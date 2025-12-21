Begin typing your search above and press return to search.
    Spirituality
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 2:16 PM IST

    ക്രിസ്മസിന്റെ ഓർമകൾ

    sunil thomas
    സുനിൽ തോമസ്, റാന്നി

    ബഹ്‌റൈനിലെ വായനക്കാർക്ക് ക്രിസ്മസ് കാല ഓർമകൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ളതാണ് ‘ഓർമയിലൊരു നക്ഷത്രം’ എന്ന കോളം. ഓർമയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിന്റെ ഓർമയാണ് പങ്കുവെക്കേണ്ടത്. കുറിപ്പുകൾ +97339203865 എന്ന വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലോ bahrain@gulfmadhyamam.net എന്ന ഇമെയിലിലോ അയക്കണം.

    എ​ന്നും ത​ണു​പ്പി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന ഡി​സം​ബ​റി​ൽ കു​ളി​രി​ന്റെ​യും കു​ളി​ർ​മ​യു​ടെ​യും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ന​മു​ക്ക് ചു​റ്റി​ലും പ​ട​ർ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക്രി​സ്മ​സ് നാ​ളു​ക​ൾ. ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ അ​തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഇ​ന​മാ​ണ്.

    ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം വീ​ടു​ക​ൾ ക​യ​റി ക​രോ​ൾ പാ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടി സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി സ​ന്തോ​ഷ​വും സ​മ്മാ​ന​വും പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ക്രി​സ്മ​സ് രാ​വു​ക​ൾ ഏ​റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ചെ​ന്ന് സു​ഹൃ​ദ്ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കാ​നും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും പ​ര​സ്പ​രം സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ സൗ​ഹൃ​ദം പ​ക​രാ​നും ക്രി​സ്മ​സ് രാ​വു​ക​ൾ ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​ൻ ആ​വാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​താ​ണ്. ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ പാ​ട്ടു​ക​ളാ​യി, വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളാ​യി, പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളാ​യി വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ, സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ല​മാ​ല​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക്രി​സ്മ​സി​ന്‍റെ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    ബ​ന്ധു​മി​ത്രാ​ദി​ക​ളെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും ഒ​ക്കെ ഈ ​ക​രോ​ൾ​രാ​വി​ൽ ചെ​ന്നു​ക​യ​റു​ന്ന വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടാ​നും കു​ശ​ലം പ​റ​യാ​നും കി​ട്ടു​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ യ​ന്ത്രി​ക​മാ​യ ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കി​ൽ നി​ന്നും ഒ​ര​ല്പം മാ​റി മാ​ന​സി​ക പി​രി​മു​റ​ക്ക​ത്തി​ന് അ​യ​വ് വ​രു​ത്തു​ന്ന മാ​ന​സി​കോ​ല്ലാ​സം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​രോ​ൾ രാ​വു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ടു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി പാ​തി​രാ​ത്രി വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ക​രോ​ൾ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ കു​ടും​ബ​മാ​യി സ്നേ​ഹം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യി തു​ട​ര​ട്ടെ.

    പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ മ​ത​സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന് പേ​രും പെ​രു​മ​യും ഒ​രു ത​രി പോ​റ​ൽ പോ​ലു​മേ​ൽ​ക്കാ​തെ ഇ​നി​യും അ​ഭം​ഗു​രം മു​ന്നേ​റ​ട്ടെ. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ക്രി​സ്മ​സ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കൈ​കൊ​ട്ടി​യും പാ​ട്ടു​പാ​ടി​യും വാ​ക്യം പ​റ​ഞ്ഞും മു​ന്നേ​റു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു പാ​ട്ട് സ്വ​ന്ത​മാ​യി എ​ഴു​തി ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ ച​ടു​ല താ​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ "സു​കൃ​ത ജ​ന​നം" എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വെ​ളി​ച്ചം ക​ണ്ട​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​വ​രി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്.

