Madhyamam
    13 Dec 2025 11:09 AM IST
    13 Dec 2025 11:09 AM IST

    ശബരിമല; കെ.എസ്.ഇ.ബി സ്ഥാപിച്ചത് 9500 എൽ.ഇ.ഡി വിളക്ക്

    ശബരിമല; കെ.എസ്.ഇ.ബി സ്ഥാപിച്ചത് 9500 എൽ.ഇ.ഡി വിളക്ക്
    ശ​ബ​രി​മ​ല: സ​ന്നി​ധാ​നം, പ​മ്പ, കാ​ന​ന പാ​ത​ക​ൾ, നി​ല​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി. പ​മ്പ​യി​ലും സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തും 4500 എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ലൈ​റ്റു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 5000 എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ലൈ​റ്റു​ക​ൾ നി​ല​ക്ക​ലി​ലും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തു​താ​യി ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പൂ​ർ​ണ​മാ​യും എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ലൈ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്ത്വ​ത്തി​ൽ 25 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ 10 ദി​വ​സം വീ​തം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി വി​വി​ധ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും സു​ര​ക്ഷ പാ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു.

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ സ​ർ​ക്കി​ൾ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ഇ​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ​ട​ശ്ശേ​രി​ക്ക​ര ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​ൻ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ, ക​ക്കാ​ട് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ സെ​ക്ഷ​ൻ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ, റാ​ന്നി പെ​രു​ന്നാ​ട് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ സെ​ക്ഷ​ൻ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    LED light Sabarimala KSEB
    X