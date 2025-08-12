Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ramayana Masam
    date_range 12 Aug 2025 10:59 AM IST
    ഭൂ​​മി​​പു​​ത്രി സീ​​ത

    ഭൂ​​മി​​പു​​ത്രി സീ​​ത
    അ​ഞ്ചു​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​പ​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ച​ക​ന്യ​ക​മാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് സീ​താദേ​വി.‘‘​സ​ത്തും പ​വി​ത്ര​വും പു​ണ്യ​വു​മാ​യ എ​ന്തി​നും ഭാ​ര​ത​ത്തി​ലു​ള്ള നാ​മ​മാ​ണ് സീ​ത. സ്​​ത്രീ​യി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ​റ്റിനെ​യും ഞ​ങ്ങ​ൾ സീ​ത​യെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു’’​എ​ന്നാ​ണ് വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​ സ്വാ​മി​ക​ൾ അ​രു​ളു​ന്ന​ത്. സ​ന്താ​ന​ല​ബ്ധി​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ യാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണ് രാ​മ​ല​ക്ഷ്മ​ണാ​ദി​ക​ളെ​ങ്കി​ൽ യാ​ഗശേ​ഷം ഭൂ​മി ഉ​ഴു​തു​മ​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കി​ട്ടി​യ അ​മൂ​ല്യ​നി​ധി​യാ​ണ് സീ​ത.

    ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ആ​രെ​ന്ന​റി​യാ​ത്ത അ​വ​രെ ഭൂ​മി​പു​ത്രി​യാ​യി ലോ​കം വാ​ഴ്ത്തി. ജ​ന​ക​ന്റെ വ​ള​ർ​ത്തു​പു​ത്രി​യാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ജാ​ന​കി​യാ​യും മി​ഥി​ല​യി​ൽ, അ​ഥ​വാ വി​ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് മൈ​ഥി​ലി​യാ​യും വൈ​ദേ​ഹി​യാ​യും അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഭ​ർ​ത്താ​വാ​യ ശ്രീ​രാ​മ​നോ​ടൊ​പ്പം യാ​തൊ​രു പ​രാ​തി​യും പ​രി​ഭ​വ​വും പ​റ​യാ​ത്ത ധ​ർ​മപ​ത്നി​യാ​യി അ​വ​ർ വ​ന​വാ​സ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി. ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ രാ​വ​ണ​ന്റെ പ്ര​ലോ​ഭ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ന്നും വ​ഴ​ങ്ങാ​തെ, പാ​തി​വ്ര​ത്യ​ത്തി​ന് ഇ​ള​ക്കം ത​ട്ടാ​തെ ല​ങ്ക​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ചാ​രി​ത്ര്യ സ​ന്ദേ​ഹം വ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സീ​ത നേ​ത്ര​രോ​ഗി​ക്ക് ദീ​പം​പോ​ലെ ത​നി​ക്ക് അ​ഹി​ത​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നും പ​ത്തു​ദി​ക്കി​ൽ ഏ​തി​ലേ​ക്കു​വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും പോ​കാ​മെ​ന്നും ല​ക്ഷ്മ​ണ​നെ​യോ ഭ​ര​ത​നെ​യോ ശ​ത്രു​ഘ്ന​നെ​യോ സു​ഗ്രീ​വ​നെ​യോ വി​ഭീ​ഷ​ണ​നെ​യോ ഇ​ഷ്​​ടം​പോ​ലെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നു​മൊ​ക്ക (വാ​ത്മീ​കി രാ​മാ​യ​ണം–​യു​ദ്ധ​കാ​ണ്ഡം–115–17–23) ശ്രീ​രാ​മ​ൻ നി​ർ​ദാക്ഷി​ണ്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വ്യ​ക​്തി​ത്വ​ത്തോ​ടാ​യി​രു​ന്നു!! സീ​ത​യു​ടെ പ​രി​ശു​ദ്ധി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ഗ്നി സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ മൂ​ന്നുലോ​ക​ത്തി​ലും വി​ശു​ദ്ധ​യാ​യ മൈ​ഥി​ലി​യെ സ​ത്പൂരു​ഷ​ന് കീ​ർ​ത്തി​യെ എ​ന്ന​പോ​ലെ ത​നി​ക്ക് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് രാ​മ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പ്ര​പ​ഞ്ച​ശ​ക​്തി​ക​ളു​ടെ സാ​ക്ഷ്യ​വും ആ​ത്മ​ബോ​ധ്യ​വു​മു​ള്ള വ​സ്​​തു​ത പി​ന്നീ​ടു​ണ്ടാ​യ ജ​നാ​പ​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ദു​ർ​ബല​മാ​വുക​യും ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യ സീ​ത​യെ ശ്രീ​രാ​മ​ന്റെ നി​ർ​ദേശ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ല​ക്ഷ്മ​ണ​ൻ വാ​ത്മീക്യാ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള വ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    സീ​ത പ​രി​ശു​ദ്ധ​യാ​ണെ​ന്ന് രാ​ജ​സ​ദ​സ്സി​ൽ വാ​ത്മീകി സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ ലോ​കാ​പ​വാ​ദം കേ​ട്ട​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പാ​പ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ളെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടും സീ​ത​യെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടിവ​ന്ന​തെ​ന്നുപ​റ​ഞ്ഞ് രാ​മ​ൻ മാ​പ്പി​ര​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നി​ട്ടും ഒ​രി​ക്ക​ലും കെ​ട്ട​ട​ങ്ങാ​ത്ത, വീ​ണ്ടും വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഇ​ട​യു​ള്ള സ​ന്ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യെ​ല്ലാം മു​ന്നിൽ പ്രാ​ണാ​ഹു​തി ന​ട​ത്തു​ന്ന, സ​ർ​വ്വം​സ​ഹ​യാ​യ ഭൂ​മി പി​ള​ർ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന സീ​ത സ്​​ത്രീ​ത്വ​ത്തിന്റെ പ​ര​മ​മാ​യ സ്വ​യം​നി​ർ​ണയാ​വ​കാ​ശ​ത്തെ എ​ല്ലാ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലും സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ച്ച മ​ഹി​ത​വൈ​ഭ​വ​മാ​ണ്.

