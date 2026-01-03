Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightSabarimalachevron_rightമണ്ഡലകാല ഉത്സവം;...
    Sabarimala
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 11:16 AM IST

    മണ്ഡലകാല ഉത്സവം; എക്‌സൈസ് പരിശോധന: 895 കേസ്

    text_fields
    bookmark_border
    മണ്ഡലകാല ഉത്സവം; എക്‌സൈസ് പരിശോധന: 895 കേസ്
    cancel

    ശ​ബ​രി​മ​ല: മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​നാ​യി ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്ര ന​ട തു​റ​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ എ​ക്‌​സൈ​സ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്​ 895 കേ​സു​ക​ൾ. അ​ന​ധി​കൃ​ത പു​ക​യി​ല ഉ​പ​യോ​ഗ, വി​ൽ​പ​ന എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത​ത്​.

    ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ 224 റെ​യ്ഡു​ക​ളും 53 വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 239 ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും മ​റ്റ് വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് 19 സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ത്തി. 12.4 കി​ലോ പു​ക​യി​ല, 10 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വും പി​ടി​ച്ചു. 1,79,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ഈ​ടാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പ​മ്പ എ​ക്‌​സൈ​സ് സി. ​ഐ ശ്യാം ​കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പൊലീസിനൊപ്പം ആർ.എ.എഫും

    ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന് പൊ​ലീ​സി​നൊ​പ്പം റാ​പി​ഡ് ആ​ക്ഷ​ൻ ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ 140 പേ​രു​ടെ ബ​റ്റാ​ലി​യ​നും സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മാ​ൻ​ഡ​ന്റ് ബി​ജു റാ​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​റ്റാ​ലി​യ​നി​ൽ ദ്രു​ത പ്ര​തി​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലെ 30 പേ​രു​ണ്ട്.

    മ​ര​ക്കൂ​ട്ടം, ന​ട​പ്പ​ന്ത​ൽ, തി​രു​മു​റ്റം, ഡി​ഫ​ൻ​സ് മോ​ർ​ച്ച, സ​ന്നി​ധാ​നം, ഭ​സ്മ​ക്കു​ളം, അ​ര​വ​ണ വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്രം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ആ​ർ.​എ.​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഡ്യൂ​ട്ടി പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ. മ​ക​ര​വി​ള​ക്കി​ന് ന​ട​തു​റ​ന്ന 30, 31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ തി​ര​ക്ക് വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യെ​ന്നും 14ന്​ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക് പ്ര​മാ​ണി​ച്ച്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്നും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മാ​ൻ​ഡ​ന്റ് ബി​ജു റാം ​അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി​യു​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    ശ​ബ​രി​മ​ല: മ​ല​ക​യ​റി​യെ​ത്തു​ന്ന അ​യ്യ​പ്പ​ന്മാ​ർ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന പേ​ശീ​വ​ലി​വ്, സ​ന്ധി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സൗ​ജ​ന്യ ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി​യു​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലെ റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ-​പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പി​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് കേ​ന്ദ്രം തു​റ​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള തെ​റ​പി​സ്റ്റു​ക​ൾ സൗ​ജ​ന്യ സേ​വ​ന​മാ​ണ് ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ മി​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്ത് 65,000ത്തോ​ളം പേ​ർ​ക്കും മ​ക​ര​വി​ള​ക്കി​ന് ന​ട​തു​റ​ന്ന് ഇ​തു​വ​രെ മു​ന്നൂ​റോ​ളം അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്ത​ർ​ക്കും ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പി​സ്റ്റും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജു​മാ​യ എ​സ്. നി​ഷാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​ത്തു​ന്ന പ​ല അ​യ്യ​പ്പ​ഭ​ക്ത​ർ​ക്കും, കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന പേ​ശി വ​ലി​വ്, സ്പ്രൈ​ൻ, മ​സി​ൽ ടാ​പ്പി​ങ് എ​ന്നീ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വ മ​രു​ന്നി​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ പ്ര​ത്യേ​ക സ്ട്രെ​ച്ചി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ പെ​​ട്ട​ന്ന് സു​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​കും. ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യം രാ​വി​ലെ 8.30 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 5.30 വ​രെ​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PathanamthittaExcise InspectionMandala PoojaSabarimala
    News Summary - Excise inspection according to sabarimala utsav mandala pooja
    Similar News
    Next Story
    X