    date_range 15 Dec 2025 7:03 PM IST
    date_range 15 Dec 2025 7:03 PM IST

    ശബരിമല തങ്കഅങ്കി ഘോഷയാത്ര 23ന്; 27ന് തങ്കഅങ്കി ചാര്‍ത്തി മണ്ഡലപൂജ

    Sabarimala Thanka Anki Yatra
    ശബരിമല: മണ്ഡലപൂജക്ക്​ ശബരിമല അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് ചാര്‍ത്താനുള്ള തങ്കഅങ്കി വഹിച്ചുള്ള രഥഘോഷയാത്ര ഈ മാസം 23 രാവിലെ ഏഴിന് ആറന്മുള പാര്‍ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തില്‍നിന്ന് പുറപ്പെടും. 26ന് ഉച്ചക്ക്​ 1.30ന് പമ്പയിൽ എത്തും. മൂന്നിന്​ യാത്ര തുടർന്ന്​ പുറപ്പെട്ട് വൈകീട്ട്​ അഞ്ചിന് ശരംകുത്തിയില്‍ എത്തിച്ചേരും. ഇവിടെ നിന്ന്​ ആചാരപൂര്‍വം സ്വീകരിച്ച് സന്നിധാനത്തേക്ക് ആനയിക്കും.

    പതിനെട്ടാംപടി കയറി സോപാനത്ത് എത്തുമ്പോള്‍ തന്ത്രിയും മേല്‍ശാന്തിയും ചേര്‍ന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തില്‍ തങ്കഅങ്കി ചാര്‍ത്തി 6.30ന് ദീപാരാധന നടക്കും. 27ന് ഉച്ചക്ക്​ തങ്കഅങ്കി ചാര്‍ത്തി മണ്ഡലപൂജ.

    23ന് രാവിലെ അഞ്ചു മുതല്‍ ഏഴുവരെ ആറന്മുള ക്ഷേത്രാങ്കണത്തില്‍ തങ്കഅങ്കി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ദര്‍ശിക്കാന്‍ അവസരമുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂര്‍ മഹാരാജാവ് അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് മണ്ഡലപൂജക്ക്​ ചാര്‍ത്താനായി സമര്‍പ്പിച്ചതാണ് തങ്കഅങ്കി.

    News Summary - Sabarimala Thanka Anki Yatra on the 23rd; Mandala Pooja with Thangaanki on the 27th
