Madhyamam
    Sabarimala
    Sabarimala
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 9:50 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 9:51 PM IST

    ശബരിമലയിൽ ഇതുവരെ അയ്യനെക്കണ്ട് മടങ്ങിയത് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം തീർഥാടകർ

    Sabarimala Temple
    ശബരിമല: മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന് ശബരിമല നട തുറന്ന ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12 വരെ ദർശനത്തിനായി എത്തിയത് 1,96,594 പേർ. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് നടന്ന തുറന്നശേഷം 53,278 പേരും വൃശ്ചികം ഒന്നായ തിങ്കളാഴ്ച 98,915 പേരും ചൊവ്വഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12 വരെ 44,401 പേരുമാണ് അയ്യനെക്കണ്ട് മടങ്ങിയത്. വെർച്വൽ ക്യൂ, സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്കാണിത്.

    സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് 20,000 പേർക്ക് മാത്രം

    ശബരിമല: സന്നിധാനത്തെ വൻ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതിദിന സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് 20,000 പേർക്ക് മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്താൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനം. കൂടുതലായി എത്തുന്നവർക്ക് അടുത്ത ദിവസം ദർശനത്തിനുള്ള ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തും. ഇതിനായി ഭക്തർക്ക് തങ്ങാൻ നിലയ്ക്കലിൽ സൗകര്യമൊരുക്കും. ക്യൂ കോംപ്ലക്സുകൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കും.

    ക്യൂ കോംപ്ലക്സിലെത്തി വിശ്രമിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് വരിനിൽക്കുന്നതിലെ മുൻഗണന നഷ്ടമാകില്ല. ക്യൂ കോംപ്ലക്സുകളിൽ കുടിവെള്ളത്തിനും ലഘുഭക്ഷണത്തിനും പുറമേ ചുക്കുകാപ്പി കൂടി ലഭ്യമാകും. ഇതിനായി ഓരോ ക്യൂ കോംപ്ലക്സിലും അധികം ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ചു.

    പമ്പയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശബരിമല ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽതന്നെ മടങ്ങിപ്പോകാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കും. ഇതിനായി നിലയ്ക്കൽനിന്ന് പമ്പയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ക്രമീകരിക്കും. ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഭക്തർക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാൻ തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിച്ചുനൽകുമെന്നും ബോർഡ് അറിയിച്ചു.

    അ​സാ​ധാ​ര​ണ തി​ര​ക്ക്​ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ പാ​ളി​ച്ച മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട അ​സാ​ധാ​ര​ണ തി​ര​ക്ക്​ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ പാ​ളി​ച്ച മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ. മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​യും ഇ​തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി. ഇ​ത്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ സ്ഥി​തി ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യി. നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മി​ല്ലാ​തെ ഭ​ക്ത​ർ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ​താ​ണ്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​യ​ത്. ഒ​രു​ദി​വ​സം ഒ​രു​ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ക. ഇ​വ​രെ​ല്ലാം ഒ​രേ​സ​മ​യ​ത്ത്​ എ​ത്തി​യാ​ൽ അ​പ​ക​ട സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കും. സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്കു​ള്ള അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്ത​രു​ടെ വ​ര​വ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്​ ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭ​ക്ത​രെ നി​ല​യ്ക്ക​ലി​ൽ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണം.

    സ്​​പോ​ട്ട്​ ബു​ക്കി​ങ്ങി​ന് നി​ല​യ്ക്ക​ലി​ൽ ഏ​ഴ് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ​കൂ​ടി സ്ഥാ​പി​ക്കും. മ​ര​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ​യും ശ​രം​കു​ത്തി​യി​ലെ​യും ക്യൂ ​കോം​പ്ല​ക്സു​ക​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കും. സ്പോ​ട്ട് ബു​ക്കി​ങ്ങി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു. ബു​ക്കി​ങ് ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വെ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല.

    പ​ല​രും ക്യൂ ​നി​ൽ​ക്കാ​തെ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ചാ​ടി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മെ​സ് ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​വ​ർ​ക്ക് അ​ന്ന​ദാ​ന മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കും. കു​ടി​വെ​ള്ളം കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ട്. അ​ത് വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്യാ​ൻ 200 പേ​രെ അ​ധി​ക​മാ​യി എ​ടു​ത്തു. കു​ടി​വെ​ള്ളം, മാ​ലി​ന്യം, വെ​ളി​ച്ചം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Nearly two lakh pilgrims have visited Sabarimala so far
