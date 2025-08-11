Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    യു​​ദ്ധ​​കാ​​ണ്ഡ​​ത്തി​​ൽ അ​​വ​​സാ​​നി​​ക്കു​​ന്നി​​ല്ല

    ശ്രീ​രാ​മ​പ​ട്ടാ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തോ​ടെ സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന യു​ദ്ധ​കാ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ തീ​രു​ന്ന​താ​ണ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും രാ​മാ​യ​ണ​പാ​രാ​യ​ണ​ശീ​ലം! ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി, പോ​രാ​ളി, വ​ന​വാ​സി, പു​രു​ഷ​ൻ, ഭ​ർ​ത്താ​വ്, പിതാവ്, മ​ക​ൻ, ശി​ഷ്യ​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള ശ്രീ​രാ​മ​ച​ന്ദ്രന്റെ സ​മ​ഗ്ര​വ്യ​ക്തി​ഭാ​വം രാ​മാ​യ​ണ​ത്തി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​കാ​ണ്ഡം​കൂ​ടി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​തെ ന​മു​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ക​യി​ല്ല. രാ​ക്ഷ​സ​വം​ശ​ത്തി​െന്റ ഉ​ത്ഭ​വ​വും രാ​വ​ണ​ച​രി​ത​വു​മെ​ല്ലാം അ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്.

    സ​പ്ത​ർ​ഷി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യ പു​ല​സ്ത്യന്റെ പൗ​ത്ര​നാ​യ രാ​വ​ണ​ന് കു​ല​മ​ഹി​മ​യും വം​ശ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും മ​ഹ​ത്വ​വും വേ​ണ്ടു​വോ​ള​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പ്ര​തി​യോ​ഗി​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ർ​ത്തി അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടും. യു​ദ്ധ​കാ​ണ്ഡ​ത്തോ​ടെ രാ​വ​ണ​ന്റെ അ​നീ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​റു​തി വ​രു​മ്പോ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച പ​ല​തും രാ​മ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​കാ​ണ്ഡ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്! സീ​താ​ദേ​വിത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​വി​ടെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തിന്റെ സ​മ​സ്യ. ഇ​തെ​ല്ലാം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും അ​വ​യു​ടെ ഉ​ള്ള​റ​യി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത​ര രാ​മാ​യ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​യി പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള രാ​മാ​യ​ണ​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വ​രി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​ട​ന്നു​പോ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

