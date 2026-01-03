Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Hajj
    Posted On
    3 Jan 2026 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 7:51 AM IST

    ‘ഹ​റ​മി​നു​ള്ളി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ മ​ര്യാ​ദ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം’

    'ഹ​റ​മി​നു​ള്ളി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ മ​ര്യാ​ദ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം'
    മ​ക്ക: മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​നു​ള്ളി​ൽ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ശ​രി​യാ​യ മ​ര്യാ​ദ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത് ഈ ​പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തി​​ന്റെ​യും ആ​ദ​ര​വി​​ന്റെ​യും മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും വ​ഴി ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​​ന്റെ​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കാ​തി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​ന്ത്രാ​ല​യം മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​ത​പ​ര​മാ​യ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ എ​ടു​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ജ്ജ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

