Madhyamam
    Ramayana Masam
    24 Feb 2026 9:49 AM IST
    24 Feb 2026 9:49 AM IST

    സൂ​ക്ഷ്മ​ശീ​ല​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​ക്കാം

    സൂ​ക്ഷ്മ​ശീ​ല​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​ക്കാം
    വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​പ്പോ​ഴും സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ആ​ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല. മ​റി​ച്ച്, സ്ഥി​ര​ത​യോ​ടെ ചെ​യ്യു​ന്ന ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും. ഒ​രു നേ​ര​ത്തെ അ​ത്യാ​വേ​ശ​മ​ല്ല, ദി​നം​പ്ര​തി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സൂ​ക്ഷ്മ​ശീ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് വ​ൻ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​വ​ടു​ക​ളാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രാ​ൾ പ്ര​വാ​ച​ക പ​ത്നി ആ​യി​ശ​യോ​ട് അ​വി​ടു​ത്തെ ക​ർ​മ രീ​തി​യെ കു​റി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ചു. അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥി​ര​ത​യും നൈ​ര​ന്ത​ര്യ​വും (consistency) പാ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നു’. നൈ​മി​ഷി​ക​മാ​യ ആ​വേ​ശ​ത്താ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ക​ർ​മോ​ത്സു​ക​ത​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ക്രി​യാ​ത്മ​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. ഇ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ല​ല്ല കാ​ര്യം, അ​തി​നെ സ്ഥി​ര​ത​യോ​ടെ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലാ​ണ്. പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ചു: ‘ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന് ഏ​റ്റ​വും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് പ​തി​വാ​യി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​യാ​ണ്, അ​വ ചെ​റു​താ​ണെ​ങ്കി​ലും’.

    ശ​രി​യാ​യ ആ​ത്മീ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യും ആ​രാ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ നി​ത്യ ശ്ര​ദ്ധ​യും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​ക​ർ​മ​രീ​തി ഉ​പ​ക​രി​ക്കും. അ​തു​പോ​ലെ പ​ഠ​നം, ജോ​ലി, ക​ച്ച​വ​ടം, പ​ര​സ്പ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഏ​തൊ​രു കാ​ര്യ​ത്തി​ലും സ​ൽ​ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ള​വാ​ക്കു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​രീ​തി​യി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു.​റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സം അ​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന ക​ള​രി​യാ​ണ്. ഈ ​പ​വി​ത്ര ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മെ ചെ​റു​തും കാ​മ്പു​ള്ള​തു​മാ​യ ശീ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്നു. ആ​രാ​ധ​ന​ക​ളി​ലെ ശ്ര​ദ്ധ, ദി​നേ​ന​യു​ള്ള ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം, സം​സാ​ര​ത്തി​ലെ സൂ​ക്ഷ്മ​ത, ദാ​ന​ധ​ർ​മം, ക്ഷ​മ, സ​ഹ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​വ​യി​ൽ ചി​ല​ത് മാ​ത്രം. ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ ചെ​യ്യു​ന്ന വ​ലി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ, നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി ചെ​യ്യു​ന്ന ചെ​റി​യ ന​ന്മ​ക​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യി മാ​റ്റി​പ്പ​ണി​യു​ന്നു. റ​മ​ദാ​നി​ന്റെ ത​ണ​ലി​ൽ ന​ല്ല ശീ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത്തു​ക​ൾ ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്താം, റ​മ​ദാ​നാ​ന​ന്ത​രം അ​വ​യെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യാം.

    News Summary - Let's practice the subtleties.
