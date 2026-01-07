Begin typing your search above and press return to search.
    മകരവിളക്ക്: ശബരിമലയിലേക്ക് പ്രവേശനം 35,000 പേർക്ക് മാത്രം

    ക്ഷേ​ത്ര​മു​റ്റ​ത്ത് നി​ന്ന് മ​ക​ര വി​ള​ക്ക് കാണാൻ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ പാ​സ്
    മകരവിളക്ക്: ശബരിമലയിലേക്ക് പ്രവേശനം 35,000 പേർക്ക് മാത്രം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക് ദി​ന​മാ​യ 14ന് ​ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം 35,000 പേ​ർ​ക്കു മാ​ത്ര​മെ​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ.​വാ​സ​വ​ൻ. ഇ​തി​ൽ 30,000 പേ​രെ​യും വെ​ർ​ച്വ​ൽ ക്യൂ ​ബു​ക്കി​ങി​ലൂ​ടെ​യാ​വും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക. 13ന് 40,000 ​പേ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കും. അ​തി​നു മു​ൻ​പു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 70,000 പേ​ർ​ക്കു വീ​ത​മാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം.

    എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും സ്പോ​ട് ബു​ക്കി​ങ് വ​ഴി​യു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം 5000 പേ​ർ​ക്കാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തും. മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി 100 ബ​സ് അ​ധി​കം വി​ന്യ​സി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി കെ.​ബി.​ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 10-ാം തീ​യ​തി മു​ത​ൽ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ മു​റി​ക​ളു​ടെ ബു​ക്കി​ങ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യാ​ക്കും.

    ക്ഷേ​ത്ര​മു​റ്റ​ത്ത് നി​ന്ന് മ​ക​ര വി​ള​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ ഫോ​ട്ടോ പ​തി​ച്ച 250 ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ പാ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കും. ഫ്ലൈ ​ഓ​വ​റി​ൽ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ഫോ​ട്ടോ പ​തി​ച്ച സി​ൽ​വ​ർ പാ​സു​ക​ളും ന​ൽ​കും.

    News Summary - Makaravilakku: Entry to Sabarimala
