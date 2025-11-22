Begin typing your search above and press return to search.
    Sabarimala
    Posted On
    22 Nov 2025 7:17 AM IST
    Updated On
    22 Nov 2025 7:17 AM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല ദർശനം നടത്തിയത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം തീർഥാടകർ; സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്​​ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ്​

    sabarimala
    ശ​ബ​രി​മ​ല: മ​ണ്ഡ​ല-​മ​ക​ര​വി​ള​ക്ക് പൂ​ജ​ക്ക്​ 16ന് ​ശ​ബ​രി​മ​ല ന​ട തു​റ​ന്ന​ശേ​ഷം ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത് അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ. 21ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു​വ​രെ 4,94,151 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മാ​ത്രം വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു​വ​രെ 72,037 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    അതേസമയം, ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്പോ​ട്ട് ബു​ക്കി​ങ്​ തി​ര​ക്കി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി വ്യക്തമാക്കി. വെ​ർ​ച്വ​ൽ ക്യൂ ​വ​ഴി എ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​വാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, നി​ല​വി​ലെ 5000 പേ​രെ​ന്ന സ്പോ​ട്ട് ബു​ക്കി​ങ്​ ക്വാ​ട്ട ഉ​യ​ർ​ത്താ​മെ​ന്ന്​ ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​രാ​ജാ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തി​ര​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ്പോ​ട്ട് ബു​ക്കി​ങ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ചി​ല ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്നു​വെ​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ നേ​ര​ത്തേ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്കും ചീ​ഫ് പൊ​ലീ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​ക്കും സ്ഥി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി സ്പോ​ട്ട് ബു​ക്കി​ങ്​ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാം.

    ഇ​ക്കാ​ര്യം ശ​ബ​രി​മ​ല സ്പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​റെ അ​റി​യി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​തി​ദി​നം 90,000 പേ​രെ സാ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​വു​മെ​ന്ന് ബോ​ർ​ഡ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഇ​ന്ന്​ അ​വ​ലോ​ക​ന​യോ​ഗം

    സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും കാ​ര്യ​മാ​യ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. വ​ലി​യ ന​ട​പ്പ​ന്ത​ലി​ലൊ​ഴി​കെ മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തും ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക്​ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​യും വ​ന്നി​ല്ല. നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ടു​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും ആ​ദ്യം 5000 പേ​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ സ്പോ​ട്ട്​ ബു​ക്കി​ങ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തും പ​മ്പ​യി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ തി​ര​ക്ക്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ​പേ​രെ നി​ല​യ്ക്ക​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ന്നീ​ട്​ ക​ട​ത്തി​വി​ട്ടു.

    സ്​​പോ​ട്ട്​ ബു​ക്കി​ങ്ങി​ന്‍റെ എ​ണ്ണം കു​റ​ച്ച​തോ​ടെ നി​ല​യ്ക്ക​ലി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ത​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ട്. അ​തി​നി​ടെ, തി​ര​ക്ക്​ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്ക്​ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​തോ​ടെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്ക്​ സ്​​പോ​ട്ട്​ ബു​ക്കി​ങ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ബോ​ർ​ഡ്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​ത്​ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്​ കോ​ട​തി ഇ​ള​വ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    തി​ര​ക്ക്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം​മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​അ​വ​ലോ​ക​ന​യോ​ഗം ചേ​രും. ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തും. മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​വ​ലോ​ക​ന​യോ​ഗം ചേ​രാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​ന്ത്രി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. നേ​ര​ത്തേ, പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ യോ​ഗം ചേ​രാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

