Madhyamam
    Ramayana Masam
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 6:57 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:38 AM IST

    സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രു​ടെ മൂ​ല്യ​വീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ

    Ramayana Masam
    ഒ​രേ വം​ശ​ത്തി​ൽ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രാ​യി പി​റ​ന്നാ​ൽ​പ്പോ​ലും അ​വ​രു​ടെ അ​വ​ബോ​ധ​വും മൂ​ല്യ​വീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളും പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​വാം എ​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യമാ​ണ് രാ​വ​ണ​ൻ, കും​ഭ​ക​ർ​ണൻ, വി​ഭീ​ഷ​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രി​ലൂ​ടെ ആ​ദി​ക​വി വ​ര​ച്ചുകാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​യ ശൂ​ർ​പ്പ​ണ​ഖ​ക്കേ​റ്റ അ​പ​മാ​നം ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യാ​ണ് രാ​വ​ണ​ൻ ക​ണ്ട​ത്. ശ്രീ​രാ​മ​നെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സീ​ത ത​നി​ക്ക് വ​ശം​വ​ദ​യാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി. രാ​മ​ദൂ​ത​നാ​യ ഹ​നു​മാ​ൻ ല​ങ്കാ​ദഹനം ന​ട​ത്തി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് കൊ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ളും, യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ മ​ക്ക​ളും സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രും സൈ​ന്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴും രാ​വ​ണ​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഒ​ടു​വി​ൽ സ​ർ​വസ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ളോ​ടെ യു​ദ്ധ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി രാ​മ​നാ​ൽ വ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    യു​ദ്ധം തു​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് രാ​വ​ണ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് കും​ഭ​ക​ർ​ണ​നെ വി​ളി​ച്ചു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. വ​രും​വ​രാ​യ്ക​ക​ൾ ചി​ന്തി​ക്കാ​തെ, നീ​തി​യും അ​നീ​തി​യും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തെ ഉ​ണ്ടാ​യ ഫ​ല​മാ​ണി​തെ​ല്ലാം എ​ന്നൊ​ക്കെ കു​ംഭ​ക​ർ​ണ​ൻ രാ​വ​ണ​നോ​ട് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഭ​ര​ണ​ക​ർ​ത്താ​വ് മി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശ​ത്രു​ക്ക​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്വ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​ർ ഭ്ര​ഷ്ട​രാ​ക്ക​പ്പെ​ടും. അ​ങ്ങ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യും വി​ഭീ​ഷ​ണ​നും ന​ൽ​കി​യ ഉ​പ​ദേ​ശ​മാ​ണ് ഹി​ത​ക​രം എ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ഇ​ച്ഛി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന കും​ഭ​ക​ർ​ണനെ വാ​ത്മീ​കി​രാ​മാ​യ​ണ​ത്തി​ൽ കാ​ണാം. ഒ​ടു​വി​ൽ ആ​ത്മാ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​നോ​ടു​ള്ള ക​ട​പ്പാ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർവഹി​ക്കു​ന്നു.

    രാ​മ​ല​ക്ഷ്മ​ണ​ന്മാ​ർ വാ​ന​ര​പ്പ​ട​യോ​ടൊ​പ്പം ല​ങ്ക​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തി​നെ​ത്തുട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​നാ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നു​ജ​നാ​യ വി​ഭീ​ഷ​ണ​നൊ​ഴി​കെ മ​റ്റെ​ല്ലാ​വ​രും രാ​വ​ണ​ന് യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ജ്യേ​ഷ്ഠ​ൻ ചെ​യ്ത​ത് വ​ലി​യ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും സീ​ത​യെ തി​രി​കെ​ക്കൊ​ടു​ത്ത് രാ​മ​നോ​ട് മാ​പ്പ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ഭീ​ഷ​ണ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കു​പി​ത​നാ​യ രാ​വ​ണ​ൻ വി​ഭീ​ഷ​ണ​നെ ല​ങ്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ട്ടി​യോ​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ രാ​മ​പ​ക്ഷം ചേ​ർ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും സൈ​നി​ക​വു​മാ​യ എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം രാ​മ​ന് കൈ​മാ​റി.

    ഇ​താ​ണ് യു​ദ്ധ​വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ര​ക്ത​ബ​ന്ധം നോ​ക്കാ​തെ ധ​ർ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​ക്ഷ​ത്ത് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വി​ഭീ​ഷ​ണ​ൻ ചെ​യ്ത​ത്. പു​ല​സ്ത്യ​വം​ശം കു​റ്റി​യ​റ്റു പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നും ധാ​ർ​മിക​ത​യു​ടെ​യും നൈ​തി​ക​യു​ടെ​യും വ​ഴി​യി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ന​യി​ക്കാ​നും അ​തി​ട​യാ​ക്കി. സീ​താ​പ​ഹ​ര​ണ​വും അ​ന​ന്ത​ര സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​മ്പോ​ൾ രാ​വ​ണ​ൻ രാ​ജ​സി​ക​വും കും​ഭ​ക​ർ​ണൻ താ​മ​സി​ക​വും വി​ഭീ​ഷ​ണ​ൻ സാ​ത്വി​ക​വു​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് പ​റ​യാം.

    Show Full Article
    News Summary - Brothers' Values
