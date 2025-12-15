ശബരിമല തങ്കഅങ്കി ഘോഷയാത്ര 23ന്; 27ന് തങ്കഅങ്കി ചാര്ത്തി മണ്ഡലപൂജtext_fields
ശബരിമല: മണ്ഡലപൂജക്ക് ശബരിമല അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് ചാര്ത്താനുള്ള തങ്കഅങ്കി വഹിച്ചുള്ള രഥഘോഷയാത്ര ഈ മാസം 23 രാവിലെ ഏഴിന് ആറന്മുള പാര്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തില്നിന്ന് പുറപ്പെടും. 26ന് ഉച്ചക്ക് 1.30ന് പമ്പയിൽ എത്തും. മൂന്നിന് യാത്ര തുടർന്ന് പുറപ്പെട്ട് വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് ശരംകുത്തിയില് എത്തിച്ചേരും. ഇവിടെ നിന്ന് ആചാരപൂര്വം സ്വീകരിച്ച് സന്നിധാനത്തേക്ക് ആനയിക്കും.
പതിനെട്ടാംപടി കയറി സോപാനത്ത് എത്തുമ്പോള് തന്ത്രിയും മേല്ശാന്തിയും ചേര്ന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തില് തങ്കഅങ്കി ചാര്ത്തി 6.30ന് ദീപാരാധന നടക്കും. 27ന് ഉച്ചക്ക് തങ്കഅങ്കി ചാര്ത്തി മണ്ഡലപൂജ.
23ന് രാവിലെ അഞ്ചു മുതല് ഏഴുവരെ ആറന്മുള ക്ഷേത്രാങ്കണത്തില് തങ്കഅങ്കി പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ദര്ശിക്കാന് അവസരമുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂര് മഹാരാജാവ് അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് മണ്ഡലപൂജക്ക് ചാര്ത്താനായി സമര്പ്പിച്ചതാണ് തങ്കഅങ്കി.
