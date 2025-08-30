Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightOnamchevron_rightതിരുവോണത്തോണി...
    Onam
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 10:30 PM IST

    തിരുവോണത്തോണി നീരണിഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    Thiruvonathoni
    cancel
    camera_alt

    തിരുവോണത്തോണി നീരണിഞ്ഞപ്പോൾ

    ആറന്മുള: ആചാരത്തനിമയോടെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട്​ ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവോണത്തോണി നീരണിഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11.50ന്​ തോണിപ്പുരയിൽ ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസർ ആർ. രേവതി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി. ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മാലകൾ തോണിയിൽ ചാർത്തി. തുടർന്ന്​ പള്ളിയോടങ്ങളിൽ നിന്നുതിർന്ന വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ആരവത്തിൽ തോണി പമ്പയിലേക്ക് നീരണിഞ്ഞു.

    തോണി നീരണിയുന്നത് കാണാൻ രാവിലെ മുതൽ നിരവധി ഭക്തരാണ്​ എത്തിയത്​. വള്ളസദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ 13 പള്ളിയോടങ്ങളും ക്ഷേത്രക്കടവിൽ എത്തിയിരുന്നു.

    ക്ഷേത്രം ഉപദേശക സമിതി പ്രസിഡന്‍റ്​ വിജയൻ നടമംഗലം, സെക്രട്ടറി ശശി കണ്ണങ്കേരിൽ, ഉപദേശക സമിതിയംഗം കെ.എസ്. രാജശേഖരൻ നായർ, പള്ളിയോട സേവാസംഘം എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം വിജയകുമാർ ചുങ്കത്തിൽ, എൻ.എസ്. ഗിരീഷ്​കുമാർ, ബാലചന്ദ്രൻ പുത്തേത്ത്, ബാബു മലമേൽ, ഗീത കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    പൂരാടത്തിന് രാവിലെ ശ്രീബലിക്കു ശേഷം തോണി തിരുവോണസദ്യക്കുള്ള വിഭവങ്ങളുമായി എത്താനായി കാട്ടൂർക്ക് യാത്രതിരിക്കും.​

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationsthiruvonathoniLatest NewsOnam 2025
    News Summary - Thiruvonathoni was flooded with water.
    Similar News
    Next Story
    X