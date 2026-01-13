Begin typing your search above and press return to search.
    ശബരിമലയിലെ നെയ്യ് വിതരണം; രണ്ടുമാസത്തിനിടെ 35 ലക്ഷത്തിന്‍റെ ക്രമക്കേട്, പ്രത്യേക വിജിലൻസ് സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതി

    ശബരിമലയിലെ നെയ്യ് വിതരണം; രണ്ടുമാസത്തിനിടെ 35 ലക്ഷത്തിന്‍റെ ക്രമക്കേട്, പ്രത്യേക വിജിലൻസ് സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതി
    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് അ​ഭി​ഷേ​കം​ചെ​യ്ത നെ​യ്യ്​ (ആ​ടി​യ ശി​ഷ്ടം നെ​യ്യ്) വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ പ്ര​ത്യേ​ക വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ സം​ഘം അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി.

    നെ​യ്യ്​ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ മാ​ത്രം 35 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ന്നെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​രാ​ജ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ചെ​റി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ വ​ലി​യ ത​ട്ടി​പ്പ്​ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ലെ ചി​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ജോ​ലി​യേ​ക്കാ​ൾ താ​ൽ​പ​ര്യം പ​ണം അ​പ​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    ദേ​വ​സ്വം ചീ​ഫ് വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​​ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഫ​യ​ൽ​ചെ​യ്ത റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സ്വ​മേ​ധ​യാ എ​ടു​ത്ത ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. മ​ണ്ഡ​ല മ​ക​ര​വി​ള​ക്കി​നാ​യി ന​ട തു​റ​ന്ന ന​വം​ബ​ർ 17 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 26 വ​രെ​യും ഡി​സം​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടു​വ​രെ​യു​മു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ്​ 35 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. നെ​യ്യ് വാ​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക്​ ര​സീ​ത് ന​ൽ​കാ​തെ 68,200 രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പോ​റ്റി​​യെ​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​താ​യി ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    10 മി.​ലി​റ്റി​ന്‍റെ ഒ​രു പാ​ക്ക​റ്റ്​ നെ​യ്യി​ന്​ 100 രൂ​പ​യാ​ണ്​ വി​ല. ന​വം​ബ​ർ 17 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 26 വ​രെ 3.52 ല​ക്ഷം പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി. ഇ​തി​ൽ മ​രാ​മ​ത്ത് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ കൗ​ണ്ട​ർ വ​ഴി വി​റ്റ 13,679 പാ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ വി​ല​യാ​യ 13.67 ല​ക്ഷം രൂ​പ ദേ​വ​സ്വം അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ന​വം​ബ​ർ 17 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 26 വ​രെ ചു​മ​ത​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യെ​ന്ന് പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ വി​ല​യി​രു​ത്താ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് പു​തി​യ ടെ​മ്പി​ൾ ഓ​ഫി​സ​ർ ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ 5985 പാ​ക്ക​റ്റ് നെ​യ്യാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് -22,565 പാ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ കു​റ​വ്. 22,65,500 രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​ത്​ വി​റ്റാ​ൽ കി​ട്ടേ​ണ്ട തു​ക. പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ ക്രി​മി​ന​ൽ ധ​നാ​പ​ഹ​ര​ണം, വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി ബി.​എ​ൻ.​എ​സി​ലെ​യും അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​ത്തി​ലെ​യും വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ബാ​ധ​ക​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ഉ​ന്ന​ത​രു​ടെ അ​റി​വി​ല്ലാ​തെ ഇ​തൊ​ന്നും ന​ട​ക്കി​ല്ല. ചെ​റി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​താ​ണ്​ അ​വ​സ്ഥ​യെ​ങ്കി​ൽ വ​ലി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കാ​വു​ന്ന ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും ക​ഴി​യി​ല്ല. സോ​ഫ്​​റ്റ്​​വെ​യ​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ്​ ഇ​തി​ന്​ പ​രി​ഹാ​രം. എ​ന്നാ​ൽ, ബോ​ർ​ഡി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​ർ​ക്ക്​ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ വേ​ണം ക​രു​താ​നെ​ന്നും കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ത്യേ​ക വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം കോ​ട​തി​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി തേ​ടേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. കോ​ട​തി​യെ മാ​ത്രം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചാ​ൽ മ​തി.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ പു​രോ​ഗ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ന​ൽ​ക​ണം. അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്​ കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി തേ​ട​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​തും ഇ​തേ ബെ​ഞ്ചാ​ണ്.

