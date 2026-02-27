Begin typing your search above and press return to search.
    ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം സ​കാ​ത്തി​ലൂ​ടെ

    ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം സ​കാ​ത്തി​ലൂ​ടെ
    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന്റെ ആ​ധാ​ര​ശി​ല​ക​ളി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ് സ​കാ​ത്. എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​ച​ക​ന്മാ​രും അ​വ​രു​ടെ അ​നു​ച​ര​രോ​ട് സ​കാ​ത് ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ൽ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം. അ​ല്ലാ​ഹു​വി​നോ​ടു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത​യും സ​ഹ​ജീ​വി​ക​ളോ​ടു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത​യും നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ഓ​രോ വി​ശ്വാ​സി​യും ക​ട​പ്പെ​ട്ട​വ​നാ​ണെ​ന്ന് ഇ​സ്‍ലാം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ര​മ​പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ​മ്പ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ നി​ശ്ചി​ത ശ​ത​മാ​നം സ​കാ​ത് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ ക​ൽ​പി​ച്ചു. മ​ത​പ്ര​ബോ​ധ​ന​ത്തി​ന് ദൂ​ത​ന്മാ​രെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ്ര​ത്യേ​കം ഉ​ണ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലേ സ​കാ​ത് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ള്ളൂ, മ​റ്റു സ​മ്പ​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക് സ​കാ​ത് വേ​ണ്ട എ​ന്നൊ​രു തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ ചി​ല​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലു​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ‘‘അ​വ​രു​ടെ എ​ല്ലാ​ത​രം സ​മ്പ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കും സ​കാ​ത് ന​ൽ​ക​ണം, അ​ത​വ​രെ ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും സം​സ്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും’’ എ​ന്നാ​ണ്. അ​തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വും വെ​ള്ളി​യും ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലും കാ​ർ​ഷി​കോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും വ്യാ​പാ​ര-​വ്യ​വ​സാ​യാ​ദി​ക​ളും ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളും തു​ട​ങ്ങി സ​ക​ല വ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ര​ണ്ട​ര ശ​ത​മാ​നം മു​ത​ൽ 10 ശ​ത​മാ​നം​വ​രെ, സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് സ​കാ​ത് ന​ൽ​ക​ണം. ആ​ർ​ക്കെ​ല്ലാ​മാ​ണ് കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ട്ടു​ത​രം ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഹി​ജ്റ ര​ണ്ടാം​വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് സ​കാ​ത് വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത രീ​തി​യി​ൽ സം​ഭ​രി​ക്കാ​നും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നും തു​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വാ​ച​ക​ത്വ​ല​ബ്ദി മു​ത​ൽ ഹി​ജ്റ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും സ​കാ​ത് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പൊ​തു ആ​ഹ്വാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് വ്യ​ക്തി​ക​ളോ​ടു​ള്ള ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും മ​ദീ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​തൊ​രു സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ന്റെ രീ​തി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നും സ​കാ​ത്തി​ന്റെ ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​നും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​നും തു​ട​ങ്ങി. പൊ​തു​ഖ​ജ​നാ​വി​ന്റെ (ബൈ​ത്തു​ൽ മാ​ൽ) ഒ​രു മു​ഖ്യ​വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സാ​യി സ​കാ​ത് സ്ഥ​ലം​പി​ടി​ച്ചു. വി​ദൂ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ​കാ​ത് ന​ൽ​കാ​നും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ സ​കാ​ത് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധം സ​മ്പ​ൽ​സ​മൃ​ദ്ധി​യും സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യും വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്നു.

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ണി​ക്ക​ല്ലാ​യ സ​കാ​ത് വി​ത​ര​ണം സം​ഘ​ടി​ത​മാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ആ​രാ​ധ​ന​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന് ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​വാ​ച​ക​ച​ര്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും ഖ​ലീ​ഫ​മാ​രു​ടെ​യും സ​ച്ച​രി​ത​രാ​യ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ വി​യോ​ഗാ​ന​ന്ത​രം ആ​ദ്യ​മാ​യി സം​ഭ​വി​ച്ച വി​മ​ത​നീ​ക്കം സ​കാ​ത് നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യോ സ്വ​ന്ത​മാ​യി കൊ​ടു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​യി​രു​ന്നു. പു​തു​താ​യി ഇ​സ്‍ലാ​മി​ലേ​ക്ക്‍ വ​ന്ന​വ​രും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക സം​സ്കാ​ര​വും അ​ധ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ന​സ്സി​ൽ വേ​രു​റ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മാ​യ ചി​ല ഗോ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​ന്നാം ഖ​ലീ​ഫ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ബൈ​ത്തു​ൽ​മാ​ലി​ൽ സ​കാ​ത് അ​ട​ക്കാ​ത്ത​വ​രോ​ട് സ​മ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ത​ങ്ക​ലി​പി​ക​ളി​ൽ എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ‘‘അ​ല്ലാ​ഹു​വാ​ണ് സ​ത്യം, പ്ര​വാ​ച​ക​ന് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന ഒ​രു ഒ​ട്ട​ക​ക്ക​യ​ർ​പോ​ലും ത​രാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്ന​പ​ക്ഷം അ​ത് പി​ടി​ച്ചു​വാ​ങ്ങാ​ൻ അ​വ​രോ​ട് സ​മ​രം​ചെ​യ്യും’’ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​കാ​ത് സം​ഘ​ടി​ത​മാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ക​ർ​മ​മാ​ണെ​ന്ന​തി​ന് ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വ് അ​തി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളി​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യ​പൂ​ർ​വം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ വി​ഭാ​ഗം സ​കാ​ത് സം​ഭ​ര​ണ-​ശേ​ഖ​ര​ണ-​വി​ത​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് എ​ന്ന​ത​ത്രെ.

    ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ് ഡോ. ​യൂ​സു​ഫു​ൽ ഖ​റ​ദാ​വി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്: ‘‘ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ​തും സ​കാ​ത്തി​ന​ർ​ഹ​രാ​യ എ​ട്ടു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി പ്രാ​ധാ​ന്യ​പൂ​ർ​വം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തും ദ​രി​ദ്ര​രും പാ​വ​ങ്ങ​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​താ​യി അ​വ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്, സ​കാ​ത് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത ഒ​രു ഔ​ദാ​ര്യ​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്. അ​ത് ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. അ​തി​ന് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട​തും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കേ​ണ്ട​തും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യ​മി​ക്കേ​ണ്ട​തും ക​ണ​ക്കു​ക​ളും എ​ഴു​ത്തു​കു​ത്തു​ക​ളും സൂ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​യി സ്വ​ന്തം ഒ​രു ബ​ജ​റ്റും ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മെ​ല്ലാം ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം’’ (ഫി​ഖ്ഹു​സ്സ​കാ​ത്).

    സ​കാ​ത് വ്യ​ക്തി​ക​ൾ സ്വ​ന്തം​നി​ല​ക്ക് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ധാ​രാ​ളം പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാം. ചി​ല​ത് ചു​വ​ടെ ചേ​ർ​ക്കാം:

    1. ‘‘അ​ല്ലാ​ഹു അ​വ​ർ​ക്ക് സ​കാ​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ത് അ​വ​രി​ലെ സ​മ്പ​ന്ന​രി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​വ​രി​ലെ ദ​രി​ദ്ര​ർ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും വേ​ണം.’’ ഈ ​ന​ബി​വ​ച​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഷാ​ശൈ​ലി സ്വ​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ര​ധി​കാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് ഈ ​സം​ഭ​വം ന​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന​ത്രെ.

    2. സ​കാ​ത് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട എ​ട്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഖു​ർ​ആ​ൻ പേ​രെ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യ സ​കാ​ത് ദാ​നം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ക​യാ​വും ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. എ​ല്ലാ ത​ര​ക്കാ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    3. ‘സ​കാ​ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ’ എ​ന്ന ഒ​രു വ​കു​പ്പു​ത​ന്നെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ത് ഒ​രു വ​ലി​യ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്. വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന തു​ച്ഛ​മാ​യ സ​കാ​ത് വി​ഹി​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ര വ​ലി​യ സം​വി​ധാ​നം വേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

    4. ഒ​രാ​ളെ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്തി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന​താ​വ​ണം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​കാ​ത്. ഇ​ന്ന് ന​ൽ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​കാ​ത്തു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് ഒ​രാ​ളു​ടെ ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണം സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. തൊ​ഴി​ലു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​യാ​ളു​ടെ ദാ​രി​ദ്ര്യ​വും ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടു​ക​ളും ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കാ​നോ ചി​കി​ത്സ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നോ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​വി​ല്ല.

    5. യാ​ച​ന നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം ചെ​യ്യാ​നും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പൊ​ങ്ങ​ച്ച​വും അ​ഹ​ങ്കാ​ര​വും മു​ള​പൊ​ട്ടാ​തി​രി​ക്കാ​നും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക സാ​ഹോ​ദ​ര്യം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നും സം​ഘ​ടി​ത സ​കാ​ത് വി​ത​ര​ണം അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, നീ​തി​യി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ക്ഷേ​മ​രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കു​ന്ന സ​കാ​ത് വ്യ​വ​സ്ഥ, അ​നു​യാ​യി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ക്കേ​ടു​മൂ​ലം വി​ക​ല​വും നി​ഷ്ഫ​ല​വു​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ് നാം ​ഇ​ന്നു കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    (ഇ​ത്തി​ഹാ​ദു​ൽ ഉ​ല​മ കേ​ര​ള പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

