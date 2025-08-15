Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Ramayana Masam
    15 Aug 2025 8:43 AM IST
    ഉ​​പ​​ദേ​​ശ​​സാ(​​ഗ)​​രം

    ഉ​​പ​​ദേ​​ശ​​സാ(​​ഗ)​​രം
    ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ബോ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും നീ​തി​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളും സ്​​തു​തി​ക​ളും ആ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളും​കൊ​ണ്ട് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ് രാ​മാ​യ​ണം. പ​ട്ടാ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തി​നു​മു​മ്പ് നാ​ര​ദ​ൻ ശ്രീ​രാ​മ​നേ​കു​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശം, അ​യോ​ധ്യ​യി​ലും പ​ഞ്ച​വ​ടി​യി​ലും​വെ​ച്ച് ശ്രീ​രാ​മ​ൻ ല​ക്ഷ്മ​ണ​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, മാ​രീ​ച​ൻ രാ​വ​ണ​നേ​കു​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശം, ബാ​ലി​വ​ധ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ശ്രീ​രാ​മ​ൻ താ​ര​യ്ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശം, വി​ഭീ​ഷ​ണ​ൻ, മ​ണ്ഡോ​ദ​രി, മാ​ല​വ്യാ​ൻ, കും​ഭ​ക​ർ​ണൻ, കാ​ല​നേ​മി എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വ​ണ​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    ശ്രീ​രാ​മ​പ​ട്ടാ​ഭി​ഷേ​കം മു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ കോ​പ​ത്തോ​ടെ തി​ള​ച്ചു​മ​റി​യു​ന്ന ല​ക്ഷ്മ​ണ​ന് രാ​മ​ൻ കാ​രു​ണ്യ​വാ​യ്പോ​ടെ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശം അ​തു​ല്യ​മാ​ണ്. ബാ​ലി​വ​ധ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പ​ത്നി​യാ​യ താ​ര​യെ ശ്രീ​രാ​മ​ൻ ഉ​പ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ഞ്ച​ഭൂ​താ​ത്മ​ക​മാ​യ ദേ​ഹം മാ​ത്ര​മേ ന​ശി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ എ​ന്നും അ​തി​ൽ കു​ടി​കൊ​ള്ളു​ന്ന ആ​ത്മ​ചൈ​ത​ന്യ​ത്തെ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ർ​ക്കും ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​സ്​​തു​ത ത​ത്ത്വ​മു​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് സ​മ​ചി​ത്ത​ത വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത് ലോ​ക​ത്തി​ൽ പു​ല​രു​ന്ന​തി​നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ക​ർ​മബ​ന്ധ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നെ​ല്ലാ​മു​ള്ള വി​മു​ക​്തി​യാ​ണ് ജീ​വി​ത​ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​തി​ൽ ഓ​ർ​മപ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടുവ​ന്ന സീ​ത​യെ എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം രാ​മ​ന് മ​ട​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ത്ത് മാ​പ്പ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ​പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ വി​വി​ധ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വ​ണ​നെ ഉ​പ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തെ​ല്ലാം അ​ദ്ദേ​ഹം നി​രാ​ക​രി​ച്ചു.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ, പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ന്റെ സ്വ​രൂ​പ​വും സ്വ​ഭാ​വ​വും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ത​ദ​നു​സൃ​ത​മാ​യി മ​നോ​വാ​ക്ക​ർ​മങ്ങ​ളെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തി​ലൂ​ടെ അ​വ​യെ​യെ​ല്ലാം അ​തി​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ നി​മി​ത്ത​മാ​ക്കി മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യെ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് രാ​മാ​യ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​വ്യേ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ഴ​വും പ​ര​പ്പു​മാ​ർ​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശ​ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

