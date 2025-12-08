Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sabarimala
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 11:52 AM IST

    വിശ്വാസക്കരുത്തിൽ സജീവ് സ്വാമി 10ാം വർഷവും അയ്യനെ കണ്ടു

    വിശ്വാസക്കരുത്തിൽ സജീവ് സ്വാമി 10ാം വർഷവും അയ്യനെ കണ്ടു
    പ​തി​നെ​ട്ടാം​പ​ടി​യി​ൽ സ​ജീ​വി​നെ​ പൊ​ലീ​സ് സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ശ​ബ​രി​മ​ല: ഇ​രു​കാ​ലി​നും സ്വാ​ധീ​ന​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ശ​ര​ണ​വ​ഴി​ക​ളി​ൽ ത​ള​രാ​ത്ത വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യ സ​ജീ​വ് സ്വാ​മി​ക്ക് പ​തി​നെ​ട്ടാം പ​ടി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ താ​ങ്ങാ​യി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഭ​ര​ത​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സ​ജീ​വ് പ​ത്തു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി മു​ട​ങ്ങാ​തെ അ​യ്യ​പ്പ സ​ന്നി​ധി​യി​ലെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. 18ാം പ​ടി​യി​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ താ​ങ്ങി​യെ​ടു​ത്ത് പ​ടി ക​യ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    18ാം പ​ടി​ക്ക് മു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ എ​ൻ.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്​ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന് മു​ന്നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. ശാ​രീ​രി​ക അ​വ​ശ​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും അ​ടു​ത്ത മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്തും ദ​ർ​ശ​ന​പു​ണ്യം സാ​ധ്യ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

