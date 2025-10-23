Begin typing your search above and press return to search.
    Spirituality
    വെള്ളാർമല സ്കൂളിന് സ്നേഹോപഹാരവുമായി നല്ല ശമര്യാക്കാർ

    ടെ​ക്സ​സ് റി​വേ​ഴ്‌​സ്റ്റോ​ൺ മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഒ​രു​മ റാ​ന്നി ഗു​ഡ് സ​മ​രി​റ്റ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി വ​ഴി വ​യ​നാ​ട് വെ​ള്ളാ​ർ​മ​ല സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളി​നു ന​ൽ​കു​ന്ന സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ഫാ. ​ബി​ജോ​യ്‌ ജോ​സ​ഫ് അ​റ​ക്കു​ടി സ്കൂ​ൾ ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​റി​ന് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    റാ​ന്നി: ഉ​രു​ൾ പൊ​ട്ട​ലി​ൽ ത​ക​ർ​ച്ച നേ​രി​ട്ട വ​യ​നാ​ട് വെ​ള്ളാ​ർ​മ​ല ജി.​വി. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ന് ക​ട​ൽ ക​ട​ന്നെ​ത്തി​യ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്​ ഗു​ഡ് സ​മ​രി​റ്റ​ൻ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ടെ​ക്സ​സ് റി​വ​ർ​സ്റ്റോ​ൺ മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ 'ഒ​രു​മ' ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നു ശേ​ഖ​രി​ച്ച തു​ക വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​വാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ഒ​രു​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജി​ൻ​സി മാ​ത്യു സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​യിം​സ് ചാ​ക്കോ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഗു​ഡ് സ​മ​രി​റ്റ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫാ. ​ബെ​ൻ​സി മാ​ത്യു കി​ഴ​ക്കേ​തി​ലി​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​യ​ത്. ഫാ. ​ബി​ജോ​യ്‌ ജോ​സ​ഫ് അ​റ​ക്കു​ടി​യി​ൽ സ്കൂ​ൾ ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​റി​ന് തു​ക കൈ​മാ​റി. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജീ​നാ ബി​ജോ​യ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നാ​നൂ​റോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ൾ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം അ​ട​ക്കം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ്.

