    ശബരിമല തീർഥാടനം: 274 സ്​പെഷൽ സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച്​ റെയിൽവേ; കൂടുതൽ സർവീസുകൾ കൊല്ലത്തേക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    Sabarimala special train services
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല മണ്ഡലകാല​ത്തെ തീർഥാടകരുടെ തിരക്ക്​ കണക്കിലെടുത്ത്​ ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്​, മഹാരാഷ്​​ട്ര, ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന്​ കേരളത്തിലേക്കും തിരിച്ചും റെയിൽവേ സ്​പെഷൽ സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇരുദിശയിലേക്കും 32 സ്​പെഷലുകൾ വിന്യസിച്ച്​ 274 സർവീസുകളാണ്​ നടത്തുക. ഇതിൽ കാക്കിനാട-കോട്ടയം റൂട്ടിലെ 18 സർവിസുകൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി 256ഉം കൊല്ലത്തേക്കും തിരിച്ചുമുള്ളവയുമാണ്​. സ്​പെഷൽ ട്രെയിനായതിനാൽ ഉയർന്ന നിരക്കാണ്​ ഈ സർവീസുകൾക്കെല്ലാം.

    1. കാക്കിനാട-കോട്ടയം സ്​പെഷൽ

    ആ​ന്ധ്രയിലെ കാക്കിനാട ടൗണിൽനിന്ന് നവംബർ 17 ഡിസംബർ 1, 8, 15, 22, 29 ജനുവരി അഞ്ച്​, 12, 19, തീയതികളിൽ ഉച്ചക്ക് ഒന്നിന്​ പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07109) അടുത്തദിവസം രാവിലെ 5.30ന് കോട്ടയത്ത് എത്തും (ഒൻപത്​ സർവിസുകൾ). നവംബർ 18 ഡിസംബർ രണ്ട്​, ഒമ്പത്​, 16, 23, 30 ജനുവരി ആറ്​, 13, 20 തീയതികളിൽ രാത്രി 8:30ന്. കോട്ടയത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07110) അടുത്തദിവസം രാത്രി 11ന്​ കാക്കിനാടയിൽ എത്തും (ഒമ്പത്​ സർവിസുകൾ). പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിൽ സ്​റ്റോപ്പുകൾ.

    2. ഹസൂർ സാഹിബ് നന്ദേഡ്-കൊല്ലം സ്​പെഷൽ

    മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഹസൂർ സാഹിബ് നന്ദേഡിൽനിന്ന് നവംബർ 20നും ജനുവരി 15നും ഇടയിലുള്ള വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ 10ന്​ പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07111) മൂന്നാം ദിവസം പുലർച്ച മൂന്നിന്​ കൊല്ലത്തെത്തും (ഒമ്പത്​ സർവിസുകൾ). നവംബർ 22നും ജനുവരി 17 നും മധ്യേയുള്ള ശനിയാഴ്ചകളിൽ പുലർച്ചെ 5.40 ന്​ കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07112) അടുത്ത ദിവസം രാത്രി 9.30ന് ഹസൂർ സാഹിബ് നന്ദേഡിലെത്തും (ഒമ്പത്​ സർവിസുകൾ). ചെ​ങ്കോട്ട വഴിയാണ്​ സർവിസ്​. പുനലൂരിൽ മാത്രമാണ്​ കേരളത്തിൽ സ്​റ്റോപ്പുള്ളത്​.

    3. ചാർലപ്പള്ളി-കൊല്ലം സ്​പെഷൽ

    ഹൈദരാബാദിലെ ചാർലപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന്​ നവംബർ 18നും ജനുവരി 13നും മധ്യേയുള്ള ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ 11.20ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07113) തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാത്രി 10ന്​ കൊല്ലത്തെത്തും (ഒമ്പത്​ സർവിസുകൾ). നവംബർ 20ന് ജനുവരി 15നും മധ്യേയുള്ള വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ പുലർച്ച 2.30ന്​ കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07114) അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചക്ക് 12.30ന് ചാർലപ്പള്ളിയിലെത്തും (ഒമ്പത്​ സർവിസുകൾ). പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കായംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ്.

    4. മച്ചിലിപട്ടണം-കൊല്ലം സ്​പെഷൽ

    ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ മച്ചിലിപട്ടണത്ത് നിന്ന് നവംബർ 14, 21, 28, ഡിസംബർ 26, ജനുവരി രണ്ട്​ തീയതികളിൽ വൈകീട്ട്​ 4.30ന്​ പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07101) അടുത്തദിവസം രാത്രി 10ന് കൊല്ലത്തെത്തും (അഞ്ച്​ സർവിസുകൾ). കൊല്ലത്തുനിന്ന് നവംബർ 16, 23, 30, ഡിസംബർ 28 ജനുവരി നാല്​ തീയതികളിൽ പുലർച്ച 2.30ന്​ പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07102) അടുത്തദിവസം രാവിലെ എട്ടിന്​ മച്ചിലിപട്ടണത്തിൽ എത്തും (അഞ്ച്​ സർവിസുകൾ). പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം, കോട്ടയം, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കായംകുളം, എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തി​ലെ സ്റ്റോപ്പ്.

