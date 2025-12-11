Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sabarimala
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 12:02 PM IST

    കരുതലായി, കാവലായി അഗ്നിരക്ഷാസേന

    കരുതലായി, കാവലായി അഗ്നിരക്ഷാസേന
    അ​ര​വ​ണ പ്ലാ​ന്റി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ശ​ബ​രി​മ​ല: സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​രു​ത​ലാ​യി അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന. സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ 220 ഓ​ളം കേ​സു​ക​ളാ​ണ്​ അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന യൂ​നി​റ്റി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 200 ഓ​ളം കേ​സു​ക​ൾ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ​വ​രെ സ്ട്രെ​ച്ച​റി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ സ്പെ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​ആ​ർ. അ​ഭി​ലാ​ഷ് ആ​ണ് മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ങ്കി​ലും, കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തു​ള്‍പ്പെ​ടെ ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സേ​ന​യു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, പു​ല്ലു​മേ​ട് വ​ഴി​യു​ള്ള വ​ന​പാ​ത​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ​യും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ളും ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു. സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന മ​റ്റ് വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​നം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫ​യ​ർ സേ​ഫ്റ്റി ഓ​ഡി​റ്റും സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ചെ​ക്കി​ങ്ങും ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ട് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സ്പെ​ഷ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ര​ക്കൂ​ട്ടം മു​ത​ൽ പാ​ണ്ടി​ത്താ​വ​ളം വ​രെ​യു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത്​ പോ​യ​ന്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​യ​ർ​ലെ​സ് വോ​ക്കി ടോ​ക്കി​യും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​വും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യാ​തൊ​രു പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ലാ​തെ ഈ ​തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കാ​ലം ഭം​ഗി​യാ​യി പ​ര്യ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്പെ​ഷ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​ഭി​ലാ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    newsGuardfire brigade
