​ത്തു​നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കു​ള​ന​ട ഭ​ഗ​വ​തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യം തു​റ​ന്നു ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു വെ​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ​യും വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി ആ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ള്ള​ന്നൂ​ർ ദേ​വീ ക്ഷേ​ത്രം, കു​റി​യാ​ന​പ്പ​ള്ളി ക്ഷേ​ത്രം, പാ​മ്പാ​ടി​മ​ൺ വ​ഴി അ​യി​രൂ​ർ പു​തി​യ​ക്കാ​വ് ദേ​വീ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വി​ശ്ര​മി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​യി​ക്ക​ക്കു​ന്ന്, ഇ​ട​ക്കു​ളം അ​യ്യ​പ്പ ക്ഷേ​ത്രം, വ​ട​ശ്ശേ​രി​ക്ക​ര ചെ​റു​കാ​വ് ദേ​വീ​ക്ഷേ​ത്രം, പ്ര​യാ​ർ മ​ഹാ​വി​ഷ്ണു ക്ഷേ​ത്രം, പെ​രു​നാ​ട് രാ​ജേ​ശ്വ​രി മ​ണ്ഡ​പം വ​ഴി ളാ​ഹ വ​നം വ​കു​പ്പ് സ​ത്ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി വി​ശ്ര​മി​ക്കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മേ പെ​ട്ടി തു​റ​ക്കൂ.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൂ​ര്യ​ൻ ധ​നു രാ​ശി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ മ​ക​ര രാ​ശി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന മ​ക​ര​സം​ക്ര​മ നാ​ളി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ​വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ൽ അ​ണി​യാ​ൻ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ​ന്ത​ളം രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ മ​ല​ക​യ​റ്റ​മാ​ണ് തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യ്ക്കൊ​പ്പം പ​മ്പ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന രാ​ജ​പ്ര​തി​നി​ധി മൂ​ന്നാം ദി​വ​സം മ​ല​ക​യ​റി തൊ​ഴു​ത​ശേ​ഷം മാ​ളി​ക​പ്പു​റ​ത്ത് വി​ശ്ര​മി​ക്കും. ക​ള​ഭ​വും കു​രു​തി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ് ന​ട​യ​ട​ച്ച ശേ​ഷ​മേ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ടി​യി​റ​ങ്ങൂ. ന​ട​യ​ട​ച്ച് മേ​ൽ​ശാ​ന്തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ക്കോ​ൽ കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്ന രാ​ജ​പ്ര​തി​നി​ധി വ​രും മാ​സ പൂ​ജ​ക​ൾ​ക്കാ​യി താ​ക്കോ​ൽ മേ​ൽ​ശാ​ന്തി​യെ തി​രി​കെ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ​ന്ത​ള​ത്തേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും.

    കാനനപാത സുരക്ഷിതമാക്കി വനം വകുപ്പ്

    ശ​ബ​രി​മ​ല: മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക് മ​ഹോ​ത്സ​വം കൂ​ടു​ത​ല്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ വ​നം വ​കു​പ്പ് വി​പു​ല ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കി. തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന കാ​ന​ന​പാ​ത കൂ​ടു​ത​ല്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​മ്പ ന​ദി​ക്ക് കു​റു​കെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ന്‍ താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക ന​ട​പ്പാ​ത നി​ർ​മി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    പ​മ്പ, പു​ല്ലു​മേ​ട്, സ​ന്നി​ധാ​നം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ്ഥി​രം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്കു പു​റ​മേ 120 പേ​രെ അ​ധി​ക​മാ​യി വ​നം വ​കു​പ്പ് വി​ന്യ​സി​ച്ചു. ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ എ​ക്കോ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ (ഇ.​ഡി.​സി) സേ​വ​നം സ​ത്രം, പു​ല്ലു​മേ​ട്, പ​മ്പ, അ​ഴു​ത​ക​ട​വ്, സ​ന്നി​ധാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ല​ഭി​ക്കും. 136 സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രാ​ണ് എ​ക്കോ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലു​ള്ള​ത്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യം നേ​രി​ടാ​ൻ പ​മ്പ ഹെ​ഡ്ക്വാ​ര്‍ട്ടേ​ഴ്‌​സി​നു കീ​ഴി​ല്‍ സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂം ​തു​റ​ന്നു. സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി 04735 203492 ന​മ്പ​റി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് മാ​ത്ര​മേ ഭ​ക്ത​ര്‍ മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക് ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ത്താ​വു. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി വ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചു. മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ മ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​യ​റു​ക​യോ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി. വ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്ത് ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​കം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യി വി​ല​ക്കി.

    അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാസേ​ന സ​ജ്ജം

    ശ​ബ​രി​മ​ല: തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഏ​ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നും സ​ജ്ജ​മാ​യി സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന യൂ​നി​റ്റ്. ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റ​സ്ക്യു ശ​ബ​രി​മ​ല സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ അ​രു​ണ്‍ ഭാ​സ്‌​ക​റി​ന്റെ കീ​ഴി​ല്‍ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍, മൂ​ന്ന് സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​ര്‍, ര​ണ്ട് മെ​ക്കാ​നി​ക്കു​ക​ള്‍, 10 ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍, 10 സീ​നി​യ​ര്‍ ഫ​യ​ര്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ റ​സ്‌​ക്യു ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​ര്‍, 57 ഫ​യ​ര്‍മാ​ന്‍മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള​ത്. കൂ​ടാ​തെ സ്‌​ട്രെ​ച്ച​ര്‍ സ​ര്‍വീ​സി​നും മ​റ്റ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും 50 അം​ഗ സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് വ​ള​ണ്ടി​യ​ര്‍മാ​രു​ടെ സേ​വ​ന​വും ഉ​ണ്ട്.

    പ​മ്പ​യി​ല്‍ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ര​ക്ഷ​യ്ക്കാ​യി പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച 10 അം​ഗ സ്‌​കൂ​ബ ഡൈ​വി​ങ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ട്. വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ, പു​ല്ലു​മേ​ട്, പാ​ഞ്ചാ​ലി​മേ​ട്, സ​ത്രം, പ​രു​ന്തും​പാ​റ, അ​യ്യ​ന്‍മ​ല, പ​ഞ്ഞി​പ്പാ​റ, ഇ​ല​വു​ങ്ക​ല്‍, അ​ട്ട​ത്തോ​ട്, അ​ട്ട​ത്തോ​ട് ഉ​ന്ന​തി, ളാ​ഹ, വ​ട​ശ്ശേ​രി​ക്ക​ര, നീ​ലി​മ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ 13 വ്യൂ ​പോ​യി​ന്റു​ക​ളി​ല്‍ പ​ത്തി​ല്‍ കു​റ​യാ​ത്ത അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഘം ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​കും.

    മ​ള്‍ട്ടി യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി വെ​ഹി​ക്കി​ള്‍, ഫ​യ​ര്‍ ടെ​ണ്ട​ർ, ആം​ബു​ല​ന്‍സ്, റെ​സ്‌​ക്യു വെ​ഹി​ക്കി​ള്‍, ഫ​സ്റ്റ് റെ​സ്‌​പോ​ണ്‍സ് വെ​ഹി​ക്കി​ള്‍ മു​ത​ലാ​യ സേ​ന​യു​ടെ 31 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ത്തി​ന് സ​ജ്ജ​മാ​യി വ്യൂ ​പോ​യി​ന്റു​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​കും. സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ല്‍ ഫ​യ​ര്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ റ​സ്‌​ക്യു സ​ര്‍വീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. പൊ​ലീ​സ്, വ​നം​വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച സം​യു​ക്ത സ്‌​ക്വാ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലും അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

