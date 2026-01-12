Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sabarimala
    Posted On
    12 Jan 2026 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 9:42 AM IST

    മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം; 1000 ബസുമായി കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി

    മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം; 1000 ബസുമായി കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി
    ശ​ബ​രി​മ​ല: മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക് മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ര്‍ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 1000 ബ​സ്​ സ​ര്‍വീ​സി​ന്​ ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍ടി.​സി അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ല്‍ പ​മ്പ-​നി​ല​യ്ക്ക​ല്‍ റൂ​ട്ടി​ല്‍ പ്ര​തി​ദി​നം 160 ചെ​യി​ന്‍ സ​ര്‍വി​സ്​ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക തി​ര​ക്ക് വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ 250 ബ​സ്​ അ​ധി​ക​മാ​യി സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തും.

    കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ര്‍, പ​ഴ​നി, തെ​ങ്കാ​ശി തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, എ​റ​ണാ​കു​ളം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മാ​യി ഇ​രു​പ​തോ​ളം ദീ​ര്‍ഘ​ദൂ​ര സ​ര്‍വി​സും ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ ഡി​പ്പോ​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള മി​ക​ച്ച ബ​സു​ക​ളാ​ണ് പ​മ്പ സ​ര്‍വീ​സി​ന്​ എ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹി​ല്‍ടോ​പ്പി​ല്‍ ജ​നു​വ​രി 12ന് ​രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ല്‍ 15 ന് ​ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് 12 വ​രെ സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ര്‍ക്കി​ങ്​ നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ള്‍ക്കും സു​ര​ക്ഷാ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും മാ​ത്ര​മേ പാ​ര്‍ക്കി​ങ്​ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ളൂ. സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​ല​യ്ക്ക​ലി​ല്‍ പാ​ര്‍ക്ക് ചെ​യ്യ​ണം.

    മ​ക​ര​ജ്യോ​തി ദ​ര്‍ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഭ​ക്ത​ര്‍ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ പ​മ്പ​യി​ല്‍നി​ന്ന് നി​ല​യ്ക്ക​ലി​ലേ​ക്ക് കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ചെ​യി​ന്‍ സ​ര്‍വീ​സ് ന​ട​ത്തും. നി​ല​വി​ല്‍ 290 ക​ണ്ട​ക്ട​ര്‍മാ​രും 310 ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രും ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കു​ണ്ട്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക തി​ര​ക്ക് വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ല്‍ അ​ധി​ക ബ​സും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും വി​ന്യ​സി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    makaravilakku buses KSRTC Makaravilakku Mahotsavam
    Makaravilakku Mahotsavam; KSRTC with 1000 buses
