    Sabarimala
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 8:05 AM IST

    ചി​ങ്ങ​മാ​സ​പു​ല​രി​യി​ൽ ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന്​ ഭക്​തജന തിരക്ക്

    sabarimala Temple
    ശബരിമല ക്ഷേത്രം

    ശ​ബ​രി​മ​ല: ചി​ങ്ങ​മാ​സ​പു​ല​രി​യി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ഭ​ക്​​ത​ജ​ന തി​ര​ക്ക്. മ​ഴ​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചും അ​ന്യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം ഭ​ക്​​ത​ർ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി.

    ത​ന്ത്രി ബ്ര​ഹ്മ​ശ്രീ ക​ണ്ഠ​ര​ര് മ​ഹേ​ഷ്‌ മോ​ഹ​ന​രു​ടെ കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷാ​ർ​ച്ച​ന, ക​ള​ഭാ​ഭി​ഷേ​കം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ശേ​ഷ വ​ഴി​പാ​ടു​ക​ളും ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്നു. പു​തി​യ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മെ​മ്പ​ർ അ​ഡ്വ. പി. ​ഡി. സ​ന്തോ​ഷ്‌​കു​മാ​റും ഇ​രു​മു​ടി​ക്കെ​ട്ടേ​ന്തി ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    ശ​ബ​രി​മ​ല കീ​ഴ്​​ശാ​ന്തി​യു​ടെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പും സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ ന​ട​ന്നു. ചിങ്ങമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി ആഗസ്റ്റ് 21 രാത്രി 10 ന് നടയടക്കും.

