    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 10:33 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 10:33 PM IST

    എസ്. ഹരീഷ് പോറ്റി ശബരിമല കീഴ്ശാന്തി

    എസ്. ഹരീഷ് പോറ്റി ശബരിമല കീഴ്ശാന്തി
    ഹ​രീ​ഷ് പോ​റ്റി

    ശ​ബ​രി​മ​ല: പാ​റ​ശാ​ല ദേ​വ​സ്വം മേ​ൽ​ശാ​ന്തി എ​സ്.​ഹ​രീ​ഷ് പോ​റ്റി​യെ ശ​ബ​രി​മ​ല കീ​ഴ്ശാ​ന്തി​യാ​യി (ഉ​ൾ​ക്ക​ഴ​കം) തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. രാ​വി​ലെ ഉ​ഷ​പൂ​ജ​ക്ക്​ ശേ​ഷം സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് എ​സ്.​ഹ​രീ​ഷ് പോ​റ്റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.​

    പു​ന​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ദീ​ക്ഷി​ത് എ​ന്ന ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പി. ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി, ടി. ​എ​സ് .വി​ഷ്ണു ന​മ്പൂ​തി​രി എ​ന്നി​വ​ർ പ​മ്പ മേ​ൽ​ശാ​ന്തി​മാ​രാ​കും. പ​മ്പ ഗ​ണ​പ​തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ മേ​ൽ​ശാ​ന്തി​മാ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ആ​ര്യ​ശാ​ല ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ലെ മേ​ൽ​ശാ​ന്തി​യാ​ണ് പി. ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി. എ​റ​ണാ​കു​ളം കോ​ത​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ലെ മേ​ൽ​ശാ​ന്തി​യാ​ണ് ടി.​എ​സ്.​വി​ഷ്ണു ന​മ്പൂ​തി​രി. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ബി.​സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

