Madhyamam
    Spirituality
    21 Aug 2025 7:12 AM IST
    21 Aug 2025 7:12 AM IST

    വി​ദേ​ശ ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ‘നു​സു​ക് ഉം​റ’ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ഉം​റ വി​സ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു
    ministry of hajj and umrah
    ജി​ദ്ദ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ‘നു​സു​ക് ഉം​റ’ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച് സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​തെ https://umrah.nusuk.sa/ എ​ന്ന പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ നേ​രി​ട്ട് ഉം​റ വി​സ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ യാ​ത്ര​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. അ​താ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ഉം​റ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ പോ​ലു​ള്ള മ​റ്റ് ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ​യാ​ണ് ‘നു​സു​ക് ഉം​റ’ സേ​വ​നം. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സ​രി​ച്ച് വി​സ, താ​മ​സം, ഗ​താ​ഗ​തം, ടൂ​റു​ക​ൾ, മ​റ്റു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​യോ​ജി​ത പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളാ​യോ ഇ​ഷ്ടാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യോ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ‘നു​സു​ക് ഉം​റ’ സേ​വ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു. വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പേ​മെ​ന്റ് ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ സേ​വ​നം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    അ​പേ​ക്ഷ മു​ത​ൽ എ​ൻ​ട്രി വി​സ നേ​ടു​ന്ന​ത് വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രീ​തി​യി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ പു​തി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. വ്യ​ത്യ​സ്ത ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും സേ​വ​ന ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഇ​ത് സു​ഗ​മ​വും സ​മ്പ​ന്ന​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, അ​റ​ബി, ജ​ർ​മ​ൻ തു​ട​ങ്ങി ഏ​ഴു ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ഇ​തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും. പ്ര​ധാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഏ​കീ​കൃ​ത​വും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക ഉ​പ​യോ​ക്തൃ ഇ​ന്റ​ർ​ഫേ​സി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ക, അ​വ​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടെ​യും ഹ​ജ്ജും ഉം​റ​യും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക, രാ​ജ്യ​ത്തെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ‘നു​സു​ക് ഉം​റ’ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewslaunchedUmrah ServiceSaudi Arabia Newsforeign Umrah pilgrims
    News Summary - 'Nusuk Umrah' service launched for foreign Umrah pilgrims
