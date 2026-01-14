Begin typing your search above and press return to search.
    14 Jan 2026 7:00 AM IST
    14 Jan 2026 7:00 AM IST

    മകരവിളക്ക്​ ഇന്ന്​: മ​ക​ര​ജ്യോ​തി കാ​ണാ​വു​ന്നി​ട​ത്തെ​ല്ലാം ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച്​ ഭ​ക്​​ത​ർ

    മകരവിളക്ക്​ ഇന്ന്​: മ​ക​ര​ജ്യോ​തി കാ​ണാ​വു​ന്നി​ട​ത്തെ​ല്ലാം ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച്​ ഭ​ക്​​ത​ർ
    ശ​ബ​രി​മ​ല പാ​ണ്ടി താ​വ​ള​ത്തി​ന് സ​മീ​പം മ​ക​ര​വി​ള​ക്കി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്ത  ഭ​ക്ത ജ​ന​ങ്ങ​ൾ                                       ചിത്രം: ബൈ​ജു കൊ​ടു​വ​ള്ളി

    ശ​ബ​രി​മ​ല: ഭ​ക്​​ത​സ​ഹ​സ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നി​ടെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക്​ ദ​ർ​ശ​ന​വും മ​ക​ര​സം​ക്ര​മ പൂ​ജ​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്‌​ച ന​ട​ക്കും. പ​ന്ത​ളം കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്‌ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ചാ​ർ​ത്തി വൈ​കി​ട്ട് 6.40നാ​ണ് ദീ​പാ​രാ​ധ​ന. പി​​ന്നാ​ലെ ഭ​ക്​​ത​രു​ടെ മ​നം​നി​റ​ച്ച്​ ജ്യോ​തി ദ​ർ​ശ​നം. അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​മാ​ർ നി​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഭ​ക്​​തി​പ്ര​ഭ​യി​ലാ​ണ്​ സ​ന്നി​ധാ​നം. മ​ക​ര​ജ്യോ​തി കാ​ണാ​വു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​​ലെ​ല്ലാം ഭ​ക്ത​ർ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    പാ​ണ്ടി​ത്താ​വ​ളം, കൊ​പ്രാ​ക്ക​ളം, അ​ന്ന​ദാ​ന മ​ണ്ഡ​പം, ഡോ​ണ​ർ ഹൗ​സ് മു​റ്റം, ഇ​ൻ​സി​ന​റേ​റ്റ​ർ, ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ജ്യോ​തി കാ​ണാ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ പ​ർ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ കെ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട്​ 3.08ന് ​സൂ​ര്യ​ൻ ധ​നു​രാ​ശി​യി​ൽ നി​ന്നും മ​ക​രം രാ​ശി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ക​ര സം​ക്ര​മ​പൂ​ജ. 2.45ന് ​ന​ട തു​റ​ന്ന് മൂ​ന്നി​ന് സം​ക്ര​മ​പൂ​ജ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര് മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​ന​ര്, മേ​ൽ​ശാ​ന്തി ഇ.​ഡി. പ്ര​സാ​ദ് ന​മ്പൂ​തി​രി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ​കാ​ർ​മി​ക​രാ​കും.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​വ​ടി​യാ​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്‌ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നെ​യ്യാ​ണ് സം​ക്ര​മ പൂ​ജ​യി​ൽ അ​ഭി​ഷേ​കം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വൈ​കി​ട്ട് 6.40നാ​ണ് തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ചാ​ർ​ത്തി​യു​ള്ള ദീ​പാ​രാ​ധ​ന. ഇ​തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ വാ​ഹ​ക​സം​ഘം 6.15ന്‌ ​പ​തി​നെ​ട്ടാം പ​ടി ക​യ​റി കൊ​ടി​മ​ര​ച്ചു​വ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ, തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ.​ജ​യ​കു​മാ​ർ, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പി.​ഡി.​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, കെ.​രാ​ജു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന്​ സോ​പാ​ന​ത്തെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ പേ​ട​കം ത​ന്ത്രി​യും മേ​ൽ​ശാ​ന്തി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും. തു​ട​ർ​ന്ന്‌ ദീ​പാ​രാ​ധ​ന ന​ട​ക്കും. ഈ ​സ​മ​യം പൊ​ന്ന​മ്പ​ല​മേ​ട്​ മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക്‌ പ്ര​ഭ​യി​ലാ​കും.

    പു​ല്ലു​മേ​ട് അ​ട​ക്കം മ​ക​ര​ജ്യോ​തി ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ല​ക്ഷം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ​യാ​ണ് പു​ല്ലു​മേ​ട്ടി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​മ്പ-​നി​ല​യ്ക്ക​ൽ പാ​ത​യി​ൽ രാ​വി​ലെ 10 വ​രെ മാ​ത്ര​മേ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ. രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ പ​മ്പ​യി​ൽ നി​ന്നു സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്ക് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ ക​ട​ത്തി​വി​ടി​ല്ല. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വെ​ർ​ച്വ​ൽ ക്യൂ​വ​ഴി 30,000 ഭ​ക്​​ത​ർ​ക്കും സ്പോ​ട് ബു​ക്കി​ങ് വ​ഴി 5000 പേ​ർ​ക്കും മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പ്ര​വേ​ശ​നം. സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 2000 പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​ക്കാ​യി 1000 ബ​സു​ക​ൾ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി. സി​യും ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

