Madhyamam
    Ramayana Masam
    8 Aug 2025 10:01 AM IST
    8 Aug 2025 10:01 AM IST

    യു​ദ്ധ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ

    യു​ദ്ധ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ
    ല​ങ്ക​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ശ്രീ​രാ​മ​ൻ ഹ​നു​മാ​നോ​ട് ആ​രാ​ഞ്ഞു. ത​ദ​നു​സൃ​ത​മാ​യാണ് സു​ഗ്രീ​വ​നും വാ​ന​രസേ​ന​യും ദ​ക്ഷി​ണ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ന്റെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് താ​വ​ള​മ​ടി​ച്ച​തും ക​ട​ലി​ൽ ചി​റ​കെ​ട്ടിയതും. തു​ട​ർ​ നട​പ​ടി​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ശ്രീ​രാ​മ​ൻ ശി​വ​ലിം​ഗ​ പ്ര​തി​ഷ്ഠ ന​ട​ത്തി​യ സ്ഥ​ല​മാ​ണ് രാ​മേ​ശ്വ​ര​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​രാ​മായ​ണം പ​റ​യു​ന്നു.

    സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ വ​ഴില​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ദ​ർ​ഭ​വി​രി​ച്ചി​രു​ന്ന് മൂ​ന്ന് ദി​ന​രാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​മു​ദ്ര​ദേ​വ​നാ​യ വ​രു​ണ​നെ പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ചു. യാ​തൊ​രു പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ കോ​പാ​കു​ല​നാ​യ രാ​മ​ൻ ആ​യു​ധ​മെ​ടു​ത്തു. പൊ​ടു​ന്ന​നെ വ​രു​ണ​ൻ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട് ശ്രീ​രാ​മ​നെ സ്തു​തി​ച്ച് ല​ങ്ക​യി​ലേ​ക്ക് ചി​റ​കെ​ട്ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. പ്ര​കൃ​തി​യു​മാ​യി സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യാ​ണ് ശ്രീ​രാ​മ​ൻ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത്.

    സീ​താ​പ​ഹ​ര​ണം ത​ട​ഞ്ഞ ജ​ടാ​യു​വി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം അ​തി​നൊ​രു​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാണ്. ​പ​ക്ഷി​മൃ​ഗാ​ദി​ക​ളോ​ടും വൃ​ക്ഷ​ല​താ​ദി​ക​ളോ​ടും സീ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേഷി​ക്കു​ന്ന​തും അ​പ്ര​കാ​രം ത​ന്നെ. എ​ന്നാ​ൽ, ന്യാ​യ​മാ​യ ഒ​രാ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ജ​ല​രാ​ശി​യു​ടെ അ​ധി​ദേ​വ​ത​യാ​യ വ​രു​ണ​ൻ യാ​തൊ​രു പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ത്താ​തെ ശ്രീ​രാ​മ​ന്റെ പ്രാ​ർ​ഥനക​ളെ നി​ര​സി​ച്ചു. ശ്രീ​രാ​മ​ൻ പ്ര​കൃ​തി​ശ​ക​്തി​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലും താ​ള​ക്ര​മ​ത്തി​ലും ഇ​ട​പെ​ട്ടി​രു​ന്നി​ല്ല.

    വി​ന​യ​വും ക്ഷ​മാ​ശീ​ല​വും സ​ഹ​ന​വും മ​ര്യാ​ദ​യു​മാ​ണ് സേ​തു​ബ​ന്ധന​ത്തി​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി സ​മു​ദ്ര​ദേ​വ​നാ​യ വ​രു​ണ​നി​ൽ​നി​ന്ന് കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹത്തെ േപ്ര​രി​പ്പി​ച്ചത്. ​എ​ന്നാ​ൽ, വ​രു​ണ​നാ​ക​ട്ടെ അ​ത് ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ത്തിന്റെ​യും പ​രാ​ശ്ര​യ​ത്തിന്റെയും വി​ധേ​യ​ത്വത്തിന്റെയും അ​ട​യാ​ള​മാ​യാ​ണ് ഗ്ര​ഹി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാ​ണ് ക​ട​ൽ വ​റ്റി​ക്കാ​ൻ കെ​ൽ​പ്പു​ള്ള ആ​യു​ധ​മെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ഗ​ത്യ​ന്ത​ര​മി​ല്ലാ​തെ വ​രു​ണ​ൻ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​തും സേ​തു​ബന്ധ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​യേ​കു​ന്ന​തും. അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് നൂ​റു​യോ​ജ​ന നീ​ള​മു​ള്ള ചി​റ​കെ​ട്ടി ല​ങ്ക​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് അ​ര​ങ്ങൊ​രു​ങ്ങി.

    TAGS:hinduspiritualismRamayana MasamKarkidakam 2025
    X