Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightOnamchevron_rightവണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ...
    Onam
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 9:46 AM IST

    വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ ഓളപ്പരപ്പിൽ ആവേശത്തിരയിളക്കി ഓണത്തല്ല്

    text_fields
    bookmark_border
    വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ ഓളപ്പരപ്പിൽ ആവേശത്തിരയിളക്കി ഓണത്തല്ല്
    cancel
    camera_alt

    1. കാ​നാ​യി വ​ണ്ണാ​ത്തി​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണ​ത്ത​ല്ല് മ​ത്സ​ര​ം 2. ടി.​വി. രാ​ജേ​ഷും ശി​ൽ​പി ഉ​ണ്ണി കാ​നാ​യി​യും ത​മ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽനിന്ന്

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യും സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ടി.​വി. രാ​ജേ​ഷും ശി​ൽ​പി ഉ​ണ്ണി കാ​നാ​യി​യും ത​മ്മി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ അ​ടി. ഏ​റെ​നേ​രം നീ​ണ്ട പൊ​രി​ഞ്ഞ അ​ടി​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ശി​ൽ​പി പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക്. വ​ണ്ണാ​ത്തി​പ്പു​ഴ​യു​ടെ ഓ​ള​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ര​യി​ള​ക്കി ന​ട​ന്ന ഓ​ണ​ത്ത​ല്ല് മ​ത്സ​രം വ​ട​ക്കി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് പു​തി​യ ദൃ​ശ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    കാ​നാ​യി സൗ​ത്ത് യു​വ​ജ​ന ക​ലാ​സ​മി​തി​യാ​ണ് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഓ​ണ​ത്ത​ല്ല് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. കാ​നാ​യി വ​ണ്ണാ​ത്തി​പ്പു​ഴ​യി​ൽ മീ​ങ്കു​ഴി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന​ടു​ത്ത പു​ഴ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണ​ത്ത​ല്ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് 38ഓ​ളം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. ത​ല്ലു​കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ​ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ശി​ൽ​പി ഉ​ണ്ണി കാ​നാ​യി​യാ​ണ് ശി​ൽ​പ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന റ​സി​ന്റെ​യും ജ​ൽ​കൊ​ട്ടി​ന്റെ​യും 35 ലി​റ്റ​റി​ന്റെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് കാ​നു​ക​ൾ ഇ​രു​മ്പു പൈ​പ്പു​കൊ​ണ്ട് വെ​ൽ​ഡ് ചെ​യ്ത് ബോ​ക്സി​ന​ക​ത്ത് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് മ​ത്സ​ര​വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    50 കാ​നു​ക​ൾ ജി.​ഐ പൈ​പ്പു​കൊ​ണ്ട് ഫി​റ്റ് ചെ​യ്ത് വെ​ള്ള​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പൊ​ന്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ലോ​ട്ടി​ങ് ബേ​സ് നി​ർ​മി​ച്ച് ഇ​തി​നു മു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു ത​ല്ല്. ഉ​ത്രാ​ട നാ​ളി​ൽ സാ​മ്പി​ൾ ത​ല്ല് ന​ട​ന്നു. ഇ​ത് വ​ലി​യ വാ​ർ​ത്ത​യാ​യ​തോ​ടെ ചതയംനാ​ളി​ലെ ത​ല്ലി​ന് വി​ദൂ​ര​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​പോ​ലും ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്തി. ത​ല്ല് നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് കൗ​തു​ക കാ​ഴ്ച​യാ​യി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഓ​ണ​ത്ത​ല്ല് മ​ത്സ​രം മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ടി.​വി. രാ​ജേ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി കെ. ​വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam festivalOnam gameOnam 2025
    News Summary - Onam is celebrated with great enthusiasm amidst the festivity of Vannathipuzha.
    Similar News
    Next Story
    X