Madhyamam
    Sabarimala
    date_range 18 Nov 2025 9:57 PM IST
    date_range 18 Nov 2025 9:57 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല: തി​ര​ക്കി​നെ​ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്താ​തെ 40 അംഗസംഘം പന്തളത്തെത്തി മടങ്ങി

    Sabarimala pilgrims
    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ദ​ർ​ശ​നം ലഭിക്കാത്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ന്ത​ളം വ​ലി​യ​കോ​യി​ക്ക​ൽ ശ്രീ​ധ​ർ​മ​ശാ​സ്താ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം

    പ​ന്ത​ളം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട രൂ​ക്ഷ​മാ​യ തി​ര​ക്കി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്താ​തെ 40 അം​ഗ​സം​ഘം മ​ട​ങ്ങി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഇ​രു​മു​ടി​ക്കെ​ട്ടു​മാ​യി ര​ണ്ട് മി​നി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. നി​ല​യ്ക്ക​ൽ വി​ശ്ര​മി​ച്ച​ശേ​ഷം അ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ പ​മ്പ വ​രെ​യെ​ത്തി.

    പ​മ്പ​യാ​റ്റി​ൽ കു​ളി​ച്ച് സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ അ​ഞ്ചു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ ക്യൂ​വി​ൽ നി​ന്നെ​ങ്കി​ലും തി​ര​ക്ക് കാ​ര​ണം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി​വി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മൂ​ന്നു​പേ​ർ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റി​പ്പോ​യി. ബാ​ക്കി 37 പേ​രും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം ശ​ബ​രി​മ​ല ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്താ​തെ പ​ന്ത​ള​ത്തേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    27 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മു​ട​ങ്ങാ​തെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഗു​രു​സ്വാ​മി​യും സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പ​ന്ത​ള​ത്ത് വ​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ന്ത​ള​ത്തെ​ത്തി വ​ലി​യ​കോ​യി​ക്ക​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ നെ​യ്യ​ഭി​ഷേ​കം ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷം മാ​ല ഊ​രി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. ത​മി​ഴ്നാ​ട് സേ​ല​ത്തു​നി​ന്ന്​ എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു 40 അം​ഗ സം​ഘം.

    രാ​വി​ലെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ​നി​ന്ന്​ എ​ത്തി​യ 20 അം​ഗ സം​ഘ​വും പ​ന്ത​ളം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് മാ​ല ഊ​രി തേ​ങ്ങ​യു​ട​ച്ച് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ പ​ന്ത​ള​ത്ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

