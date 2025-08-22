Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightSpiritualitychevron_rightHajjchevron_rightഈ ​വ​ർ​ഷം...
    Hajj
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 8:30 AM IST

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യപാ​ദ​ത്തി​ൽ ഉം​റ​ക്കെ​ത്തി​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി ക​വി​ഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് 66 ല​ക്ഷം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ്
    ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യപാ​ദ​ത്തി​ൽ ഉം​റ​ക്കെ​ത്തി​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി ക​വി​ഞ്ഞു
    cancel

    മ​ക്ക: 2025 ലെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഉം​റ​ക്കെ​ത്തി​യ ആ​കെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 1.52 കോ​ടി ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്തു നി​ന്നു​ള്ള ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ആ​കെ എ​ണ്ണം 66 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഇ​വ​രി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. 33 ല​ക്ഷം സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഉം​റ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത് മൊ​ത്തം വി​ദേ​ശ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ 50.5 ശ​ത​മാ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    പു​രു​ഷ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 32 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യും ഇ​ത് 49.5 ശ​ത​മാ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാനം ചെയ്യുന്ന​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 2024ലെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ 10.7 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന ആ​ണ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. 2025ലെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഏ​ക​ദേ​ശം 88 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ 36 ല​ക്ഷം സൗ​ദി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് മൊ​ത്തം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ 42 ശ​ത​മാ​ന​ത്തെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    50 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് മൊ​ത്തം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ 58 ശ​ത​മാ​നം വ​രും. വി​ദേ​ശ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 69 ശ​ത​മാ​നം പു​രു​ഷ​ന്മാ​രാ​ണ് (60 ല​ക്ഷം). സ്ത്രീ​ക​ൾ 31 ശ​ത​മാ​ന​വും (27 ല​ക്ഷം) ആ​ണ്. 2025 ലെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ലെ ഉം​റ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് 84 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ഒ​രു ത​വ​ണ ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 2,64,000 പേ​ർ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ത​വ​ണ ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത​യാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​ർ​ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ച്. 70 ല​ക്ഷം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് അ​ന്ന് എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ പു​രു​ഷ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ഏ​ക​ദേ​ശം 60.5 ശ​ത​മാ​ന​വും മൊ​ത്തം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ഏ​ക​ദേ​ശം 39.5 ശ​ത​മാ​നം ആ​ണെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​തി​ൽ സൗ​ദി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ 0.24 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രി​ൽ 82 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യും 17.5 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ ക​ര​മാ​ർ​ഗ​വും 0.3 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ ക​ട​ൽ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യും എ​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2025 ജ​നു​വ​രി മാ​സ​ത്തി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ത്തി​യ മാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 24 ല​ക്ഷം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് ആ ​മാ​സം എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 2025 മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ഉം​റ​ക്കെ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ഇ​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 70 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വ​രു​മെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:umrahhajj pilgrimsHajj seasonSaudi Arabian News
    News Summary - The number of pilgrims who performed Umrah in the first quarter of this year exceeded one and a half crore
    Similar News
    Next Story
    X