    5. മച്ചിലിപട്ടണം-കൊല്ലം സ്​പെഷൽ

    മച്ചിലിപട്ടണത്ത്​ നിന്ന് ഡിസംബർ അഞ്ച്​, 12, 19 ജനുവരി ഒമ്പത്​, 16 തീയതികളിൽ രാവിലെ 11ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07103) അടുത്തദിവസം രാത്രി 10ന് കൊല്ലത്തെത്തും (അഞ്ച്​ സർവിസുകൾ). ഡിസംബർ ഏഴ്​, 14, 21, ജനുവരി 11, 18 തീയതികളിൽ കൊല്ലത്തുനിന്ന് 2.30ന്​ പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07104) അടുത്ത ദിവസം രാത്രി 12. 30ന്​ മച്ചിലിപട്ടണത്ത് എത്തും (അഞ്ച്​ സർവിസുകൾ). പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കായംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റോപ്പ്.

    6. നർസാപൂർ-കൊല്ലം സ്​പെഷൽ

    ​ആ​ന്ധ്രയിലെ നർസാപൂരിൽ നിന്ന്​ നവംബർ 16നും ജനുവരി 18നും മധ്യേയുള്ള ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നിന്​ പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷ്യൽ (07105) അടുത്തദിവസം രാത്രി പത്തിന്​ കൊല്ലത്തെത്തും (പത്ത്​ സർവീസുകൾ). നവംബർ 18 ജനുവരി 20നും മധ്യേയുള്ള ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ പുലർച്ചെ 2.30 ന്​ കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷ്യൽ (07106) അടുത്തദിവസം രാവിലെ ഏഴിന് നരസാപൂരിലെത്തും (പത്ത്​ സർവീസുകൾ). പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കായംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്റ്റോപ്പ്.

    7. ചാർലപ്പള്ളി -കൊല്ലം സ്​പെഷൽ

    ചാർലപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നവംബർ 17നും ജനുവരി 19 മധ്യേയുള്ള തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചക്ക് 12ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷ്യൽ (07107) അടുത്തദിവസം രാത്രി 10 ന്​ കൊല്ലത്തെത്തും (പത്ത്​ സർവീസുകൾ). നവംബർ 19 നും ജനുവരി 21നും മധ്യേയുള്ള ബുധനാഴ്ചകളിൽ പുലർച്ചെ 2.30 ന്​ കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷ്യൽ (07108) അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 10:30 ന്​ ചാർലപ്പള്ളിയിലെത്തും (പത്ത്​ സർവീസുകൾ). പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കായംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ്.

    8. ചെന്നൈ എഗ്​മോർ-കൊല്ലം സ്​പെഷൽ

    ചെന്നൈ എഗ്​മോറിൽ നിന്ന് നവംബർ 14 നും ജനുവരി 16നും ഇടയിലെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ രാത്രി 11.55 ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷ്യൽ (06111) അടുത്ത ദിവസം വൈകിട്ട് 4.30ന് കൊല്ലത്തെത്തും (പത്ത്​ സർവീസുകൾ). നവംബർ 15നും ജനുവരി 17നും ഇടയ​ലെ ശനിയാഴ്ചകളിൽ രാത്രി 7.35ന് കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷ്യൽ (06112) അടുത്തദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് ചെന്നൈ എഗ്മോറിലെത്തും (പത്ത്​ സർവീസുകൾ). പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കായംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ്.

    9. ചെന്നൈ സെൻട്രൽ-​കൊല്ലം സ്​പെഷൽ

    നവംബർ 16നും ജനുവരി 18 നും ഇടയിലെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ രാത്രി 11.50 ന് ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (06113) അടുത്ത ദിവസം വൈകീട്ട് 4.30ന് കൊല്ലത്തെത്തും (10​ സർവിസുകൾ). നവംബർ 17നും ജനുവരി 19നും മധ്യേയുള്ള തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ വൈകീട്ട് 6.30ന് കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (06114) അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 11.30ന് ചെന്നൈയിലെത്തും (പത്ത്​ സർവീസുകൾ). പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം, കോട്ടയം, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കായംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ്.

    10. ചെന്നൈ സെൻട്രൽ-​കൊല്ലം സ്​പെഷൽ

    നവംബർ 19 നും ജനുവരി 21നും മധ്യേയുള്ള ബുധനാഴ്ചകളിൽ വൈകീട്ട് 3.10 ന്​ ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (06119) അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 6.40ന് കൊല്ലത്ത് എത്തും (10​ സർവിസുകൾ). നവംബർ 20നും ജനുവരി 22നും മധ്യേയുള്ള വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ 10.40ന് കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (06120) അടുത്തദിവസം പുലർച്ച 3.30ന് ചെന്നൈയിലെത്തും (10​ സർവിസുകൾ). പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കായംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റോപ്പ്.

