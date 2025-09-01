Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Onam
    Onam
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 5:15 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 5:15 PM IST

    ഓണം: പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ബുധനാഴ്ച തുറക്കും; നടയടക്കുക സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന്​

    Sabarimala Temple
    ശബരിമല ക്ഷേത്രം

    ശബരിമല: ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ബുധനാഴ്ച തുറക്കും. വൈകിട്ട് അഞ്ചിന്​ തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി അരുൺകുമാർ നമ്പൂതിരി നടതുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും.

    ഉത്രാട ദിനമായ സെപ്റ്റംബർ നാലിന് രാവിലെ അഞ്ചിന്​ ദർശനത്തിനായി നടതുറക്കും. ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ദിനങ്ങളിൽ സന്നിധാനത്ത് ഓണസദ്യയുമുണ്ടാകും.

    ഉത്രാടസദ്യ മേൽശാന്തിയുടെ വകയായും തിരുവോണത്തിന് ദേവസ്വം ജീവനക്കാരുടെ വകയായും അവിട്ടം ദിനത്തിൽ സന്നിധാനത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വകയുമാണ് ഓണസദ്യ നടത്തുക. ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന്​ രാത്രി 10ന്​ നടയടക്കും.

    TAGS:sabarimala pilgrimsSabarimalaOnam 2025
    News Summary - Onam: Sabarimala temple to open on Wednesday for pujas
