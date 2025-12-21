Begin typing your search above and press return to search.
    Spirituality
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 2:05 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 2:05 PM IST

    ഓരോ ക്രിസ്മസും പുതിയ ഉണർവിന്‍റേതാകട്ടെ

    ഓരോ ക്രിസ്മസും പുതിയ ഉണർവിന്‍റേതാകട്ടെ
    ഫാ. ​റ​വ. ​ജോ​സ​ഫ് തോ​മ​സ്​ (സെ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് സി.​എ​സ്.​ഡി ച​ർ​ച്ച്, റൂ​വി)

    ‘‘യേ​ശു ന​മ്മി​ൽ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രി​ലും ജ​നി​ക്ക​ണം. ഒ​ട്ടി​യ വ​യ​റു​മാ​യി ക​ഴി​യു​ന്ന അ​നേ​ക​രു​ടെ ദീ​ന​രോ​ദ​നം കേ​ട്ടി​ട്ടും പി​റ​ന്ന മ​ണ്ണി​ൽ കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും മ​ത​തീ​വ്ര​വാ​ദം മൂ​ലം പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും മ​നോ​വ്യ​ഥ ക​ണ്ടി​ട്ടും അ​തി​നൊ​ന്നും പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​വാ​തെ വ​ർ​ണ​വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കൊ​ടി​തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് നാം ​ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ക്രി​സ്തു ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ണ്...’’

    ഒ​രു ര​ക്ഷ​ക​ൻ ന​മു​ക്കാ​യി പി​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. സ​ർ​വ​ജ​ന​ത്തി​നു​മു​ണ്ടാ​കു​വാ​നു​ള്ള മ​ഹാ സ​ന്തോ​ഷ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ലോ​ക​ശാ​ന്തി​ക്കും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും വീ​ണ്ടെ​ടു​പ്പി​നു​മാ​യി ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി ഇ​രു​പ​ത്ത​ഞ്ച് സം​വ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ലോ​ക​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി ച​രി​ത്രം ന​ൽ​കി​യ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു യേ​ശു​ക്രി​സ്തു. മ​നു​ഷ്യ​നെ ദൈ​വി​ക സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള​വ​നാ​ക്കി​ത്തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ദൈ​വം മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി​ത്തീ​ർ​ന്ന മാ​ന​വ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു മ​ഹാ​സം​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു ക്രി​സ്മ​സ്. അ​ന്ധ​ത​മ​സ്സി​ന്റെ അ​ന്ധ​കാ​ര​ശ​ക്തി​യു​ടെ​മേ​ൽ ദി​വ്യ​പ്ര​കാ​ശം പ​ര​ത്തു​ന്ന ദി​നം.

    ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ന​ന്മ തേ​ടു​ന്ന ഒ​രു വ​ലി​യ ജ​ന​ത​യു​ടെ സ്വ​പ്ന പു​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​മാ​ണ് ര​ക്ഷ​ക​ന്റെ പി​റ​വി. ക​ഷ്ട​ത​യു​ടെ​യും വേ​ദ​ന​യു​ടെ​യും സം​ഘ​ട്ട​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വും പ​ക​ർ​ന്നു​ത​രു​ന്ന ദി​വ്യ മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​മാ​ണ് ക്രി​സ്മ​സ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്രി​സ്തു​വി​ന്റെ ജ​ന​ന സ​മ​യ​ത്ത് നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന അ​തേ ഹിം​സാ​ത്മ​ക​ത​യും പീ​ഡ​ന​വും ക്രൂ​ര​ത​യും പൈ​ശാ​ചി​ക​ത​യും അ​സ​മാ​ധാ​ന​വും നി​റ​ഞ്ഞ സാ​മൂ​ഹി​കാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ദൂ​ത​ന്മാ​ർ ന​മ്മെ​യും അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന​ചെ​യ്യു​ന്നു ‘നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ധാ​നം’. മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ചു​റ്റും കോ​ട്ട​മ​തി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യ​ല്ല യേ​ശു ഭൂ​മി​യി​ൽ പി​റ​ന്ന​ത്. ക്രൂ​ര​ത​യെ, ക​ഷ്ട​ത​യെ, പൈ​ശാ​ചി​ക ശ​ക്തി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് ധൈ​ര്യ​വും ശ​ക്തി​യും ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു യേ​ശു​വി​ന്റെ ആ​ഗ​മ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    അ​വ​ൻ സ​മാ​ധാ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ വ​ന്നു. ദൈ​വ​ത്തി​ന് മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി അ​വ നി​റ​വേ​റ്റ​പ്പെ​ടാ​ൻ. ദൈ​വാ​ത്മ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഈ ​സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് യേ​ശു ത​ന്റെ ആ​ത്മ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​ശൈ​ലി​കൊ​ണ്ട് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഓ​രോ ക്രി​സ്മ​സും ഒ​രു പു​തി​യ ഉ​ണ​ർ​വും പു​തു​ജീ​വ​നും ന​മ്മി​ൽ ഉ​ള​വാ​ക്ക​ണം. യേ​ശു ന​മ്മി​ൽ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രി​ലും ജ​നി​ക്ക​ണം. ഒ​ട്ടി​യ​വ​യ​റു​മാ​യി ക​ഴി​യു​ന്ന അ​നേ​ക​രു​ടെ ദീ​ന​രോ​ദ​നം കേ​ട്ടി​ട്ടും പി​റ​ന്ന മ​ണ്ണി​ൽ കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും മ​ത​തീ​വ്ര​വാ​ദം മൂ​ലം പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും മ​നോ​വ്യ​ഥ ക​ണ്ടി​ട്ടും അ​തി​നൊ​ന്നും പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​വാ​തെ വ​ർ​ണ​വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കൊ​ടി​തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് നാം ​ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ക്രി​സ്തു ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ണ്.

    സ​ർ​വം വെ​ടി​ഞ്ഞ​വ​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​വ​ന്ന് ക്രി​സ്തു​വി​നെ ന​മു​ക്ക് ധ്യാ​നി​ക്കാം. ‘ആ​രു​ടെ കാ​ലി​ൽ ത​റ​യ്ക്കും മു​ള്ളും എ​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ കു​ത്തി​നോ​വി​ക്കും’ എ​ന്ന് ക​വി പാ​ടി​യ​തു​പോ​ലെ ഈ ​ക്രി​സ്മ​സ് ന​മ്മി​ൽ ഒ​രു​നൊ​മ്പ​രം ഉ​ള​വാ​ക്ക​ട്ടെ. വി​ട​രാ​നാ​യി വെ​ളി​ച്ചം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന പൂ​മൊ​ട്ടു പോ​ലെ, വ​ർ​ണ​ച്ചി​റ​ക് വി​രി​ച്ച് പ​റ​ക്കാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച് സ​മാ​ധി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പു​ഴു​വി​നെ​പോ​ലെ ശു​ഭ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ ക്രി​സ്തു​വി​നെ ധ്യാ​നി​ക്കാം. ഈ ​ക്രി​സ്മ​സ് നാ​ളി​ൽ യേ​ശു​വി​നെ ന​മ്മു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ, മ​ന​സ്സി​ൽ ജ​നി​പ്പാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. ന​വ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളാ​യി​ത്തീ​രു​ക. ഏ​വ​ർ​ക്കും അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​വു​ക. ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ...


