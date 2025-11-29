Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightSabarimalachevron_rightകാ​ന​നപാ​ത​യി​ൽ നാ​ല്...
    Sabarimala
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 12:09 PM IST

    കാ​ന​നപാ​ത​യി​ൽ നാ​ല് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്‍റ​റും ആ​ശു​പ​ത്രി സൗ​ക​ര്യ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്​ 65 പാ​മ്പു​ക​ളെ
    police
    cancel
    camera_alt

    സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് തി​ര​ക്കി​ൽ​പ്പെ​ട്ട അ​യ്യ​പ്പ​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    Listen to this Article

    ശ​ബ​രി​മ​ല: കാ​ന​ന പാ​ത​യി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി വ​നം വ​കു​പ്പ്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പാ​ത​ക​ളി​ൽ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി നാ​ല് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്‍റ​റും ആ​ശു​പ​ത്രി സൗ​ക​ര്യ​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കാ​ന​ന പാ​ത ച​വി​ട്ടു​ന്ന അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്ത​ന്മാ​ർ​ക്ക് അ​ഴു​ത​ക്ക​ട​വ് മു​ത​ൽ പ​മ്പ​വ​രെ സൗ​ജ​ന്യ കു​ടി​വെ​ള്ളം, ശൗ​ചാ​ല​യം, വി​രി വെ​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ദോ​ഷം ത​ട്ടാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ കാ​ന​ന പാ​ത​യി​ല്‍ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ബി​ന്നു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​യ്യ​പ്പ​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​കൃ​തി സൗ​ഹൃ​ദ ബാ​ഗും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി 30 എ​ലി​ഫ​ന്‍റ് സ്ക്വാ​ഡി​നെ​യും റാ​പി​ഡ് റെ​സ്പോ​ണ്‍സ് ടീ​മി​നെ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    12 അം​ഗീ​കൃ​ത പാ​മ്പ് പി​ടി​ത്ത​ക്കാ​രും 60ഓ​ളം ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ എ​ക്കോ ഗാ​ർ​ഡു​ക​ളും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്നു. രാ​ത്രി​യി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ​ന്മാ​ർ ത​ങ്ങു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സോ​ളാ​ർ ഫെ​ൻ​സി​ങ്ങു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച് വ​നം വ​കു​പ്പ് ഭ​ക്ത​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം ശ​ബ​രി​മ​ല, പ​മ്പ പ​രി​സ​ര​ത്ത് നി​ന്ന് ഇ​തു​വ​രെ 65 പാ​മ്പു​ക​ളെ വ​നം വ​കു​പ്പ് പി​ടി​കൂ​ടി ഉ​ൾ​വ​ന​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു.

    16 ചേ​ര, 11 അ​ണ​ലി, 8 കാ​ട്ടു​പാ​മ്പ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. സ​ന്നി​ധാ​ന പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന്​ മാ​ത്രം 65 പ​ന്നി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി ഉ​ൾ​വ​ന​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു. പ​മ്പ​യി​ലെ അ​സി. ഫോ​റ​സ്റ്റ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മാ​ണ് വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Forest Departmentemergency careSabarimala
    News Summary - four emergency medical center for pilgrims of sabarimala at kananapatha
    Similar News
    Next Story
    X