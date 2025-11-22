Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sabarimala
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 12:17 PM IST

    സുരക്ഷാവലയം തീര്‍ത്ത്​ അഗ്​നിരക്ഷാസേന

    സുരക്ഷാവലയം തീര്‍ത്ത്​ അഗ്​നിരക്ഷാസേന
    ശ​ബ​രി​മ​ല സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ ഫ​യ​ര്‍ ആ​ന്‍ഡ് ​െറ​സ്‌​ക്യൂ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂം

    ശ​ബ​രി​മ​ല: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷാ​വ​ല​യം തീ​ര്‍ത്ത്​ അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യു​ടെ 86 അം​ഗ സം​ഘം. മ​ര​ക്കൂ​ട്ടം മു​ത​ല്‍ സ​ന്നി​ധാ​നം വ​രെ ഓ​രോ ഫ​യ​ര്‍പോ​യി​ന്റി​ലും ആ​റു മു​ത​ല്‍ 10 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ വ​രെ​യാ​ണ്​ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സോ​പാ​നം, മാ​ളി​ക​പ്പു​റം, ഭ​സ്മ​ക്കു​ളം, ന​ട​പ്പ​ന്ത​ല്‍, ശ​രം​കു​ത്തി, മ​ര​ക്കൂ​ട്ടം, പാ​ണ്ടി​ത്താ​വ​ളം, കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി, കൊ​പ്രാ​ക്ക​ളം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഫ​യ​ര്‍ പോ​യി​ന്റു​ക​ളാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ര​വ​ണ കൗ​ണ്ട​റി​ന​ടു​ത്ത് ഫ​യ​ര്‍ ആ​ന്‍ഡ് റ​സ്‌​ക്യൂ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂ​മും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ള്‍, അ​പ്പം, അ​ര​വ​ണ കൗ​ണ്ട​ര്‍, പ്ലാ​ന്റ്, ശ​ര്‍ക്ക​ര ഗോ​ഡൗ​ണ്‍, കൊ​പ്രാ​ക്ക​ളം, വെ​ടി​പ്പു​ര തു​ട​ങ്ങി അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള എ​ല്ലാ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും തീ​ര്‍ഥാ​ട​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു മു​ത​ല്‍ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ഫ​യ​ര്‍ ഓ​ഡി​റ്റി​ങ് ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ജി​ല്ല ഫ​യ​ര്‍ ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ എ​സ്. സൂ​ര​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടെ സം​ഘം പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കാ​ന്‍ വ​കു​പ്പ് പൂ​ര്‍ണ സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. ഓ​രോ പോ​യി​ന്റി​ലും സ്ട്ര​ക്ച​ര്‍, സ്‌​പൈ​ന്‍ ബോ​ര്‍ഡ് എ​ന്നി​വ ക​രു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി 30 സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് വാ​ള​ണ്ടി​യേ​ഴ്സി​ന്റെ സേ​വ​ന​വു​മു​ണ്ട്.

    അ​സ്‌​കാ​ലൈ​റ്റ്, ഹൈ​ഡ്രോ​ളി​ക് ക​ട്ട​ര്‍, ഡി​മോ​ളി​ഷി​ങ് ഹാ​മ​ര്‍, റോ​പ് റ​സ്‌​ക്യൂ കി​റ്റ്, ബ്രീ​ത്തി​ങ് അ​പ്പാ​ര​റ്റ​സ്, ചെ​യി​ന്‍ സോ, ​ഭാ​രം ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന്യു​മാ​റ്റി​ക് ബാ​ഗ്, ജ​ന​റേ​റ്റ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ​വി​ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സേ​ന​യു​ടെ കൈ​യി​ല്‍ സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ തെ​ര്‍മ​ല്‍ ഇ​മേ​ജിം​ഗ് കാ​മ​റ പോ​ലു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ അ​ര്‍ജു​ന്‍ കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വീ​ണു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും സേ​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍, പൊ​ലീ​സ്, ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ്എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കും.

