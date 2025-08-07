Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightRamayana Masamchevron_rightഹനുമാൻ ലങ്കയിൽ
    Ramayana Masam
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 12:10 PM IST

    ഹനുമാൻ ലങ്കയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഹനുമാൻ ലങ്കയിൽ
    cancel

    ​ട​ൽ ക​ട​ന്ന് ല​ങ്ക​യി​ലെ​ത്തി​യ ഹ​നു​മാ​ൻ സീ​താ​ദേ​വി​യെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് മ​ണി​മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ന്ത​പ്പു​ര​ത്തി​ലു​മെ​ല്ലാം ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി. ഒ​ടു​വി​ൽ അ​ശോ​ക​വ​നി​ക​യി​ലെ ശിം​ശി​പാ​വൃ​ക്ഷ​ച്ചു​വ​ട്ടി​ൽ രാ​ക്ഷ​സി​ക​ളു​ടെ കാ​വ​ലി​ൽ പ​രി​ക്ഷീ​ണി​ത​യാ​യി​രു​ന്ന് രാ​മ​നാ​മം ജ​പി​ക്കു​ന്ന സീ​താ​ദേ​വി​യെ ക​ണ്ടു. ദേ​വി ഇ​രി​ക്കു​ന്ന മ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ല്ലാം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    അ​തി​നി​ട​യി​ൽ രാ​വ​ണ​ൻ പ​രി​വാ​ര​സ​മേ​തം വ​ന്ന് സ്വ​ന്തം ഗു​ണ​ഗ​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ഴ്ത്തി​യും രാ​മ​നെ ഇ​ക​ഴ്ത്തി​യും സം​സാ​രി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം പ​ട്ട​മ​ഹി​ഷീ​പ​ദം അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സീ​ത​യെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. രാ​വ​ണ​ന്റെ മു​ഖ​ത്തു​പോ​ലും നോ​ക്കാ​തെ സീ​ത സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ഒ​രു പു​ൽ​ക്കൊ​ടി പ​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ത​ന്നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തി​ന്റെ ഫ​ലം തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്നും രാ​മ​ൻ ല​ങ്കാ​പു​രി എ​രി​ച്ചു​ക​ള​യു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു കൊ​ടു​ത്തു.

    ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചേ​ൽ​പി​ച്ച് രാ​മ​നോ​ട് മാ​പ്പ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​പാ​കു​ല​നാ​യി സീ​ത​ക്ക് നേ​രെ വാ​ളോ​ങ്ങി കു​തി​ച്ചു​ചാ​ടി​യ രാ​വ​ണ​നെ ഭാ​ര്യ മ​ണ്ഡോ​ദ​രി പി​ന്തി​രി​പ്പി​ച്ചു. സീ​ത​യെ അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​വാ​ൻ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​രി​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​തെ​ല്ലാം മ​ര​ക്കൊ​മ്പു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന് ക​ണ്ട ഹ​നു​മാ​ൻ രാ​വ​ണ​ൻ​പോ​യ​ശേ​ഷം പ​തു​ക്കെ രാ​മ​ച​രി​തം കേ​ൾ​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    അ​തു​കേ​ട്ട് ഭ​യാ​ശ​ങ്ക​ക​ളും ആ​ശ്ച​ര്യ​വും പൂ​ണ്ട ദേ​വി​ക്കു മു​ന്നി​ൽ​വ​ന്ന് സ്വ​യം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി രാ​മ​നാ​മം കൊ​ത്തി​വെ​ച്ച മോ​തി​രം കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു. ശ്രീ​രാ​മ​സ്വാ​മി വാ​ന​ര​സൈ​ന്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം വ​ന്ന് രാ​ക്ഷ​സ​ന്മാ​രെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് ദേ​വി​യെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കു​ന്ന ഹ​നു​മാ​നെ ചൂ​ഡാ​മ​ണി​യും അ​ട​യാ​ള​വാ​ക്യ​വും ന​ൽ​കി അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ച്ചാ​ണ് സീ​ത മ​ട​ക്കി അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. താ​ൻ എ​ത്തി​യ കാ​ര്യം രാ​വ​ണ​നെ ധ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച ഹ​നു​മാ​ൻ രാ​ക്ഷ​സ​സേ​ന​യെ​യും സേ​നാ​ധി​പ​ന്മാ​രെ​യും രാ​വ​ണ​പു​ത്ര​ൻ അ​ക്ഷ​യ​കു​മാ​ര​നെ​യും വ​ധി​ച്ചു.

    ല​ങ്കാ​പു​രി​യു​ടെ ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ളും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ദ്യാ​ന​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ടു​വി​ൽ രാ​വ​ണ​പു​ത്ര​ൻ മേ​ഘ​നാ​ദ​നാ​ണ് ബ്ര​ഹ്മാ​സ്​​ത്രം​കൊ​ണ്ട് ഹ​നു​മാ​നെ ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദൂ​ത​വ​ധം അ​നു​ചി​ത​മാ​ണെ​ന്ന വി​ഭീ​ഷ​ണ​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം മാ​നി​ച്ച് വാ​ന​ര​ന്മാ​രു​ടെ ശൗ​ര്യ​ത്തി​ന് നി​ദാ​ന​മാ​യ വാ​ൽ ക​ത്തി​ച്ചു ക​ള​യാ​ൻ അ​വ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. തീ​പി​ടി​ച്ച വാ​ൽ​കൊ​ണ്ട് ല​ങ്കാ​പു​രി ചു​ട്ടെ​രി​ച്ചാ​ണ് ഹ​നു​മാ​ൻ തി​രി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:karkidakamMalayalam MonthRamayana MasamKarkidakam 2025
    News Summary - ramayana month special story
    Similar News
    Next Story
    X