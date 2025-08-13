Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightRamayana Masamchevron_rightപ്രാണൻ ത്യജിച്ചും...
    Ramayana Masam
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 11:49 AM IST

    പ്രാണൻ ത്യജിച്ചും പാലിക്കുന്ന വാക്കുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രാണൻ ത്യജിച്ചും പാലിക്കുന്ന വാക്കുകൾ
    cancel

    സീ​​ത​​യു​​ടെ അ​​ന്ത​​ർ​​ധാന​​ത്തോ​​ടെ അ​​യോ​​ധ്യ ശോ​​ക​​മൂ​​ക​​മാ​​യി, ദു​​ർ​​ന്നി​​മി​​ത്ത​​ങ്ങ​​ളും ക​​ണ്ടു​​തു​​ട​​ങ്ങി. അ​​ന്നൊ​​രി​​ക്ക​​ൽ മൃ​​ത്യു​​ദേ​​വ​​നാ​​യ യ​​മ​​ധ​​ർ​​മ്മ​​ൻ താ​​പ​​സ​​വേ​​ഷം ധ​​രി​​ച്ച് അ​​യോ​​ധ്യ​​യി​​ലെ​​ത്തു​​ന്നു. ശ്രീ​​രാ​​മ​​ൻ അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തെ സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ച് കു​​ശ​​ല​​പ്ര​​ശ്നം ചെ​​യ്ത​​പ്പോ​​ൾ അ​​തീ​​വ ര​​ഹ​​സ്യ​​മാ​​യൊ​​രു കാ​​ര്യം ത​​നി​​ക്ക് അ​​റി​​യി​​ക്കാ​​നു​​ണ്ടെ​​ന്നും അ​​തി​​നി​​ട​​യി​​ൽ വേ​​റെ​​യാ​​രെ​​ങ്കി​​ലും കേ​​ൾ​​ക്കു​​ക​​യോ കാ​​ണു​​ക​​യോ ചെ​​യ്താ​​ൽ അ​​യാ​​ളെ വ​​ധി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് വാ​​ക്കുന​​ൽ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്നും ഉ​​ണ​​ർ​​ത്തി​​ച്ചു.

    കാ​​ര്യം ധ​​രി​​പ്പി​​ച്ച് കാ​​വ​​ൽ​​ക്കാ​​രെ മാ​​റ്റി ല​​ക്ഷ്മ​​ണ​​നെ അ​​വി​​ടെ നി​​ർ​​ത്തി. അ​​വ​​താ​​രോ​​ദ്ദേ​​ശ്യം പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കി​​യ ശ്രീ​​രാ​​മ​​ൻ തി​​രി​​ച്ചുവ​​രു​​ന്ന​​തു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട സം​​ഭാ​​ഷ​​ണം പു​​രോ​​ഗ​​മി​​ക്ക​​വേ, അ​​വി​​ടെ വ​​ന്ന ദു​​ർ​​വാ​​സാ​​വ് മ​​ഹ​​ർ​​ഷി രാ​​മ​​നെ അ​​ടി​​യ​​ന്തര​​മാ​​യി കാ​​ണു​​ന്ന​​തി​​ന് തി​​ടു​​ക്കം കൂ​​ട്ടി. നി​​ല​​വി​​ലെ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യം പ​​റ​​ഞ്ഞ​​പ്പോ​​ൾ ശ​​പി​​ച്ച് രാ​​ജ്യ​​വും കു​​ല​​വും മു​​ടി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് ആ​​ക്രോ​​ശി​​ച്ചു. താ​​ൻ​​മൂ​​ലം സ​​ർ​​വനാ​​ശം ഉ​​ണ്ടാ​​ക​​രു​​തെ​​ന്ന് തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ച് ല​​ക്ഷ്മ​​ണ​​ൻ രാ​​മ​​നെ നേ​​രി​​ട്ടു​​ക​​ണ്ട് കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ബോ​​ധി​​പ്പി​​ച്ചു. എ​​ന്ത് ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ചും പ്ര​​തി​​ജ്ഞ​​പാ​​ലി​​ക്കു​​ന്ന രാ​​മ​​ൻ വ​​ധ​​വും ത്യാ​​ഗ​​വും ഒ​​രു​​പോ​​ലെ​​യാ​​യ​​തു​​കൊ​​ണ്ട് ല​​ക്ഷ്മ​​ണ​​നെ ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യി പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ചു.