    11. ചെന്നൈ സെൻട്രൽ-​കൊല്ലം സ്​പെഷൽ

    നവംബർ 20നും ജനുവരി 22നും മധ്യേയുള്ള വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് രാത്രി 11.50 നു പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (06127) അടുത്തദിവസം വൈകിട്ട് 4.30ന് കൊല്ലത്തെത്തും (10​ സർവിസുകൾ). നവംബർ 21നും ജനുവരി 23നും മധ്യേയുള്ള വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വൈകീട്ട് 6.30ന് കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (06128) അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 11.30ന് ചെന്നൈയിലെത്തും (10​ സർവിസുകൾ). പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കായംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിലെ സ്​റ്റോപ്പ്​.

    12. ചെന്നൈ സെൻട്രൽ-​കൊല്ലം സ്​പെഷൽ

    നവംബർ 22നും ജനുവരി 24 മധ്യേയുള്ള ശനിയാഴ്ചകളിൽ രാത്രി 11.50ന് ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (06117) അടുത്ത ദിവസം വൈകീട്ട് 4.30ന് കൊല്ലത്തെത്തും (10​ സർവിസുകൾ). നവംബർ 23നും ജനുവരി 25നും ഇടയിലുള്ള ഞായറാഴ്ചകളിൽ വൈകീട്ട് 6.30ന് കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (06118) അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 11.30ന്​ ചെന്നൈയിലെത്തും (10​ സർവിസുകൾ). പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കായംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റോപ്പ്.

    13. മച്ചിലിപട്ടണം-കൊല്ലം സ്​പെഷൽ

    നവംബർ 14, 21,28 ഡിസംബർ 26, ജനുവരി രണ്ട്​ തീയതികളിൽ വൈകീട്ട് 4.30ന് മച്ചിലിപട്ടണത്തുന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07101) അടുത്ത ദിവസം രാത്രി 10ന് കൊല്ലത്തെത്തും (അഞ്ച്​​ സർവിസുകൾ). നവംബർ 16, 23, 30, ഡിസംബർ 28 ജനുവരി നാല് തീയതികളിൽ പുലർച്ചെ 2.30ന്​ കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07102) അടുത്ത വസം രാവിലെ എട്ടിന് മച്ചിലിപട്ടണത്ത് എത്തും (അഞ്ച്​ സർവിസുകൾ). പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കായംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റോപ്പ്.

    14. മച്ചിലിപട്ടണം-കൊല്ലം സ്​പെഷൽ

    ഡിസംബർ അഞ്ച്​, 12, 19, ജനുവരി ഒമ്പത്​, 16 തീയതികളിൽ രാവിലെ 11ന് മച്ചിലിപട്ടണത്ത്​ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07103) അടുത്ത ദിവസം രാത്രി 10 ന്​ കൊല്ലത്തെത്തും (അഞ്ച്​ സർവിസുകൾ). ഡിസംബർ ഏഴ്​, 14, 21 ജനുവരി 11,18 തീയതികളിൽ പുലർച്ചെ 2.30ന്​ കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07104) അടുത്തദിവസം ഉച്ചക്ക് 12.30ന് മച്ചിലിപട്ടണത്തെത്തും (അഞ്ച്​ സർവിസുകൾ). പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കായംകുളം, എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റോപ്പ്.

    15. നർസാപൂർ- കൊല്ലം സ്​പെഷൽ

    നവംബർ 16നും ജനുവരി 18നും മധ്യേയുള്ള ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചക്ക് മൂന്നിന് നർസാപൂരിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07105) അടുത്ത ദിവസം രാത്രി 10 ന്​ കൊല്ലത്ത് എത്തും (10​ സർവിസുകൾ). നവംബർ 18നും ജനുവരി 20നും മധ്യേയുള്ള ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ പുലർച്ചെ 2.30ന്​ കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07106) അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഏഴിന്​ നർസാപൂരിലെത്തും (10​ സർവിസുകൾ). പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കായംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് .

    16. ചാർലപ്പള്ളി -കൊല്ലം സ്​പെഷൽ

    നവംബർ 17നും ജനുവരി 19 നും മധ്യേയുള്ള തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചക്ക് 12ന് ചാർലപ്പള്ളിയിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07107) അടുത്ത ദിവസം രാത്രി 10 ന്​ കൊല്ലത്തെത്തും (10​ സർവിസുകൾ). നവംബർ 19നും ജനുവരി 21നും മധ്യേയുള്ള ബുധനാഴ്ചകളിൽ പുലർച്ചെ 2.30ന്​ കൊല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എക്സ്​പ്രസ്​ സ്​പെഷൽ (07108) അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 10.30 ന്​ ചാർലപള്ളിയിലെത്തും (10​ സർവിസുകൾ). പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, കായംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ്.

