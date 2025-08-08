Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Hajj
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:51 AM IST

    പുതുമയായി ഷോര്‍ട്ട് ഹജ്ജ്; 20 ദിവസംകൊണ്ട് തിരിച്ചുവരാം

    കാ​ത്തി​രി​പ്പു​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്‍പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന
    പുതുമയായി ഷോര്‍ട്ട് ഹജ്ജ്; 20 ദിവസംകൊണ്ട് തിരിച്ചുവരാം
    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് തീ​ര്‍ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത് പു​തു​മ​യാ​ർ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളോ​ടെ. ഹ​ജ്ജ് ക​ർ​മം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ നാ​ട്ടി​ല്‍ തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​ന്‍ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യു​ള്ള ഷോ​ര്‍ട്ട് ഹ​ജ്ജാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ര്‍ഷ​ണം. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 20 ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് ഹ​ജ്ജ് ചെ​യ്ത് തി​രി​ച്ചു​വ​രാം. സാ​ധാ​ര​ണ 45 ദി​വ​സ​മാ​ണ് ഹ​ജ്ജി​ന് പോ​യി തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​നെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​പ​രി​ധി.

    ജോ​ലി​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളേ​യും തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് കു​റ​ച്ച് ദി​വ​സം മാ​ത്രം അ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​രേ​യും മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ രാ​ജ്യ​ത്താ​കെ 10,000 പേ​ര്‍ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​രം. ഇ​തി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി​ട്ടാ​കും കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ക. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ 2860 തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​ന​റ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​ന്ന​പോ​ലെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലും തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക.

    ഓ​രോ വ​ര്‍ഷ​വും ഹ​ജ്ജി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി കാ​ത്തി​രി​പ്പു​പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും തീ​ര്‍ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന് പോ​കാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ര്‍ വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ര്‍ വീ​ണ്ടും അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ല്‍ മു​ന്‍ഗ​ണ​ന ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വ് കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ജ​ന​റ​ല്‍ -ബി ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി ന​ല്‍കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​യ ഹ​ജ്ജ് ക്വോ​ട്ട​യ​നു​സ​രി​ച്ച് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ല്ലാ​തെ​ത​ന്നെ അ​വ​സ​രം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    ഇ​തി​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റും ഹ​ജ്ജ് വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​നും സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​യും നി​ര​ന്ത​രം ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​ണ് ഫ​ലം​ക​ണ്ട​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ 902 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    TAGS:hajjshort Hajj
    News Summary - Short Hajj; you can return in 20 days