    സീ​​ത​​യു​​ടെ​​യും ല​​ക്ഷ്മ​​ണ​​ന്റെ​​യും വി​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ അ​​സ്വ​​സ്​​​ഥ​​ചി​​ത്ത​​നാ​​യ രാ​​മ​​ൻ ഭൂ​​മി​​യി​​ലെ വാ​​സം അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ക്കാ​​ൻ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ചു. മ​​ക്ക​​ളു​​ടെ അ​​ഭി​​ഷേ​​കം ന​​ട​​ത്തി ഭ​​ര​​ത​​ശ​​ത്രു​​ഘ്ന​​ന്മാ​​രോ​​ടൊ​​പ്പം മ​​ഹാ​​പ്ര​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ത്തി​​നി​​റ​​ങ്ങി. വാ​​ന​​ര​​ന്മാ​​രും രാ​​ക്ഷ​​സ​​ന്മാ​​രും പൗ​​ര​​ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളും മ​​റ്റ് ജീ​​വ​​ജാ​​ല​​ങ്ങ​​ളു​​മെ​​ല്ലാം രാ​​മ​​നെ പി​​ന്തു​​ട​​ർ​​ന്നു. സ​​ര​​യൂ​​ന​​ദി​​യി​​ൽ സ​​ഹോ​​ദ​​ര​​ന്മാ​​ർ​​ക്കൊ​​പ്പം ദേ​​ഹ​​ത്യാ​​ഗം ചെ​​യ്ത് സ്വ​​രൂ​​പ​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് മ​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ശേ​​ഷം ത​​ന്നോ​​ടൊ​​ത്ത് വ​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്കും അ​​ദ്ദേ​​ഹം പ​​ര​​ലോ​​ക​​ത്ത് ഉ​​ന്ന​​ത​​സ്​​​ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കി.

    രാ​​മ​​ക​​ഥ​​യു​​ടെ ഗ​​തി​​വി​​ഗ​​തി​​ക​​ളെ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ക്കു​​ന്ന​​തും നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കു​​ന്ന​​തും ആ​​ച​​ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ വി​​ട്ടു​​വീ​​ഴ്ച​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത വാ​​ക്കു​​ക​​ളാ​​ണ്. കൈ​​കേ​​യി​​ക്ക് ത​​ന്റെ അ​​ച്ഛ​​ൻ കൊ​​ടു​​ത്ത വാ​​ക്ക് പാ​​ലി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​ണ് അ​​ധി​​കാ​​രം ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച് ശ്രീ​​രാ​​മ​​ൻ വ​​ന​​വാ​​സ​​ത്തി​​നി​​റ​​ങ്ങി​​യ​​ത്. സു​​ഗ്രീ​​വ​​നു​​മാ​​യി സ​​ഖ്യം ന​​ട​​ത്തു​​മ്പോ​​ൾ ന​​ൽ​​കി​​യ വാ​​ഗ്ദാ​​ന​​മാ​​ണ് ബാ​​ലി​​വ​​ധം. കാ​​ഷാ​​യ​​വേ​​ഷ​​ത്തി​​ൽ വ​​ന്ന യ​​മ​​ധ​​ർ​​മ്മ​​ന് കൊ​​ടു​​ത്ത വാ​​ക്ക് പാ​​ലി​​ക്കാ​​നാ​​ണ് ല​​ക്ഷ്മ​​ണ​​നെ ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ച്ച​​ത്. സ​​ത്യ​​വി​​ശു​​ദ്ധി​​യാ​​ർ​​ന്ന് പ്രാ​​ണ​​നി​​ലൂ​​ടെ പു​​റ​​ത്തേ​​ക്കു വ​​രു​​ന്ന ഹൃ​​ദ​​യ​​സ്​​​പ​​ർ​​ശ​​മു​​ള്ള വാ​​ക്കി​​ന്റെ മൂ​​ല്യ​​ത്തെ വ്യ​​ക​​്തി​​ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ൾ മ​​റ​​ന്നും പ്രാ​​ണ​​ൻ ത്യ​​ജി​​ച്ചും പ​​രി​​പാ​​ലി​​ക്കു​​ക​​യും പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​ന്ന നീ​​തി​​ബോ​​ധ​​ത്തി​​ലു​​മാ​​ണ് രാ​​മേ​​തി​​ഹാ​​സ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​ടി​​വേ​​രു​​ക​​ൾ പ​​ട​​ർ​​ന്നുകി​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:karkkidakam 2018spiritualismramayanam
    News Summary - ramayanam
    Similar News
    Next Story
    X