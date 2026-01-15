Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sabarimala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 6:33 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 6:33 AM IST

    പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിഞ്ഞു; പുണ്യദർശനത്തിൽ മനംനിറഞ്ഞ്​ ഭക്തർ

    പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിഞ്ഞു; പുണ്യദർശനത്തിൽ മനംനിറഞ്ഞ്​ ഭക്തർ
    ശ​ബ​രി​മ​ല: ഭ​ക്ത​സ​ഹ​​സ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​നം​നി​റ​ച്ച്​ പൊ​ന്ന​മ്പ​ല​മേ​ട്ടി​ൽ മ​ക​ര​ജ്യോ​തി തെ​ളി​ഞ്ഞു. അ​ക​ലെ പു​ണ്യ​പ്ര​ഭ മി​ന്നി​ത്തെ​ളി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ വ്ര​ത​ശു​ദ്ധി​യി​ൽ മ​ല​ക​യ​റി നി​ർ​നി​മേ​ഷ​രാ​യി കാ​ത്തു​നി​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ക​ണ്ഠ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന ശ​ര​ണം​വി​ളി പൂ​ങ്കാ​വ​ന​മാ​കെ മു​ഴ​ങ്ങി. ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ൽ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചാ​ർ​ത്തി​യ അ​യ്യ​പ്പ​വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ൽ ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര​ര്​ മ​ഹേ​ഷ്​ ​മോ​ഹ​ന​രും മേ​ൽ​ശാ​ന്തി ഇ.​ഡി. പ്ര​സാ​ദ്​ ന​മ്പൂ​തി​രി​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ ദീ​പാ​രാ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ 6.42നാ​ണ്​ കി​ഴ​ക്ക്​ പൊ​ന്ന​മ്പ​ല​മേ​ട്ടി​ൽ ആ​ദ്യം ദി​വ്യ​ജ്യോ​തി ദൃ​ശ്യ​മാ​യ​ത്. പി​ന്നെ ചെ​റി​യ ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ​കൂ​ടി ആ ​പൊ​ൻ​പ്ര​ഭ മി​ന്നി​ത്തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    ഈ ​സ​മ​യം ആ​കാ​ശ​ത്ത്​ മ​ക​ര​ന​ക്ഷ​ത്ര​വും തെ​ളി​ഞ്ഞ്​ കാ​ണാ​നാ​യി. നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും മ​ക​ര​ജ്യോ​തി ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ​പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ സ​ന്നി​ധാ​നം പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പു​ൽ​മേ​ട്ടി​ലും ഉ​ൾ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി പ​ർ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ കെ​ട്ടി​യും മ​റ്റും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി കാ​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. മ​ക​ര​സം​ക്ര​മ​നാ​ളി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ​വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ൽ ചാ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ട ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര വൈ​കീ​ട്ട്​ 6.25ഒ​ാ​ടെ​ മ​ല​ക​യ​റി സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​ത്തി.

    ​ത​ന്ത്രി​യും മേ​ൽ​ശാ​ന്തി​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ മാ​ല​യ​ണി​യി​ച്ച്​ അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ച്ച്​ അ​യ​ച്ച ദേ​വ​സ്വം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും സം​ഘം ശ​രം​കു​ത്തി​യി​ൽ​ എ​ത്തി ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യെ ആ​ചാ​ര​പ​ര​മാ​യി വ​ര​വേ​റ്റ്​ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ ആ​ന​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ​ഈ ​സ​മ​യം ആ​കാ​ശ​ത്ത്​ കൃ​ഷ്ണ​പ്പ​രു​ന്തും വ​ട്ട​മി​ട്ട്​ പ​റ​ന്നു. തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ പേ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വാ​ഹ​ക​സം​ഘം പ​തി​നെ​ട്ടാം​പ​ടി ക​യ​റി പു​ഷ്പാ​ലം​കൃ​ത സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സോ​പാ​ന​ത്ത്​ ത​ന്ത്രി​യും മേ​ൽ​ശാ​ന്തി​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി ശ്രീ​​കോ​വി​ലി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ന​ട​യ​ട​ച്ചു. പി​ന്നെ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചാ​ർ​ത്തി ഭ​ക്തി​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​യ ദീ​പാ​രാ​ധ​ന ന​ട​ന്നു.

    മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക്​ മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മേ​റി​യ മ​ക​ര​സം​ക്ര​മ​പൂ​ജ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ 3.08നാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്ന ​ശു​ദ്ധി​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക്​ ശേ​ഷം ഉ​ത്ത​രാ​യ​ന​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ന്ന സം​ക്ര​മ​മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ​സ്വാ​മി​ക്ക്​ വി​ശേ​ഷ​പൂ​ജ​ക​ളും അ​ഭി​ഷേ​ക​വും ന​ട​ന്നു. ക​വ​ടി​യാ​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ത്തി​ച്ച നെ​യ്യ്​ മു​ദ്ര​യി​ലെ നെ​യ്യാ​ണ്​ ഈ ​സ​മ​യം ശ്രീേ​കാ​വി​ലി​ൽ വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ഷേ​കം ചെ​യ്ത​ത്.

    മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​നെ കൂ​ടാ​തെ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ പ്ര​​മോ​ദ്​ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, കെ.​യു. ജ​നീ​ഷ്​​കു​മാ​ർ, ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​​രും സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ.​ഡി.​ജി.​പി എ​സ്. ശ്രീ​ജി​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ സു​ര​ക്ഷ ഒ​രു​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ, 1000 ബ​സു​ക​ളു​മാ​യി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​ക്കും ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി.

